https://ria.ru/20211012/arest-1754249290.html

В Волгограде арестовали подозреваемого в стрельбе по подросткам

В Волгограде арестовали подозреваемого в стрельбе по подросткам - РИА Новости, 12.10.2021

В Волгограде арестовали подозреваемого в стрельбе по подросткам

Суд арестовал на два месяца жителя Волгограда, которого подозревают в стрельбе по подросткам и ранении одного из них за то, что они громко разговаривали возле... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T17:51

2021-10-12T17:51

2021-10-12T17:51

происшествия

волгоградская область

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 12 окт – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца жителя Волгограда, которого подозревают в стрельбе по подросткам и ранении одного из них за то, что они громко разговаривали возле его дома, сообщила журналистам руководитель Объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.По ее словам, 6 октября житель Волгограда ударил 14-летнего подростка по лицу за то, что тот со своим приятелем громко разговаривал возле его дома, школьники стали кричать на него. Затем мужчина сходил домой за ружьем."Увидев (мужчину – ред.) с оружием, "…" (подростки – ред.) стали убегать. В это время навстречу им двигались Д. и Х., 2007 года рождения. "…" (Мужчина – ред.) произвел не менее двух выстрелов из ружья в сторону убегающих от него "…" (подростков – ред.), при этом ранив Х. в голени, бедро и стопу", - сообщила Вальковская. Отмечается, что мужчина после стрельбы скрылся с места происшествия, а раненный подросток был госпитализирован.По данным суда, полиция задержала подозреваемого в стрельбе на следующий день. По информации Вальковской, во вторник Краснооктябрьский суд Волгограда избрал ему меру пресечения в виде ареста до 7 декабря.

https://ria.ru/20210916/izbienie-1750308656.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область, волгоград