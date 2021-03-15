Полиция выясняет подробности стрельбы в ночном клубе Благовещенска
ХАБАРОВСК, 15 мар - РИА Новости. Полиция выясняет подробности стрельбы, предположительно, из травматического оружия, в ночном клубе Благовещенска Амурской области, после драки двух мужчин, оба получили травмы, рассказала РИА Новости пресс-секретарь городского отдела МВД Татьяна Кутека.
В местных пабликах появилась информация, что ранним утром воскресенья в музыкальном баре Jigger Pony двое мужчин устроили драку, в ходе конфликта один ударил стаканом другого по голове. В итоге обиженный молодой человек схватился за оружие. Инцидент произошел на лестничном пролете заведения. По словам очевидцев, было слышно три выстрела.
"В 4.30 утра 14 марта на пульт дежурной части поступило сообщение от вневедомственной охраны, что в одном из ночных клубов Благовещенска двое мужчин устроили перестрелку, предположительно, из травматического оружия. Были установлены личности участников инцидента 1978 и 1992 годов рождения, они местные жители. Сейчас полиция выясняет подробности, проводится проверка", - рассказала Кутека.
По словам собеседницы агентства, оба мужчины получили травмы и были доставлены в больницу. Предположительно, стрелявший после получения медпомощи покинул учреждение, отказавшись от госпитализации. Другой, 1978 года рождения, до сих пор находится там. "Оба участника инцидента опрошены", - заключила представитель правоохранительных органов.