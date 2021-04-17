https://ria.ru/20210417/podozrevaemyy-1728751733.html

В стрельбе по подростку в Дзержинске подозревают 60-летнего мужчину

В стрельбе по подростку в Дзержинске подозревают 60-летнего мужчину

Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия возбудили на 60-летнего жителя Дзержинска, подозреваемого в том, что он выстрелил из пневматического оружия в... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T19:56

2021-04-17T19:56

2021-04-17T19:57

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9030a51946d2bc1b6459f74ef3479f08.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр — РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия возбудили на 60-летнего жителя Дзержинска, подозреваемого в том, что он выстрелил из пневматического оружия в подростка и ранил его в лицо, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Ранее в местных СМИ была опубликована информация о том, что вечером в пятницу неизвестный обстрелял из пневматического оружия подростков, игравших в футбол на площадке на улице Чкалова в Дзержинске. Сообщалось, что пуля попала в щеку одному из мальчиков, ее извлекли в травмпункте. Родители ребенка обратились в полицию. СК организовал доследственную проверку.Подозреваемый установлен, по результатам доследственной проверки в отношении 60-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)."По версии следствия, вечером 16 апреля 2021 года подозреваемый, находясь на кухне своей квартиры, расположенной на 3 этаже дома по проспекту Чкалова, через окно произвел три выстрела из пневматической винтовки в ранее незнакомого подростка, который в это время находился на игровой площадке. В результате выстрелов 16-летний подросток получил ранение в щеку", - говорится в сообщении.При допросе подозреваемый сообщил следователям СК, что в тот вечер подростки, играя в футбол, шумели. Из-за этого он и совершил преступление. Винтовка, из которой производились выстрелы, изъята.В настоящее время следователи проводят комплекс неотложных следственных действий, направленных на закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20210405/rebenok-1604230085.html

https://ria.ru/20210326/pistolet-1602976234.html

россия

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия