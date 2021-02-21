https://ria.ru/20210221/strelba-1598502930.html

В Ленинградской области мужчина устроил стрельбу из-за уборки снега

В Ленинградской области мужчина устроил стрельбу из-за уборки снега

Сотрудники полиции задержали участника конфликта со стрельбой в Ленинградской области, который ранил из травматического пистолета уборщика снега, сообщили в... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T18:48

2021-02-21T18:48

2021-02-21T19:11

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев —РИА Новости. Сотрудники полиции задержали участника конфликта со стрельбой в Ленинградской области, который ранил из травматического пистолета уборщика снега, сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."В ходе инцидента 36-летний хозяин магазина, недовольный уборкой снега, которая закрыла незаконно установленную рекламную вывеску, выстрелил из травматического пистолета в 50-летнего мужчину, занимающегося уборкой", — сказано в сообщении.По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Романовка на Дороге жизни возле одного из магазинов.Потерпевший получил ранение в ногу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20210205/strelba-1596108165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия