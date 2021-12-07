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Мужчина открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы

Мужчина открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 07.12.2021

Мужчина открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы

Два человека погибли, еще трое получили ранения во время стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:55

2021-12-07T15:55

2021-12-07T17:12

происшествия

москва

сергей собянин

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Два человека погибли, еще трое получили ранения во время стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, одна из пострадавших — десятилетняя девочка."Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым", — заявил Собянин.Огонь открыл 45-летний Сергей Глазов, которого задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции, сообщили в министерстве. Он находился на месте происшествия и сумел догнать и обезвредить преступника.По сообщениям СМИ, у злоумышленника также была сумка с проводами, где могло находиться взрывное устройство. Очевидцы утверждают, что он был в неадекватном состоянии. СК возбудил уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" (ст.105.2 УК) и "Незаконный оборот оружия" (ст.222 УК). Задержанному грозит от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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