https://ria.ru/20210315/politsiya-1601202096.html

Полиция выясняет подробности стрельбы в ночном клубе Благовещенска

Полиция выясняет подробности стрельбы в ночном клубе Благовещенска

Полиция выясняет подробности стрельбы, предположительно, из травматического оружия, в ночном клубе Благовещенска Амурской области, после драки двух мужчин, оба... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T09:37

2021-03-15T09:37

2021-03-15T09:37

амурская область

благовещенск

происшествия

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ХАБАРОВСК, 15 мар - РИА Новости. Полиция выясняет подробности стрельбы, предположительно, из травматического оружия, в ночном клубе Благовещенска Амурской области, после драки двух мужчин, оба получили травмы, рассказала РИА Новости пресс-секретарь городского отдела МВД Татьяна Кутека.В местных пабликах появилась информация, что ранним утром воскресенья в музыкальном баре Jigger Pony двое мужчин устроили драку, в ходе конфликта один ударил стаканом другого по голове. В итоге обиженный молодой человек схватился за оружие. Инцидент произошел на лестничном пролете заведения. По словам очевидцев, было слышно три выстрела.По словам собеседницы агентства, оба мужчины получили травмы и были доставлены в больницу. Предположительно, стрелявший после получения медпомощи покинул учреждение, отказавшись от госпитализации. Другой, 1978 года рождения, до сих пор находится там. "Оба участника инцидента опрошены", - заключила представитель правоохранительных органов.

https://ria.ru/20210118/rasstrel-1593502532.html

амурская область

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, благовещенск, происшествия