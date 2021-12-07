Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211207/bekmansurov-1762503093.html
Суд продлил арест студенту, стрелявшему в пермском университете
Суд продлил арест студенту, стрелявшему в пермском университете - РИА Новости, 07.12.2021
Суд продлил арест студенту, стрелявшему в пермском университете
Дзержинский районный суд Перми продлил на два месяца и семь суток, до 20 февраля 2022 года арест студенту, причастному к стрельбе в пермском госуниверситете,... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T10:10
2021-12-07T10:10
происшествия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в пермском госуниверситете
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754583946_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_1674e4e29f4d6f0e40182cd26d0888db.jpg
ПЕРМЬ, 7 дек - РИА Новости. Дзержинский районный суд Перми продлил на два месяца и семь суток, до 20 февраля 2022 года арест студенту, причастному к стрельбе в пермском госуниверситете, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Дзержинский районный суд Перми в середине октября избрал для Тимура Бекмансурова, обвиняемого в массовом убийстве при стрельбе в университете, меру пресечения в виде содержания под стражей, до 13 декабря. Фигурант был отправлен на два месяце в СИЗО. Судебное заседание проходило в краевой клинической больнице, где Бекмансуров на тот момент проходил лечение."Продлить меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца и семь суток, до 20 февраля 2022 года", - сказала судья. Ходатайство следствия о продлении ареста рассматривалось без участия обвиняемого. По данным суда, Бекмансуров сейчас находится на стационарной судебной психиатрической экспертизе. Ранее на учете психиатра и нарколога он не состоял.Следователь по особым делам Сергей Душкин на заседании указал, что фигуранту было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на совершение указанного преступления, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В последнем случае речь идет о выстреле в сторону инспектора ДПС Константина Калинина, который обезвредил Бекмансурова выстрелами из табельного оружия.Сотрудник СК добавил, что Бекмансуров в момент нападения на вуз произвел не менее 37 выстрелов. К настоящему времени ведомством проведено более сотни различных экспертиз, около 130 осмотров места происшествия, допрошено более одной тысячи свидетелей, однако многие следственные мероприятия еще не завершены.Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен, несколько недель находился в больнице и перенес ряд операций, в том числе по медицинским показаниям ему отняли часть ноги. Обвиняемому грозит пожизненное заключение.
https://ria.ru/20211203/perm-1762040226.html
https://ria.ru/20211026/perm-1756355973.html
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754583946_88:0:992:678_1920x0_80_0_0_5af7c187c7f4de1f7749e192f5b712ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в пермском госуниверситете
10:10 07.12.2021
 
Суд продлил арест студенту, стрелявшему в пермском университете

Суд продлил на два месяца арест стрелявшему в пермском университете Тимуру Бекмансурову

© РИА НовостиВыездное заседание суда по делу Тимура Бекмансурова в Пермской краевой больнице
Выездное заседание суда по делу Тимура Бекмансурова в Пермской краевой больнице
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 7 дек - РИА Новости. Дзержинский районный суд Перми продлил на два месяца и семь суток, до 20 февраля 2022 года арест студенту, причастному к стрельбе в пермском госуниверситете, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Дзержинский районный суд Перми в середине октября избрал для Тимура Бекмансурова, обвиняемого в массовом убийстве при стрельбе в университете, меру пресечения в виде содержания под стражей, до 13 декабря. Фигурант был отправлен на два месяце в СИЗО. Судебное заседание проходило в краевой клинической больнице, где Бекмансуров на тот момент проходил лечение.
"Продлить меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца и семь суток, до 20 февраля 2022 года", - сказала судья. Ходатайство следствия о продлении ареста рассматривалось без участия обвиняемого. По данным суда, Бекмансуров сейчас находится на стационарной судебной психиатрической экспертизе. Ранее на учете психиатра и нарколога он не состоял.
Следователь по особым делам Сергей Душкин на заседании указал, что фигуранту было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на совершение указанного преступления, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В последнем случае речь идет о выстреле в сторону инспектора ДПС Константина Калинина, который обезвредил Бекмансурова выстрелами из табельного оружия.
У Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 15:55
Последнего пострадавшего при стрельбе в пермском вузе выписали из больницы
Сотрудник СК добавил, что Бекмансуров в момент нападения на вуз произвел не менее 37 выстрелов. К настоящему времени ведомством проведено более сотни различных экспертиз, около 130 осмотров места происшествия, допрошено более одной тысячи свидетелей, однако многие следственные мероприятия еще не завершены.
Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен, несколько недель находился в больнице и перенес ряд операций, в том числе по медицинским показаниям ему отняли часть ноги. Обвиняемому грозит пожизненное заключение.
Цветы и свечи в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 17:34
В Перми оштрафовали магазин, где напавший на вуз студент купил оружие
 
ПроисшествияПермьСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в Пермском госуниверситете
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
01:40Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена
01:37Экс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ
01:33Девушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарств
01:25Салливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии
01:19"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и Байден
01:18Салливан назвал "Северный поток — 2" рычагом против "российской агрессии"
01:16Экономист объяснил, насколько подорожает алкоголь в начале года
01:11Лидеры пяти стран договорились продолжить координацию по Украине
01:07Уроженка СССР Омарова отказалась от назначения в Минфин США
Лента новостейМолния
В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский СоюзСлуцкий прокомментировал переговоры Путина и БайденаЭкс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газДевушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарствСалливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и БайденСалливан назвал "Северный поток — 2" рычагом против "российской агрессии"Экономист объяснил, насколько подорожает алкоголь в начале годаЛидеры пяти стран договорились продолжить координацию по УкраинеУроженка СССР Омарова отказалась от назначения в Минфин США