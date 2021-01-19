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В Калининграде произошла массовая драка со стрельбой
В Калининграде произошла массовая драка со стрельбой
В Калининграде возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после массовой драки со стрельбой, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T17:15
2021-01-19T18:08
ленинградский район
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 19 янв — РИА Новости. В Калининграде возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после массовой драки со стрельбой, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.По версии следствия, вечером 15 января на улице Елизаветинской произошел конфликт между водителями легковых автомобилей, который перерос в драку с участием не менее десяти человек. Один из них несколько раз выстрелил в воздух, повредил машину и причинил вред здоровью одного из мужчин."Прокуратурой Ленинградского района Калининграда признано законным постановление следователя СО ОМВД по Ленинградскому району от 19.01.2021 о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство")", — говорится в сообщении.Расследование находится на контроле прокуратуры Ленинградского района города.
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ленинградский район, калининград, происшествия

В Калининграде произошла массовая драка со стрельбой

17:15 19.01.2021 (обновлено: 18:08 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАЛИНИНГРАД, 19 янв — РИА Новости. В Калининграде возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после массовой драки со стрельбой, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, вечером 15 января на улице Елизаветинской произошел конфликт между водителями легковых автомобилей, который перерос в драку с участием не менее десяти человек. Один из них несколько раз выстрелил в воздух, повредил машину и причинил вред здоровью одного из мужчин.
"Прокуратурой Ленинградского района Калининграда признано законным постановление следователя СО ОМВД по Ленинградскому району от 19.01.2021 о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство")", — говорится в сообщении.
Расследование находится на контроле прокуратуры Ленинградского района города.
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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