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В Омске задержали подозреваемого в стрельбе по школьницам
В Омске задержали подозреваемого в стрельбе по школьницам - РИА Новости, 01.07.2021
В Омске задержали подозреваемого в стрельбе по школьницам
В Омске задержан подозреваемый в стрельбе по школьницам, им оказался 17-летний студент одного из техникумов, он заявил, что целился в птиц, сообщило в четверг... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:01
2021-07-01T14:23
россия
следственный комитет россии (ск рф)
омск
происшествия
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ОМСК, 1 июл – РИА Новости. В Омске задержан подозреваемый в стрельбе по школьницам, им оказался 17-летний студент одного из техникумов, он заявил, что целился в птиц, сообщило в четверг региональное СУСК РФ.Неделю назад в соцсети "ВКонтакте" анонимный автор рассказал о том, что в Ленинском округе Омска в 21:30 по местному времени неизвестный выстрелил по трем подросткам, пули попали в предплечья девочек 14 и 11 лет, когда они были на наземном пешеходном переходе у железнодорожного вокзала и делали селфи на фоне заката. Под местным наркозом пули извлекли, школьниц отпустили домой, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия)."В поле зрения следователей попал 17-летний студент одного из техникумов Омска, который ранее был замечен в стрельбе из пневматического оружия у себя во дворе. В ходе обыска за его домом под металлическим листом обнаружена и изъята спрятанная пневматическая винтовка. Подозреваемый задержан, на допросе он выдвинул версию о том, что стрелял по птицам", - рассказали в СУСК.По данным СК, суд рассматривает ходатайство следствия о том, чтобы заключить подозреваемого под домашний арест. Найти стрелка помогли эксперты в области баллистики, установившие сектор, из которого были сделаны выстрелы. На этом участке следователи обошли все квартиры и дома, осмотрели придомовые территории, провели обыски и допросили более 40 свидетелей.
https://ria.ru/20210630/smert-1739246290.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), омск, происшествия
В Омске задержали подозреваемого в стрельбе по школьницам
13:01 01.07.2021 (обновлено: 14:23 01.07.2021)
 
© Фото : СУСК РФ по Омской областиВ Омске задержан подозреваемый в стрельбе по школьницам из пневматического оружия
В Омске задержан подозреваемый в стрельбе по школьницам из пневматического оружия - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : СУСК РФ по Омской области

В Омске задержали подозреваемого в стрельбе по школьницам, им оказался студент техникума

Читать ria.ru в
ОМСК, 1 июл – РИА Новости. В Омске задержан подозреваемый в стрельбе по школьницам, им оказался 17-летний студент одного из техникумов, он заявил, что целился в птиц, сообщило в четверг региональное СУСК РФ.
Неделю назад в соцсети "ВКонтакте" анонимный автор рассказал о том, что в Ленинском округе Омска в 21:30 по местному времени неизвестный выстрелил по трем подросткам, пули попали в предплечья девочек 14 и 11 лет, когда они были на наземном пешеходном переходе у железнодорожного вокзала и делали селфи на фоне заката. Под местным наркозом пули извлекли, школьниц отпустили домой, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия).
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"В поле зрения следователей попал 17-летний студент одного из техникумов Омска, который ранее был замечен в стрельбе из пневматического оружия у себя во дворе. В ходе обыска за его домом под металлическим листом обнаружена и изъята спрятанная пневматическая винтовка. Подозреваемый задержан, на допросе он выдвинул версию о том, что стрелял по птицам", - рассказали в СУСК.
По данным СК, суд рассматривает ходатайство следствия о том, чтобы заключить подозреваемого под домашний арест. Найти стрелка помогли эксперты в области баллистики, установившие сектор, из которого были сделаны выстрелы. На этом участке следователи обошли все квартиры и дома, осмотрели придомовые территории, провели обыски и допросили более 40 свидетелей.
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