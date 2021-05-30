https://ria.ru/20210530/ochevidtsy-1734842273.html

Очевидцы раскрыли подробности стрельбы по прохожим в Екатеринбурге

Очевидцы раскрыли подробности стрельбы по прохожим в Екатеринбурге - РИА Новости, 30.05.2021

Очевидцы раскрыли подробности стрельбы по прохожим в Екатеринбурге

Очевидцы рассказали о стрельбе по прохожим, которую устроил в Екатеринбурге местный житель. Об этом пишет E1.RU. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T21:25

2021-05-30T21:25

2021-05-30T21:25

стрельба в екатеринбурге

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Очевидцы рассказали о стрельбе по прохожим, которую устроил в Екатеринбурге местный житель. Об этом пишет E1.RU. Как сообщил один из очевидцев, когда он заехал на улицу Бородина, там уже стояли сотрудники Росгвардии и прохожие. "Мужчина по торс голый на пятом этаже кричит что-то типа: "Требую отменить гомосексуализм!" — а затем начал стрелять по росгвардейцам и прохожим", — сказал собеседник портала. Другая очевидица сообщила, что силовики не смогли сразу попасть в квартиру преступника, потому что не знали, сколько у него оружия. "Предполагают, что у него на фоне конфликта произошел нервный срыв", — добавила она. Еще один мужчина заявил, что они с женой чуть не стали жертвой преступника. "Я подъехал к магазину "Олес" купить в ларьке зелени, жена зашла в ларек, я стоял на улице. Услышал два выстрела сверху, с балкона", — рассказал он. По его словам, прохожие сначала смотрели, что происходит, после чего стали разбегаться. Он сам вместе с супругой подошел к автомобилю и увидел, что злоумышленник стрелял с балкона в его сторону. "Мы заскочили в машину, но выезжать я не стал, чтобы не привлекать его внимание", — продолжил очевидец. По его словам, пули попали в асфальт рядом с автомобилем, по звуку выстрелов мужчина понял, что это был карабин. "Прошло десять выстрелов. Хорошо, не попал в машину. Я быстро завел и уехал оттуда. Жена в шоке", — подытожил собеседник портала. Инцидент произошел сегодня вечером на улице Бородина в районе Химмаш, в результате стрельбы пострадали сотрудник Росгвардии и ребенок, их госпитализировали. Злоумышленника задержали в квартире. Для этого пришлось взорвать дверь. СК возбудил головное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Как уточнили в ведомстве, преступник был вооружен охотничьим карабином.Как ранее сообщили в Минздраве Свердловской области, пострадавший ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, росгвардеец — в состоянии средней тяжести, его ранило в ногу.На месте работают руководители управления МВД России по Екатеринбургу, туда также выехал прокурор Чкаловского района города.

https://ria.ru/20210530/devochka-1734834462.html

https://ria.ru/20210530/strelba-1734834726.html

https://ria.ru/20210530/preduprezhdenie-1734836044.html

https://ria.ru/20210530/strelba-1734840069.html

свердловская область

екатеринбург

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стрельба в екатеринбурге, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, происшествия