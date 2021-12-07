https://ria.ru/20211207/strelba-1762592395.html
Стали известны подробности трагедии в МФЦ на юго-востоке Москвы
СМИ сообщили подробности инцидента в МФЦ на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 07.12.2021
Стали известны подробности трагедии в МФЦ на юго-востоке Москвы
Мужчина, устроивший стрельбу в московском МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице, приехал туда на велосипеде, при себе у него были сумки, пишут "Известия" РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:19
2021-12-07T16:19
2021-12-07T17:13
происшествия
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сергей собянин
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в московском МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице, приехал туда на велосипеде, при себе у него были сумки, пишут "Известия" со ссылкой на источник.В результате ЧП погибли два человека — охранник и сотрудница-оператор, — еще три человека пострадали. Среди них — десятилетняя девочка.Стрелявшего задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции. Как уточнили в ведомстве, нападавшим оказался 45-летний житель столицы Сергей Г. СК возбудил уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" (ст.105.2 УК) и "Незаконный оборот оружия" (ст.222 УК). Злоумышленнику грозит от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
https://ria.ru/20211207/mfts-1762585219.html
РИА Новости
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Кадры с места стрельбы в Рязанском МФЦ
Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, 2 человека погибли, еще 3 ранены, среди них ребенок.
2021-12-07T16:19
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РИА Новости
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происшествия, twitter, сергей собянин, стрельба в мфц на юго-востоке москвы
16:19 07.12.2021 (обновлено: 17:13 07.12.2021)
СМИ сообщили подробности инцидента в МФЦ на юго-востоке Москвы
"Известия" сообщили подробности инцидента в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы