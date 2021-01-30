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Пьяный житель Когалыма открыл стрельбу по зданию отдела МВД
Пьяный житель Когалыма открыл стрельбу по зданию отдела МВД
Пьяный житель Когалыма (ХМАО) открыл стрельбу из ружья по зданию отдела МВД и финансовому учреждению, а также направил ружье в сторону полицейских, которым... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T19:10
2021-01-30T22:10
россия
когалым
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 янв — РИА Новости. Пьяный житель Когалыма (ХМАО) открыл стрельбу из ружья по зданию отдела МВД и финансовому учреждению, а также направил ружье в сторону полицейских, которым пришлось открыть огонь и ранить мужчину, сообщает пресс-служба регионального управления МВД."Тридцатого января в 15:29 (13:29 мск) в Когалыме мужчина 1971 года рождения, передвигаясь на автомобиле Chevrolet Niva, являясь владельцем огнестрельного гладкоствольного оружия ИЖ-54 12-го калибра, произвел несколько выстрелов в сторону административного здания ОМВД России по городу Когалыму", — говорится в сообщении.После этого, как подчеркнули в пресс-службе, мужчина направился к зданию финансового учреждения, рядом с которым также открыл стрельбу из ружья. На место прибыли сотрудники полиции, они предупредили, что могут стрелять в ответ, и один из правоохранителей выстрелил в воздух, но мужчина не отреагировал."В соответствии со статьей 23 закона "О полиции" дежурным нарядом ППС было применено огнестрельное оружие, в результате чего гражданин получил телесные повреждения и был доставлен в Когалымскую городскую больницу. &lt;...&gt; Пострадавших среди мирного населения нет", — подчеркнули в ведомстве.Предполагается, что стрелявший мужчина был пьян. Полицейские возбудили против него уголовное дело по статье 213 УК России "Хулиганство". Кроме того, из-за применения табельного оружия руководство УМВД по ХМАО назначило проверку в отношении полицейского. "Предварительно установлено, что применение оружие сотрудниками полиции правомерно", — добавили в пресс-службе.В региональном СУ СК, в свою очередь, уточнили, что стрелявший также подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, возбуждено уголовное дело. В ведомстве пояснили, что мужчина стрелял по окнам отдела МВД и по зданию кредитной организации. Решается вопрос о мере пресечения для него.
https://ria.ru/20210130/vladivostok-1595252771.html
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россия, когалым, происшествия

Пьяный житель Когалыма открыл стрельбу по зданию отдела МВД

19:10 30.01.2021 (обновлено: 22:10 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 янв — РИА Новости. Пьяный житель Когалыма (ХМАО) открыл стрельбу из ружья по зданию отдела МВД и финансовому учреждению, а также направил ружье в сторону полицейских, которым пришлось открыть огонь и ранить мужчину, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
"Тридцатого января в 15:29 (13:29 мск) в Когалыме мужчина 1971 года рождения, передвигаясь на автомобиле Chevrolet Niva, являясь владельцем огнестрельного гладкоствольного оружия ИЖ-54 12-го калибра, произвел несколько выстрелов в сторону административного здания ОМВД России по городу Когалыму", — говорится в сообщении.
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После этого, как подчеркнули в пресс-службе, мужчина направился к зданию финансового учреждения, рядом с которым также открыл стрельбу из ружья. На место прибыли сотрудники полиции, они предупредили, что могут стрелять в ответ, и один из правоохранителей выстрелил в воздух, но мужчина не отреагировал.
"В соответствии со статьей 23 закона "О полиции" дежурным нарядом ППС было применено огнестрельное оружие, в результате чего гражданин получил телесные повреждения и был доставлен в Когалымскую городскую больницу. <...> Пострадавших среди мирного населения нет", — подчеркнули в ведомстве.
Предполагается, что стрелявший мужчина был пьян. Полицейские возбудили против него уголовное дело по статье 213 УК России "Хулиганство". Кроме того, из-за применения табельного оружия руководство УМВД по ХМАО назначило проверку в отношении полицейского. "Предварительно установлено, что применение оружие сотрудниками полиции правомерно", — добавили в пресс-службе.
В региональном СУ СК, в свою очередь, уточнили, что стрелявший также подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, возбуждено уголовное дело. В ведомстве пояснили, что мужчина стрелял по окнам отдела МВД и по зданию кредитной организации. Решается вопрос о мере пресечения для него.
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