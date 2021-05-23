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В Волгограде фитнес-тренера заподозрили в стрельбе по людям
В Волгограде фитнес-тренера заподозрили в стрельбе по людям - РИА Новости, 23.05.2021
В Волгограде фитнес-тренера заподозрили в стрельбе по людям
Инструктора спортивного клуба подозревают в том, что он устроил стрельбу с тремя пострадавшими в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T12:55
2021-05-23T12:55
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 23 мая - РИА Новости. Инструктора спортивного клуба подозревают в том, что он устроил стрельбу с тремя пострадавшими в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.Ранее сообщалось, что в субботу утром возле торгового центра "Европа" в Волгограде неизвестный устроил стрельбу, в результате которой три человека были госпитализированы.Отмечается, что полиции удалось задержать подозреваемого, им оказался 25-летний местный житель."В содеянном сознался, стрелял из травматического пистолета из-за конфликта в баре", - сообщили в ГУ МВД. Отмечается, что задержанный работает инструктором одного из фитнес-клубов в Волгограде.
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волгоград, волгоградская область, происшествия

В Волгограде фитнес-тренера заподозрили в стрельбе по людям

12:55 23.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛГОГРАД, 23 мая - РИА Новости. Инструктора спортивного клуба подозревают в том, что он устроил стрельбу с тремя пострадавшими в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что в субботу утром возле торгового центра "Европа" в Волгограде неизвестный устроил стрельбу, в результате которой три человека были госпитализированы.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 13:51
Житель Воронежа объяснил, почему открыл стрельбу возле школы
Отмечается, что полиции удалось задержать подозреваемого, им оказался 25-летний местный житель.
"В содеянном сознался, стрелял из травматического пистолета из-за конфликта в баре", - сообщили в ГУ МВД. Отмечается, что задержанный работает инструктором одного из фитнес-клубов в Волгограде.
 
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