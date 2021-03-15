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Полиция выясняет подробности стрельбы в ночном клубе Благовещенска
Полиция выясняет подробности стрельбы в ночном клубе Благовещенска
Полиция выясняет подробности стрельбы, предположительно, из травматического оружия, в ночном клубе Благовещенска Амурской области, после драки двух мужчин, оба... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T09:37
2021-03-15T09:37
амурская область
благовещенск
происшествия
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ХАБАРОВСК, 15 мар - РИА Новости. Полиция выясняет подробности стрельбы, предположительно, из травматического оружия, в ночном клубе Благовещенска Амурской области, после драки двух мужчин, оба получили травмы, рассказала РИА Новости пресс-секретарь городского отдела МВД Татьяна Кутека.В местных пабликах появилась информация, что ранним утром воскресенья в музыкальном баре Jigger Pony двое мужчин устроили драку, в ходе конфликта один ударил стаканом другого по голове. В итоге обиженный молодой человек схватился за оружие. Инцидент произошел на лестничном пролете заведения. По словам очевидцев, было слышно три выстрела.По словам собеседницы агентства, оба мужчины получили травмы и были доставлены в больницу. Предположительно, стрелявший после получения медпомощи покинул учреждение, отказавшись от госпитализации. Другой, 1978 года рождения, до сих пор находится там. "Оба участника инцидента опрошены", - заключила представитель правоохранительных органов.
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амурская область, благовещенск, происшествия

Полиция выясняет подробности стрельбы в ночном клубе Благовещенска

09:37 15.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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ХАБАРОВСК, 15 мар - РИА Новости. Полиция выясняет подробности стрельбы, предположительно, из травматического оружия, в ночном клубе Благовещенска Амурской области, после драки двух мужчин, оба получили травмы, рассказала РИА Новости пресс-секретарь городского отдела МВД Татьяна Кутека.
В местных пабликах появилась информация, что ранним утром воскресенья в музыкальном баре Jigger Pony двое мужчин устроили драку, в ходе конфликта один ударил стаканом другого по голове. В итоге обиженный молодой человек схватился за оружие. Инцидент произошел на лестничном пролете заведения. По словам очевидцев, было слышно три выстрела.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 13:21
Источник: бизнесмен расстрелял из "травмата" мужчину в московском кафе
"В 4.30 утра 14 марта на пульт дежурной части поступило сообщение от вневедомственной охраны, что в одном из ночных клубов Благовещенска двое мужчин устроили перестрелку, предположительно, из травматического оружия. Были установлены личности участников инцидента 1978 и 1992 годов рождения, они местные жители. Сейчас полиция выясняет подробности, проводится проверка", - рассказала Кутека.
По словам собеседницы агентства, оба мужчины получили травмы и были доставлены в больницу. Предположительно, стрелявший после получения медпомощи покинул учреждение, отказавшись от госпитализации. Другой, 1978 года рождения, до сих пор находится там. "Оба участника инцидента опрошены", - заключила представитель правоохранительных органов.
 
Амурская областьБлаговещенскПроисшествия
 
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