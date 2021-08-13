https://ria.ru/20210813/obvinenie-1745646137.html
Жителю Курска, ранившему ребенка из пневматики, предъявили обвинение
Жителю Курска, ранившему ребенка из пневматики, предъявили обвинение - РИА Новости, 13.08.2021
Жителю Курска, ранившему ребенка из пневматики, предъявили обвинение
Жителя Курска, который в состоянии опьянения ранил в живот из пневматики игравшего возле его машины 12-летнего школьника, обвиняют в хулиганстве с применением... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:52
2021-08-13T14:52
2021-08-13T14:52
происшествия
курск
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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Жителя Курска, который в состоянии опьянения ранил в живот из пневматики игравшего возле его машины 12-летнего школьника, обвиняют в хулиганстве с применением оружия, суд арестовал его на два месяца, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Наталья Зарубина.Инцидент произошел в 21.30 мск 10 августа. По данным СК, пьяный мужчина решил отпугнуть игравшего в мяч рядом с его припаркованным автомобилем ребенка. Мужчина выстрелил из окна квартиры на четвертом этаже, ранив 12-летнего мальчика в живот. Вернувшись домой, ребенок рассказал о случившемся родителям. Мама обратилась в правоохранительные органы. В отношении 39-летнего мужчины было возбуждено дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия."Только что судья огласила решение: арест на два месяца. Обвинение предъявлено, вину признал в полном объеме", - сказала собеседница агентства.По ее словам, мужчина про свой поступок высказался в духе "не помню, с ума сошел".По данным полиции, ребенку была оказана медицинская помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
https://ria.ru/20210427/strelba-1730091281.html
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происшествия, курск, следственный комитет россии (ск рф), россия
Жителю Курска, ранившему ребенка из пневматики, предъявили обвинение
Жителю Курска, ранившему 12-летнего школьника из пневматики, предъявили обвинение