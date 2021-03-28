https://ria.ru/20210328/strelba-1603183225.html

В Петербурге мужчина пострадал при стрельбе у кафе

В Петербурге мужчина пострадал при стрельбе у кафе

Мужчина пострадал при стрельбе у кафе на улице Поселковая в Петербурге, ведётся розыск участников конфликта, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T11:36

2021-03-28T11:36

2021-03-28T11:36

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Мужчина пострадал при стрельбе у кафе на улице Поселковая в Петербурге, ведётся розыск участников конфликта, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, 26 марта в полицию поступило сообщение о стрельбе в поселке Шушары у кафе на улице Поселковой.Затем в больницу огнестрельным ранением брюшной области и левого бедра в состоянии средней тяжести самостоятельно обратился пострадавший при стрельбе.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".

https://ria.ru/20210324/draka-1602631800.html

https://rsport.ria.ru/20210323/smert-1602464895.html

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санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия