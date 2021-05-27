https://ria.ru/20210527/kazan-1734386141.html

Бастрыкин раскритиковал обеспечение охраны в казанской гимназии

Бастрыкин раскритиковал обеспечение охраны в казанской гимназии - РИА Новости, 27.05.2021

Бастрыкин раскритиковал обеспечение охраны в казанской гимназии

Глава СК Александр Бастрыкин раскритиковал ситуацию с охраной казанской гимназии, где в начале мая произошло массовое убийство. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T11:43

2021-05-27T11:43

2021-05-27T12:58

ильназ галявиев

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

стрельба в школе в казани

казань

происшествия

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин раскритиковал ситуацию с охраной казанской гимназии, где в начале мая произошло массовое убийство."Школа не охранялась, хотя был договор об охране. <...> Охраны не было, хотя договор существовал", — сказал он на военно-научной конференции в Москве. Также глава Следственного комитета раскритиковал исполнение требований по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях."Докладываю — 50 процентов из всех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны школ, заканчивая воспитательной работой, не исполнены — вот результат", — констатировал он.Трагедия в казанской школеВ Казани 11 мая 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 24 человека, из них 20 детей.Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве. Галявиеву грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20210525/strelba-1733806281.html

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россия

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ильназ галявиев, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, стрельба в школе в казани, казань, происшествия