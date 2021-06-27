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В Омске неизвестный обстрелял детей, делающих селфи на фоне заката
В Омске неизвестный обстрелял детей, делающих селфи на фоне заката - РИА Новости, 27.06.2021
В Омске неизвестный обстрелял детей, делающих селфи на фоне заката
Полиция ищет в Омске неизвестного, стрелявшего в детей на мосту у железнодорожного вокзала, предположительно, из пневматического оружия, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T08:59
2021-06-27T08:59
2021-06-27T15:04
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ОМСК, 27 июн – РИА Новости. Полиция ищет в Омске неизвестного, стрелявшего в детей на мосту у железнодорожного вокзала, предположительно, из пневматического оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Омской области.О стрельбе рассказал анонимный автор в паблике "Инцидент Омск" в соцсети "ВКонтакте" вечером 26 июня. По словам автора, неизвестный выстрелил по двум 15-летним девочкам и одной 12-летней девочке в Ленинском округе Омска в 21.30 в пятницу 25 июня. В пресс-службе полиции факт подтвердили, но уточнили, что зарегистрирован материал проверки по факту причинения телесных повреждений двум девочкам 14 и 11 лет.Автор поста также сообщил со ссылкой на полицейских, что пули были сплавлены самостоятельно, однако в УМВД этот факт пока не комментируют.По данным автора, пули остались в руках у девочек, поэтому ночью с 25 на 26 июня медики извлекли их под общим наркозом.Сейчас полицейские ищут стрелка.В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что взяли ситуацию на контроль.Девочки фотографировались на фоне заката на мосту в Омске, когда их обстрелял неизвестный, возбуждено уголовное дело, позже сообщил региональный СК.Отмечается, что школьниц отпустили домой, они чувствуют себя хорошо.Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия). Очевидцев просят позвонить по телефону доверия 8 (3812) 39-55-06.
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россия, омская область, омск, происшествия
В Омске неизвестный обстрелял детей, делающих селфи на фоне заката
08:59 27.06.2021 (обновлено: 15:04 27.06.2021)
Полиция сообщила о стрельбе по детям, делающим селфи на фоне заката в Омске
ОМСК, 27 июн – РИА Новости.
Полиция ищет в Омске
неизвестного, стрелявшего в детей на мосту у железнодорожного вокзала, предположительно, из пневматического оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Омской области
.
О стрельбе рассказал анонимный автор в паблике "Инцидент Омск" в соцсети "ВКонтакте" вечером 26 июня. По словам автора, неизвестный выстрелил по двум 15-летним девочкам и одной 12-летней девочке в Ленинском округе Омска в 21.30 в пятницу 25 июня. В пресс-службе полиции факт подтвердили, но уточнили, что зарегистрирован материал проверки по факту причинения телесных повреждений двум девочкам 14 и 11 лет.
"Травмы были нанесены неустановленным лицом, предположительно, из пневматического оружия, когда несовершеннолетние находились на виадуке у железнодорожного вокзала", - пояснили в УМВД.
Автор поста также сообщил со ссылкой на полицейских, что пули были сплавлены самостоятельно, однако в УМВД этот факт пока не комментируют.
По данным автора, пули остались в руках у девочек, поэтому ночью с 25 на 26 июня медики извлекли их под общим наркозом.
Сейчас полицейские ищут стрелка.
В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что взяли ситуацию на контроль.
Девочки фотографировались на фоне заката на мосту в Омске
, когда их обстрелял неизвестный, возбуждено уголовное дело, позже сообщил региональный СК.
"Две двоюродные сестры делали селфи на фоне заката, когда неизвестный произвел в девочек выстрелы из пневматического ружья, попав в руки (предплечье), девочки обратились в больницу", - рассказали в СУСК по Омской области.
Отмечается, что школьниц отпустили домой, они чувствуют себя хорошо.
Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ
(хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия). Очевидцев просят позвонить по телефону доверия 8 (3812) 39-55-06.