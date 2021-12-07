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Стали известны подробности трагедии в МФЦ на юго-востоке Москвы

СМИ сообщили подробности инцидента в МФЦ на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 07.12.2021

Стали известны подробности трагедии в МФЦ на юго-востоке Москвы

Мужчина, устроивший стрельбу в московском МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице, приехал туда на велосипеде, при себе у него были сумки, пишут "Известия" РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T16:19

2021-12-07T16:19

2021-12-07T17:13

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сергей собянин

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в московском МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице, приехал туда на велосипеде, при себе у него были сумки, пишут "Известия" со ссылкой на источник.В результате ЧП погибли два человека — охранник и сотрудница-оператор, — еще три человека пострадали. Среди них — десятилетняя девочка.Стрелявшего задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции. Как уточнили в ведомстве, нападавшим оказался 45-летний житель столицы Сергей Г. СК возбудил уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" (ст.105.2 УК) и "Незаконный оборот оружия" (ст.222 УК). Злоумышленнику грозит от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

https://ria.ru/20211207/mfts-1762585219.html

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Кадры с места стрельбы в Рязанском МФЦ Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, 2 человека погибли, еще 3 ранены, среди них ребенок. 2021-12-07T16:19 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, twitter, сергей собянин, стрельба в мфц на юго-востоке москвы