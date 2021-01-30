https://ria.ru/20210130/strelba-1595297586.html

Пьяный житель Когалыма открыл стрельбу по зданию отдела МВД

Пьяный житель Когалыма открыл стрельбу по зданию отдела МВД

Пьяный житель Когалыма (ХМАО) открыл стрельбу из ружья по зданию отдела МВД и финансовому учреждению, а также направил ружье в сторону полицейских, которым... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T19:10

2021-01-30T19:10

2021-01-30T22:10

россия

когалым

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 янв — РИА Новости. Пьяный житель Когалыма (ХМАО) открыл стрельбу из ружья по зданию отдела МВД и финансовому учреждению, а также направил ружье в сторону полицейских, которым пришлось открыть огонь и ранить мужчину, сообщает пресс-служба регионального управления МВД."Тридцатого января в 15:29 (13:29 мск) в Когалыме мужчина 1971 года рождения, передвигаясь на автомобиле Chevrolet Niva, являясь владельцем огнестрельного гладкоствольного оружия ИЖ-54 12-го калибра, произвел несколько выстрелов в сторону административного здания ОМВД России по городу Когалыму", — говорится в сообщении.После этого, как подчеркнули в пресс-службе, мужчина направился к зданию финансового учреждения, рядом с которым также открыл стрельбу из ружья. На место прибыли сотрудники полиции, они предупредили, что могут стрелять в ответ, и один из правоохранителей выстрелил в воздух, но мужчина не отреагировал."В соответствии со статьей 23 закона "О полиции" дежурным нарядом ППС было применено огнестрельное оружие, в результате чего гражданин получил телесные повреждения и был доставлен в Когалымскую городскую больницу. <...> Пострадавших среди мирного населения нет", — подчеркнули в ведомстве.Предполагается, что стрелявший мужчина был пьян. Полицейские возбудили против него уголовное дело по статье 213 УК России "Хулиганство". Кроме того, из-за применения табельного оружия руководство УМВД по ХМАО назначило проверку в отношении полицейского. "Предварительно установлено, что применение оружие сотрудниками полиции правомерно", — добавили в пресс-службе.В региональном СУ СК, в свою очередь, уточнили, что стрелявший также подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, возбуждено уголовное дело. В ведомстве пояснили, что мужчина стрелял по окнам отдела МВД и по зданию кредитной организации. Решается вопрос о мере пресечения для него.

https://ria.ru/20210130/vladivostok-1595252771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, когалым, происшествия