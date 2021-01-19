https://ria.ru/20210119/strelba-1593712454.html

В Калининграде произошла массовая драка со стрельбой

В Калининграде произошла массовая драка со стрельбой

В Калининграде возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после массовой драки со стрельбой, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T17:15

2021-01-19T17:15

2021-01-19T18:08

ленинградский район

калининград

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149772/23/1497722313_0:218:2500:1624_1920x0_80_0_0_6023d878dd2e6097a4fe5a74e3363c4b.jpg

КАЛИНИНГРАД, 19 янв — РИА Новости. В Калининграде возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после массовой драки со стрельбой, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.По версии следствия, вечером 15 января на улице Елизаветинской произошел конфликт между водителями легковых автомобилей, который перерос в драку с участием не менее десяти человек. Один из них несколько раз выстрелил в воздух, повредил машину и причинил вред здоровью одного из мужчин."Прокуратурой Ленинградского района Калининграда признано законным постановление следователя СО ОМВД по Ленинградскому району от 19.01.2021 о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство")", — говорится в сообщении.Расследование находится на контроле прокуратуры Ленинградского района города.

https://ria.ru/20210119/strelba-1593686936.html

ленинградский район

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградский район, калининград, происшествия