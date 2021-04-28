Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/arest-1730250611.html
СК попросил арестовать мужчину, стрелявшего в подростков в Приморье
СК попросил арестовать мужчину, стрелявшего в подростков в Приморье
Следствие просит заключить под стражу отправленного под домашний арест пожилого жителя Приморья, который подозревается в стрельбе из пневматического оружия в... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T09:22
2021-04-28T09:22
следственный комитет россии (ск рф)
михайловский район
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. Следствие просит заключить под стражу отправленного под домашний арест пожилого жителя Приморья, который подозревается в стрельбе из пневматического оружия в группу подростков, так как он может скрыться, сообщает региональное СУСК РФ.По данным следствия, 25 апреля между 60-летним жителем поселка Новошахтинский и группой подростков произошел конфликт, так как последние кидали камни в его забор. Мужчина, по данным СУСК, выстрелил из пневматического ружья по детям, 13-летний подросток получил тяжелое ранение, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью". В среду источник сообщил РИА Новости, что суд отправил фигуранта под домашний арест."Поскольку гражданин подозревается в совершении тяжкого преступления против здоровья малолетнего, следователь ходатайствовал перед судом избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Вместе с тем, суд отказал в ходатайстве и избрал в отношении фигуранта более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. В связи с этим сотрудниками СК направлено письмо в адрес прокуратуры Михайловского района с просьбой внести представление на постановление суда", - сообщает СУСК.Отмечается, что есть основание полагать, что, оставаясь на свободе, подозреваемый может скрыться от следствия и оказывать давление на свидетелей и потерпевших, так как санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы."Кроме того, подозреваемый вину в совершенном преступлении не признал, не раскаялся, мер к возмещению причиненного ущерба на предпринял", - отмечают в СУСК.
https://ria.ru/20210415/samara-1728405209.html
https://ria.ru/20210302/strelba-1599543635.html
михайловский район
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), михайловский район, приморский край, происшествия

СК попросил арестовать мужчину, стрелявшего в подростков в Приморье

09:22 28.04.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. Следствие просит заключить под стражу отправленного под домашний арест пожилого жителя Приморья, который подозревается в стрельбе из пневматического оружия в группу подростков, так как он может скрыться, сообщает региональное СУСК РФ.
По данным следствия, 25 апреля между 60-летним жителем поселка Новошахтинский и группой подростков произошел конфликт, так как последние кидали камни в его забор. Мужчина, по данным СУСК, выстрелил из пневматического ружья по детям, 13-летний подросток получил тяжелое ранение, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью". В среду источник сообщил РИА Новости, что суд отправил фигуранта под домашний арест.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 14:11
В Самаре на детской площадке ранили подростка из пневматики
"Поскольку гражданин подозревается в совершении тяжкого преступления против здоровья малолетнего, следователь ходатайствовал перед судом избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Вместе с тем, суд отказал в ходатайстве и избрал в отношении фигуранта более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. В связи с этим сотрудниками СК направлено письмо в адрес прокуратуры Михайловского района с просьбой внести представление на постановление суда", - сообщает СУСК.
Отмечается, что есть основание полагать, что, оставаясь на свободе, подозреваемый может скрыться от следствия и оказывать давление на свидетелей и потерпевших, так как санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
"Кроме того, подозреваемый вину в совершенном преступлении не признал, не раскаялся, мер к возмещению причиненного ущерба на предпринял", - отмечают в СУСК.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 09:42
В Приамурье студентка открыла стрельбу из пневматики по одногруппникам
 
Следственный комитет России (СК РФ)Михайловский районПриморский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
01:00Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
00:40AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана
00:38Пушков рассказал о провале плана Зеленского
00:35Байден заявил, что США "вновь пришли в движение"
Лента новостейМолния