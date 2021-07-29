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В Петербурге стрелявшего по подросткам мужчину отправили под домашний арест

В Петербурге стрелявшего по подросткам мужчину отправили под домашний арест - РИА Новости, 29.07.2021

В Петербурге стрелявшего по подросткам мужчину отправили под домашний арест

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в отношении Андрея Капитанского, обвиняемого в стрельбе по подросткам из пневматического... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T16:17

2021-07-29T16:17

2021-07-29T16:17

россия

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Красносельский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в отношении Андрея Капитанского, обвиняемого в стрельбе по подросткам из пневматического пистолета, в виде двух месяцев домашнего ареста, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.Ранее сообщалось, что нетрезвый 43-летний мужчина несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в подростков 16 и 17 лет из окна квартиры дома на улице Маршала Захарова. Оба пострадавших госпитализированы с ушибами и после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство)."Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Андрея Капитанского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ", - говорится в сообщении.Капитанский против меры возражал, полагая, что можно избрать более мягкую, отмечается в сообщении. Домашний арест назначен до 26 сентября текущего года.

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россия, санкт-петербург, происшествия