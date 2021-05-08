https://ria.ru/20210508/marshrutka-1731500681.html

В Волгограде обстреляли маршрутку

В Волгограде обстреляли маршрутку

Полиция в Волгограде разыскивает мужчину, который обстрелял маршрутку из травматического пистолета и ранил одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T17:18

2021-05-08T17:18

2021-05-08T23:58

россия

гумвд

волгоград

волгоградская область

кировский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153381/89/1533818971_0:768:1352:1529_1920x0_80_0_0_1a692fb173b99ee837751f6e14a91544.jpg

ВОЛГОГРАД, 8 мая — РИА Новости. Полиция в Волгограде разыскивает мужчину, который обстрелял маршрутку из травматического пистолета и ранил одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.По данным полиции, в пятницу вечером в салоне маршрутки, которая ехала из Кировского района Волгограда, произошел конфликт между нетрезвым мужчиной и двумя молодыми людьми. Пассажиры потребовали высадить из транспорта всех скандалистов, но, выйдя на улицу, пьяный зачинщик ссоры выстрелил из травматического пистолета и ранил молодого человека в ягодицу.Отмечается, что пострадавший был доставлен в больницу.

https://ria.ru/20210424/strelba-1729746474.html

россия

волгоград

волгоградская область

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, волгоград, волгоградская область, кировский район, происшествия