https://ria.ru/20210428/arest-1730250611.html
СК попросил арестовать мужчину, стрелявшего в подростков в Приморье
СК попросил арестовать мужчину, стрелявшего в подростков в Приморье
Следствие просит заключить под стражу отправленного под домашний арест пожилого жителя Приморья, который подозревается в стрельбе из пневматического оружия в... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T09:22
2021-04-28T09:22
2021-04-28T09:22
следственный комитет россии (ск рф)
михайловский район
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. Следствие просит заключить под стражу отправленного под домашний арест пожилого жителя Приморья, который подозревается в стрельбе из пневматического оружия в группу подростков, так как он может скрыться, сообщает региональное СУСК РФ.По данным следствия, 25 апреля между 60-летним жителем поселка Новошахтинский и группой подростков произошел конфликт, так как последние кидали камни в его забор. Мужчина, по данным СУСК, выстрелил из пневматического ружья по детям, 13-летний подросток получил тяжелое ранение, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью". В среду источник сообщил РИА Новости, что суд отправил фигуранта под домашний арест."Поскольку гражданин подозревается в совершении тяжкого преступления против здоровья малолетнего, следователь ходатайствовал перед судом избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Вместе с тем, суд отказал в ходатайстве и избрал в отношении фигуранта более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. В связи с этим сотрудниками СК направлено письмо в адрес прокуратуры Михайловского района с просьбой внести представление на постановление суда", - сообщает СУСК.Отмечается, что есть основание полагать, что, оставаясь на свободе, подозреваемый может скрыться от следствия и оказывать давление на свидетелей и потерпевших, так как санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы."Кроме того, подозреваемый вину в совершенном преступлении не признал, не раскаялся, мер к возмещению причиненного ущерба на предпринял", - отмечают в СУСК.
https://ria.ru/20210415/samara-1728405209.html
https://ria.ru/20210302/strelba-1599543635.html
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следственный комитет россии (ск рф), михайловский район, приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости.
Следствие просит заключить под стражу отправленного под домашний арест пожилого жителя Приморья
, который подозревается в стрельбе из пневматического оружия в группу подростков, так как он может скрыться, сообщает региональное СУСК РФ
.
По данным следствия, 25 апреля между 60-летним жителем поселка Новошахтинский и группой подростков произошел конфликт, так как последние кидали камни в его забор. Мужчина, по данным СУСК, выстрелил из пневматического ружья по детям, 13-летний подросток получил тяжелое ранение, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью". В среду источник сообщил РИА Новости, что суд отправил фигуранта под домашний арест.
"Поскольку гражданин подозревается в совершении тяжкого преступления против здоровья малолетнего, следователь ходатайствовал перед судом избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Вместе с тем, суд отказал в ходатайстве и избрал в отношении фигуранта более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. В связи с этим сотрудниками СК направлено письмо в адрес прокуратуры Михайловского района
с просьбой внести представление на постановление суда", - сообщает СУСК.
Отмечается, что есть основание полагать, что, оставаясь на свободе, подозреваемый может скрыться от следствия и оказывать давление на свидетелей и потерпевших, так как санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
"Кроме того, подозреваемый вину в совершенном преступлении не признал, не раскаялся, мер к возмещению причиненного ущерба на предпринял", - отмечают в СУСК.