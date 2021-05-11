https://ria.ru/20210511/strelba-1731730365.html

Большая беда. Стрельба в школе в Казани

Большая беда. Стрельба в школе в Казани

Неизвестные открыли стрельбу в казанской гимназии №175, есть погибшие. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:05

2021-05-11T12:05

2021-05-11T16:14

стрельба в школе в казани

казань

стрельба

фото

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Неизвестные открыли стрельбу в казанской гимназии №175, есть погибшие. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru.

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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