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Стали известны подробности трагедии в МФЦ на юго-востоке Москвы
СМИ сообщили подробности инцидента в МФЦ на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 07.12.2021
Стали известны подробности трагедии в МФЦ на юго-востоке Москвы
Мужчина, устроивший стрельбу в московском МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице, приехал туда на велосипеде, при себе у него были сумки, пишут "Известия" РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:19
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происшествия
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сергей собянин
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в московском МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице, приехал туда на велосипеде, при себе у него были сумки, пишут "Известия" со ссылкой на источник.В результате ЧП погибли два человека — охранник и сотрудница-оператор, — еще три человека пострадали. Среди них — десятилетняя девочка.Стрелявшего задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции. Как уточнили в ведомстве, нападавшим оказался 45-летний житель столицы Сергей Г. СК возбудил уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" (ст.105.2 УК) и "Незаконный оборот оружия" (ст.222 УК). Злоумышленнику грозит от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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60
Кадры с места стрельбы в Рязанском МФЦ
Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, 2 человека погибли, еще 3 ранены, среди них ребенок.
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происшествия, twitter, сергей собянин, стрельба в мфц на юго-востоке москвы
16:19 07.12.2021 (обновлено: 17:13 07.12.2021)
 
СМИ сообщили подробности инцидента в МФЦ на юго-востоке Москвы

"Известия" сообщили подробности инцидента в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в московском МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице, приехал туда на велосипеде, при себе у него были сумки, пишут "Известия" со ссылкой на источник.
В результате ЧП погибли два человека — охранник и сотрудница-оператор, — еще три человека пострадали. Среди них — десятилетняя девочка.
Стрелявшего задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции. Как уточнили в ведомстве, нападавшим оказался 45-летний житель столицы Сергей Г.
СК возбудил уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" (ст.105.2 УК) и "Незаконный оборот оружия" (ст.222 УК). Злоумышленнику грозит от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
Вчера, 15:56
Собянин принес соболезнования семьям погибших после стрельбы в МФЦ в Москве
 
ПроисшествияTwitterСергей СобянинСтрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы
 
 
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