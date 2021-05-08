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В Волгограде обстреляли маршрутку
В Волгограде обстреляли маршрутку
Полиция в Волгограде разыскивает мужчину, который обстрелял маршрутку из травматического пистолета и ранил одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T17:18
2021-05-08T23:58
россия
гумвд
волгоград
волгоградская область
кировский район
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 8 мая — РИА Новости. Полиция в Волгограде разыскивает мужчину, который обстрелял маршрутку из травматического пистолета и ранил одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.По данным полиции, в пятницу вечером в салоне маршрутки, которая ехала из Кировского района Волгограда, произошел конфликт между нетрезвым мужчиной и двумя молодыми людьми. Пассажиры потребовали высадить из транспорта всех скандалистов, но, выйдя на улицу, пьяный зачинщик ссоры выстрелил из травматического пистолета и ранил молодого человека в ягодицу.Отмечается, что пострадавший был доставлен в больницу.
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россия
волгоград
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россия, гумвд, волгоград, волгоградская область, кировский район, происшествия

В Волгограде обстреляли маршрутку

17:18 08.05.2021 (обновлено: 23:58 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОЛГОГРАД, 8 мая — РИА Новости. Полиция в Волгограде разыскивает мужчину, который обстрелял маршрутку из травматического пистолета и ранил одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По данным полиции, в пятницу вечером в салоне маршрутки, которая ехала из Кировского района Волгограда, произошел конфликт между нетрезвым мужчиной и двумя молодыми людьми. Пассажиры потребовали высадить из транспорта всех скандалистов, но, выйдя на улицу, пьяный зачинщик ссоры выстрелил из травматического пистолета и ранил молодого человека в ягодицу.

"Злоумышленник произвел также несколько выстрелов по отъезжающий маршрутке и сбежал до приезда полиции. Ведется его розыск, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Отмечается, что пострадавший был доставлен в больницу.
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