https://ria.ru/20210119/strelba-1593712454.html
В Калининграде произошла массовая драка со стрельбой
В Калининграде произошла массовая драка со стрельбой
В Калининграде возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после массовой драки со стрельбой, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T17:15
2021-01-19T17:15
2021-01-19T18:08
ленинградский район
калининград
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149772/23/1497722313_0:218:2500:1624_1920x0_80_0_0_6023d878dd2e6097a4fe5a74e3363c4b.jpg
КАЛИНИНГРАД, 19 янв — РИА Новости. В Калининграде возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после массовой драки со стрельбой, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.По версии следствия, вечером 15 января на улице Елизаветинской произошел конфликт между водителями легковых автомобилей, который перерос в драку с участием не менее десяти человек. Один из них несколько раз выстрелил в воздух, повредил машину и причинил вред здоровью одного из мужчин."Прокуратурой Ленинградского района Калининграда признано законным постановление следователя СО ОМВД по Ленинградскому району от 19.01.2021 о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство")", — говорится в сообщении.Расследование находится на контроле прокуратуры Ленинградского района города.
https://ria.ru/20210119/strelba-1593686936.html
ленинградский район
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/149772/23/1497722313_143:0:2500:1768_1920x0_80_0_0_455ef4ee81d22f754536aa342458c817.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградский район, калининград, происшествия