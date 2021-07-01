https://ria.ru/20210701/omsk-1739390193.html

В Омске задержали подозреваемого в стрельбе по школьницам

В Омске задержали подозреваемого в стрельбе по школьницам - РИА Новости, 01.07.2021

В Омске задержали подозреваемого в стрельбе по школьницам

В Омске задержан подозреваемый в стрельбе по школьницам, им оказался 17-летний студент одного из техникумов, он заявил, что целился в птиц, сообщило в четверг... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T13:01

2021-07-01T13:01

2021-07-01T14:23

россия

следственный комитет россии (ск рф)

омск

происшествия

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ОМСК, 1 июл – РИА Новости. В Омске задержан подозреваемый в стрельбе по школьницам, им оказался 17-летний студент одного из техникумов, он заявил, что целился в птиц, сообщило в четверг региональное СУСК РФ.Неделю назад в соцсети "ВКонтакте" анонимный автор рассказал о том, что в Ленинском округе Омска в 21:30 по местному времени неизвестный выстрелил по трем подросткам, пули попали в предплечья девочек 14 и 11 лет, когда они были на наземном пешеходном переходе у железнодорожного вокзала и делали селфи на фоне заката. Под местным наркозом пули извлекли, школьниц отпустили домой, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия)."В поле зрения следователей попал 17-летний студент одного из техникумов Омска, который ранее был замечен в стрельбе из пневматического оружия у себя во дворе. В ходе обыска за его домом под металлическим листом обнаружена и изъята спрятанная пневматическая винтовка. Подозреваемый задержан, на допросе он выдвинул версию о том, что стрелял по птицам", - рассказали в СУСК.По данным СК, суд рассматривает ходатайство следствия о том, чтобы заключить подозреваемого под домашний арест. Найти стрелка помогли эксперты в области баллистики, установившие сектор, из которого были сделаны выстрелы. На этом участке следователи обошли все квартиры и дома, осмотрели придомовые территории, провели обыски и допросили более 40 свидетелей.

https://ria.ru/20210630/smert-1739246290.html

https://ria.ru/20210619/arest-1737727866.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), омск, происшествия