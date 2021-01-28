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В московском кафе произошла стрельба
В московском кафе произошла стрельба
В Москве мужчина открыл огонь по посетителям кафе на Ленинградском проспекте, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T16:28
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россия
гумвд
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Москве мужчина открыл огонь по посетителям кафе на Ленинградском проспекте, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.В полицию поступило сообщение о стрельбе, на месте происшествия нашли три стреляные гильзы."Сотрудники полиции установили, что один из участников конфликта произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на травматический пистолет, по сидящим в кафе гражданам, после чего скрылся. В результате произошедшего пострадали трое мужчин, один из которых был доставлен в одно из столичных медицинских учреждений. Двое других пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью", — говорится в сообщении.Позднее стрелка задержали на улице Софьи Ковалевский: им оказался 40-летний приезжий. У него изъяли предмет, похожий на травматический пистолет."Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 111 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и 213 УК России "Хулиганство". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в столичном главке МВД.
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россия, гумвд, москва, происшествия

В московском кафе произошла стрельба

16:28 28.01.2021 (обновлено: 17:51 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Москве мужчина открыл огонь по посетителям кафе на Ленинградском проспекте, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
В полицию поступило сообщение о стрельбе, на месте происшествия нашли три стреляные гильзы.
"Сотрудники полиции установили, что один из участников конфликта произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на травматический пистолет, по сидящим в кафе гражданам, после чего скрылся. В результате произошедшего пострадали трое мужчин, один из которых был доставлен в одно из столичных медицинских учреждений. Двое других пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью", — говорится в сообщении.
Позднее стрелка задержали на улице Софьи Ковалевский: им оказался 40-летний приезжий. У него изъяли предмет, похожий на травматический пистолет.
"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 111 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и 213 УК России "Хулиганство". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в столичном главке МВД.
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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