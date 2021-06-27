https://ria.ru/20210627/strelba-1738780277.html

В Омске неизвестный обстрелял детей, делающих селфи на фоне заката

В Омске неизвестный обстрелял детей, делающих селфи на фоне заката - РИА Новости, 27.06.2021

В Омске неизвестный обстрелял детей, делающих селфи на фоне заката

Полиция ищет в Омске неизвестного, стрелявшего в детей на мосту у железнодорожного вокзала, предположительно, из пневматического оружия, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T08:59

2021-06-27T08:59

2021-06-27T15:04

россия

омская область

омск

происшествия

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ОМСК, 27 июн – РИА Новости. Полиция ищет в Омске неизвестного, стрелявшего в детей на мосту у железнодорожного вокзала, предположительно, из пневматического оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Омской области.О стрельбе рассказал анонимный автор в паблике "Инцидент Омск" в соцсети "ВКонтакте" вечером 26 июня. По словам автора, неизвестный выстрелил по двум 15-летним девочкам и одной 12-летней девочке в Ленинском округе Омска в 21.30 в пятницу 25 июня. В пресс-службе полиции факт подтвердили, но уточнили, что зарегистрирован материал проверки по факту причинения телесных повреждений двум девочкам 14 и 11 лет.Автор поста также сообщил со ссылкой на полицейских, что пули были сплавлены самостоятельно, однако в УМВД этот факт пока не комментируют.По данным автора, пули остались в руках у девочек, поэтому ночью с 25 на 26 июня медики извлекли их под общим наркозом.Сейчас полицейские ищут стрелка.В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что взяли ситуацию на контроль.Девочки фотографировались на фоне заката на мосту в Омске, когда их обстрелял неизвестный, возбуждено уголовное дело, позже сообщил региональный СК.Отмечается, что школьниц отпустили домой, они чувствуют себя хорошо.Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия). Очевидцев просят позвонить по телефону доверия 8 (3812) 39-55-06.

https://ria.ru/20210517/selfi-1732648154.html

https://ria.ru/20210518/vystrel-1732835691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, омская область, омск, происшествия