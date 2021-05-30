Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210530/ochevidtsy-1734842273.html
Очевидцы раскрыли подробности стрельбы по прохожим в Екатеринбурге
Очевидцы раскрыли подробности стрельбы по прохожим в Екатеринбурге - РИА Новости, 30.05.2021
Очевидцы раскрыли подробности стрельбы по прохожим в Екатеринбурге
Очевидцы рассказали о стрельбе по прохожим, которую устроил в Екатеринбурге местный житель. Об этом пишет E1.RU. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T21:25
2021-05-30T21:25
стрельба в екатеринбурге
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1e/1734837605_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5d2fe936a476a34301147c4afa16e7a0.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Очевидцы рассказали о стрельбе по прохожим, которую устроил в Екатеринбурге местный житель. Об этом пишет E1.RU. Как сообщил один из очевидцев, когда он заехал на улицу Бородина, там уже стояли сотрудники Росгвардии и прохожие. "Мужчина по торс голый на пятом этаже кричит что-то типа: "Требую отменить гомосексуализм!" — а затем начал стрелять по росгвардейцам и прохожим", — сказал собеседник портала. Другая очевидица сообщила, что силовики не смогли сразу попасть в квартиру преступника, потому что не знали, сколько у него оружия. "Предполагают, что у него на фоне конфликта произошел нервный срыв", — добавила она. Еще один мужчина заявил, что они с женой чуть не стали жертвой преступника. "Я подъехал к магазину "Олес" купить в ларьке зелени, жена зашла в ларек, я стоял на улице. Услышал два выстрела сверху, с балкона", — рассказал он. По его словам, прохожие сначала смотрели, что происходит, после чего стали разбегаться. Он сам вместе с супругой подошел к автомобилю и увидел, что злоумышленник стрелял с балкона в его сторону. "Мы заскочили в машину, но выезжать я не стал, чтобы не привлекать его внимание", — продолжил очевидец. По его словам, пули попали в асфальт рядом с автомобилем, по звуку выстрелов мужчина понял, что это был карабин. "Прошло десять выстрелов. Хорошо, не попал в машину. Я быстро завел и уехал оттуда. Жена в шоке", — подытожил собеседник портала. Инцидент произошел сегодня вечером на улице Бородина в районе Химмаш, в результате стрельбы пострадали сотрудник Росгвардии и ребенок, их госпитализировали. Злоумышленника задержали в квартире. Для этого пришлось взорвать дверь. СК возбудил головное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Как уточнили в ведомстве, преступник был вооружен охотничьим карабином.Как ранее сообщили в Минздраве Свердловской области, пострадавший ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, росгвардеец — в состоянии средней тяжести, его ранило в ногу.На месте работают руководители управления МВД России по Екатеринбургу, туда также выехал прокурор Чкаловского района города.
https://ria.ru/20210530/devochka-1734834462.html
https://ria.ru/20210530/strelba-1734834726.html
https://ria.ru/20210530/preduprezhdenie-1734836044.html
https://ria.ru/20210530/strelba-1734840069.html
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1e/1734837605_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b7573197bb0c2a8821dba25f6621f613.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стрельба в екатеринбурге, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, происшествия

Очевидцы раскрыли подробности стрельбы по прохожим в Екатеринбурге

21:25 30.05.2021
 
© РИА НовостиСитуация на месте стрельбы в Екатеринбурге
Ситуация на месте стрельбы в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Очевидцы рассказали о стрельбе по прохожим, которую устроил в Екатеринбурге местный житель. Об этом пишет E1.RU.
Как сообщил один из очевидцев, когда он заехал на улицу Бородина, там уже стояли сотрудники Росгвардии и прохожие.
"Мужчина по торс голый на пятом этаже кричит что-то типа: "Требую отменить гомосексуализм!" — а затем начал стрелять по росгвардейцам и прохожим", — сказал собеседник портала.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
Вчера, 19:56
Раненная в Екатеринбурге девочка находится в крайне тяжелом состоянии
Другая очевидица сообщила, что силовики не смогли сразу попасть в квартиру преступника, потому что не знали, сколько у него оружия.
"Предполагают, что у него на фоне конфликта произошел нервный срыв", — добавила она.
Еще один мужчина заявил, что они с женой чуть не стали жертвой преступника.
"Я подъехал к магазину "Олес" купить в ларьке зелени, жена зашла в ларек, я стоял на улице. Услышал два выстрела сверху, с балкона", — рассказал он.
По его словам, прохожие сначала смотрели, что происходит, после чего стали разбегаться. Он сам вместе с супругой подошел к автомобилю и увидел, что злоумышленник стрелял с балкона в его сторону.
Мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры в Екатеринбурге. Кадры ЧП - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
Вчера, 19:57
Момент стрельбы по прохожим в Екатеринбурге попал на видео
"Мы заскочили в машину, но выезжать я не стал, чтобы не привлекать его внимание", — продолжил очевидец.
По его словам, пули попали в асфальт рядом с автомобилем, по звуку выстрелов мужчина понял, что это был карабин.
"Прошло десять выстрелов. Хорошо, не попал в машину. Я быстро завел и уехал оттуда. Жена в шоке", — подытожил собеседник портала.
Инцидент произошел сегодня вечером на улице Бородина в районе Химмаш, в результате стрельбы пострадали сотрудник Росгвардии и ребенок, их госпитализировали. Злоумышленника задержали в квартире. Для этого пришлось взорвать дверь.
Мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома в Екатеринбурге
Вчера, 20:17
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина разослал предупреждение
СК возбудил головное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Как уточнили в ведомстве, преступник был вооружен охотничьим карабином.
Как ранее сообщили в Минздраве Свердловской области, пострадавший ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, росгвардеец — в состоянии средней тяжести, его ранило в ногу.
На месте работают руководители управления МВД России по Екатеринбургу, туда также выехал прокурор Чкаловского района города.
Ситуация на месте стрельбы в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
Вчера, 20:58
В СК рассказали, из какого оружия стрелял мужчина в Екатеринбурге
 
Стрельба в ЕкатеринбургеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Аналитик назвал валюту, которая сейчас выгоднее доллара
02:09Диетолог рассказала о "правиле экватора" для худеющих
02:03Сыгравший Тарзана актер погиб при крушении самолета
02:00В Киеве развесили билборды с оскорблениями в адрес Москвы
01:58На реке Амур в Хабаровском крае столкнулись два катера
01:33"Яндекс" покупает интернет-магазин одежды KupiVIP
01:16Эксперт рассказал, когда цены перестанут расти
01:04Экономист спрогнозировал цены на нефть в 2021 году
00:43Пушков сообщил о "плохих новостях" для Украины
00:34АКРА спрогнозировала рост российской экономики
00:31В Екатеринбурге самолет вынужденно прервал взлет
00:27В ЛДПР хотят ограничить время переработок при ненормированном графике
00:16В Нигерии вооруженные люди похитили около 200 школьников
00:12Соседка рассказала о мужчине, устроившем стрельбу в Екатеринбурге
00:09Названы регионы-лидеры по социально-экономическому развитию
23:59В МВД объяснили, откуда взялось оружие у стрелявшего в Екатеринбурге
23:57Стрелявшего в Екатеринбурге мужчину отправили на медосвидетельствование
23:49Девочке, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге, делают операцию
23:45Астрофизик допустил, что разведка США приняла за НЛО российские дроны
23:21Жители дома в Екатеринбурге, где велась стрельба, возвращаются в квартиры
Лента новостейМолния