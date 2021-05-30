https://ria.ru/20210530/delo-1734839579.html

СК возбудил дело по двум статьям после стрельбы в Екатеринбурге

СК возбудил дело по двум статьям после стрельбы в Екатеринбурге - РИА Новости, 30.05.2021

СК возбудил дело по двум статьям после стрельбы в Екатеринбурге

Уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя возбуждено после стрельбы в Екатеринбурге, сообщается на РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T20:54

2021-05-30T20:54

2021-05-30T21:02

стрельба в екатеринбурге

следственный комитет россии (ск рф)

екатеринбург

происшествия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя возбуждено после стрельбы в Екатеринбурге, сообщается на сайте Следственного комитета России.По данным следствия, сегодня вечером из квартиры одного из домов по улице Бородина, 48-летний житель Екатеринбурга начал стрелять по находившимся во дворе дома людям из охотничьего карабина. Пули попали в 9-летнюю девочку и сотрудника правоохранительных органов."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... покушение на убийство малолетнего, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - говорится в сообщении.Добавляется, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Подозреваемый уже задержан. Скоро его доставят на допрос в следственный отдел регионального СУ СК России.

https://ria.ru/20210530/sobr-1734837209.html

екатеринбург

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2021

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стрельба в екатеринбурге, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия