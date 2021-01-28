https://ria.ru/20210128/strelba-1594986903.html

В московском кафе произошла стрельба

В московском кафе произошла стрельба

В Москве мужчина открыл огонь по посетителям кафе на Ленинградском проспекте, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T16:28

2021-01-28T16:28

2021-01-28T17:51

россия

гумвд

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Москве мужчина открыл огонь по посетителям кафе на Ленинградском проспекте, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.В полицию поступило сообщение о стрельбе, на месте происшествия нашли три стреляные гильзы."Сотрудники полиции установили, что один из участников конфликта произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на травматический пистолет, по сидящим в кафе гражданам, после чего скрылся. В результате произошедшего пострадали трое мужчин, один из которых был доставлен в одно из столичных медицинских учреждений. Двое других пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью", — говорится в сообщении.Позднее стрелка задержали на улице Софьи Ковалевский: им оказался 40-летний приезжий. У него изъяли предмет, похожий на травматический пистолет."Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 111 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и 213 УК России "Хулиганство". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в столичном главке МВД.

https://ria.ru/20210119/strelba-1593712454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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