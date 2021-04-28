https://ria.ru/20210428/arest-1730250611.html

СК попросил арестовать мужчину, стрелявшего в подростков в Приморье

СК попросил арестовать мужчину, стрелявшего в подростков в Приморье

Следствие просит заключить под стражу отправленного под домашний арест пожилого жителя Приморья, который подозревается в стрельбе из пневматического оружия в... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T09:22

2021-04-28T09:22

2021-04-28T09:22

следственный комитет россии (ск рф)

михайловский район

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. Следствие просит заключить под стражу отправленного под домашний арест пожилого жителя Приморья, который подозревается в стрельбе из пневматического оружия в группу подростков, так как он может скрыться, сообщает региональное СУСК РФ.По данным следствия, 25 апреля между 60-летним жителем поселка Новошахтинский и группой подростков произошел конфликт, так как последние кидали камни в его забор. Мужчина, по данным СУСК, выстрелил из пневматического ружья по детям, 13-летний подросток получил тяжелое ранение, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью". В среду источник сообщил РИА Новости, что суд отправил фигуранта под домашний арест."Поскольку гражданин подозревается в совершении тяжкого преступления против здоровья малолетнего, следователь ходатайствовал перед судом избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Вместе с тем, суд отказал в ходатайстве и избрал в отношении фигуранта более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. В связи с этим сотрудниками СК направлено письмо в адрес прокуратуры Михайловского района с просьбой внести представление на постановление суда", - сообщает СУСК.Отмечается, что есть основание полагать, что, оставаясь на свободе, подозреваемый может скрыться от следствия и оказывать давление на свидетелей и потерпевших, так как санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы."Кроме того, подозреваемый вину в совершенном преступлении не признал, не раскаялся, мер к возмещению причиненного ущерба на предпринял", - отмечают в СУСК.

https://ria.ru/20210415/samara-1728405209.html

https://ria.ru/20210302/strelba-1599543635.html

михайловский район

приморский край

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следственный комитет россии (ск рф), михайловский район, приморский край, происшествия