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В стрельбе по подростку в Дзержинске подозревают 60-летнего мужчину
В стрельбе по подростку в Дзержинске подозревают 60-летнего мужчину
Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия возбудили на 60-летнего жителя Дзержинска, подозреваемого в том, что он выстрелил из пневматического оружия в... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T19:56
2021-04-17T19:57
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр — РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия возбудили на 60-летнего жителя Дзержинска, подозреваемого в том, что он выстрелил из пневматического оружия в подростка и ранил его в лицо, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Ранее в местных СМИ была опубликована информация о том, что вечером в пятницу неизвестный обстрелял из пневматического оружия подростков, игравших в футбол на площадке на улице Чкалова в Дзержинске. Сообщалось, что пуля попала в щеку одному из мальчиков, ее извлекли в травмпункте. Родители ребенка обратились в полицию. СК организовал доследственную проверку.Подозреваемый установлен, по результатам доследственной проверки в отношении 60-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)."По версии следствия, вечером 16 апреля 2021 года подозреваемый, находясь на кухне своей квартиры, расположенной на 3 этаже дома по проспекту Чкалова, через окно произвел три выстрела из пневматической винтовки в ранее незнакомого подростка, который в это время находился на игровой площадке. В результате выстрелов 16-летний подросток получил ранение в щеку", - говорится в сообщении.При допросе подозреваемый сообщил следователям СК, что в тот вечер подростки, играя в футбол, шумели. Из-за этого он и совершил преступление. Винтовка, из которой производились выстрелы, изъята.В настоящее время следователи проводят комплекс неотложных следственных действий, направленных на закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20210405/rebenok-1604230085.html
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россия
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60
россия, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия

В стрельбе по подростку в Дзержинске подозревают 60-летнего мужчину

19:56 17.04.2021 (обновлено: 19:57 17.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр — РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия возбудили на 60-летнего жителя Дзержинска, подозреваемого в том, что он выстрелил из пневматического оружия в подростка и ранил его в лицо, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Ранее в местных СМИ была опубликована информация о том, что вечером в пятницу неизвестный обстрелял из пневматического оружия подростков, игравших в футбол на площадке на улице Чкалова в Дзержинске. Сообщалось, что пуля попала в щеку одному из мальчиков, ее извлекли в травмпункте. Родители ребенка обратились в полицию. СК организовал доследственную проверку.
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Подозреваемый установлен, по результатам доследственной проверки в отношении 60-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).
"По версии следствия, вечером 16 апреля 2021 года подозреваемый, находясь на кухне своей квартиры, расположенной на 3 этаже дома по проспекту Чкалова, через окно произвел три выстрела из пневматической винтовки в ранее незнакомого подростка, который в это время находился на игровой площадке. В результате выстрелов 16-летний подросток получил ранение в щеку", - говорится в сообщении.
При допросе подозреваемый сообщил следователям СК, что в тот вечер подростки, играя в футбол, шумели. Из-за этого он и совершил преступление. Винтовка, из которой производились выстрелы, изъята.
В настоящее время следователи проводят комплекс неотложных следственных действий, направленных на закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.
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