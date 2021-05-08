https://ria.ru/20210508/marshrutka-1731500681.html
В Волгограде обстреляли маршрутку
В Волгограде обстреляли маршрутку
Полиция в Волгограде разыскивает мужчину, который обстрелял маршрутку из травматического пистолета и ранил одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T17:18
2021-05-08T17:18
2021-05-08T23:58
россия
гумвд
волгоград
волгоградская область
кировский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153381/89/1533818971_0:768:1352:1529_1920x0_80_0_0_1a692fb173b99ee837751f6e14a91544.jpg
ВОЛГОГРАД, 8 мая — РИА Новости. Полиция в Волгограде разыскивает мужчину, который обстрелял маршрутку из травматического пистолета и ранил одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.По данным полиции, в пятницу вечером в салоне маршрутки, которая ехала из Кировского района Волгограда, произошел конфликт между нетрезвым мужчиной и двумя молодыми людьми. Пассажиры потребовали высадить из транспорта всех скандалистов, но, выйдя на улицу, пьяный зачинщик ссоры выстрелил из травматического пистолета и ранил молодого человека в ягодицу.Отмечается, что пострадавший был доставлен в больницу.
https://ria.ru/20210424/strelba-1729746474.html
россия
волгоград
волгоградская область
кировский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153381/89/1533818971_0:390:1391:1433_1920x0_80_0_0_5fac1fd5892f91c698e1d7223c92a8ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гумвд, волгоград, волгоградская область, кировский район, происшествия