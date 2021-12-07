https://ria.ru/20211207/bekmansurov-1762503093.html

Суд продлил арест студенту, стрелявшему в пермском университете

Суд продлил арест студенту, стрелявшему в пермском университете - РИА Новости, 07.12.2021

Суд продлил арест студенту, стрелявшему в пермском университете

Дзержинский районный суд Перми продлил на два месяца и семь суток, до 20 февраля 2022 года арест студенту, причастному к стрельбе в пермском госуниверситете,... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T10:10

2021-12-07T10:10

2021-12-07T10:10

происшествия

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 7 дек - РИА Новости. Дзержинский районный суд Перми продлил на два месяца и семь суток, до 20 февраля 2022 года арест студенту, причастному к стрельбе в пермском госуниверситете, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Дзержинский районный суд Перми в середине октября избрал для Тимура Бекмансурова, обвиняемого в массовом убийстве при стрельбе в университете, меру пресечения в виде содержания под стражей, до 13 декабря. Фигурант был отправлен на два месяце в СИЗО. Судебное заседание проходило в краевой клинической больнице, где Бекмансуров на тот момент проходил лечение."Продлить меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца и семь суток, до 20 февраля 2022 года", - сказала судья. Ходатайство следствия о продлении ареста рассматривалось без участия обвиняемого. По данным суда, Бекмансуров сейчас находится на стационарной судебной психиатрической экспертизе. Ранее на учете психиатра и нарколога он не состоял.Следователь по особым делам Сергей Душкин на заседании указал, что фигуранту было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на совершение указанного преступления, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В последнем случае речь идет о выстреле в сторону инспектора ДПС Константина Калинина, который обезвредил Бекмансурова выстрелами из табельного оружия.Сотрудник СК добавил, что Бекмансуров в момент нападения на вуз произвел не менее 37 выстрелов. К настоящему времени ведомством проведено более сотни различных экспертиз, около 130 осмотров места происшествия, допрошено более одной тысячи свидетелей, однако многие следственные мероприятия еще не завершены.Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен, несколько недель находился в больнице и перенес ряд операций, в том числе по медицинским показаниям ему отняли часть ноги. Обвиняемому грозит пожизненное заключение.

https://ria.ru/20211203/perm-1762040226.html

https://ria.ru/20211026/perm-1756355973.html

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происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в пермском госуниверситете