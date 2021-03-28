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В Петербурге мужчина пострадал при стрельбе у кафе
В Петербурге мужчина пострадал при стрельбе у кафе
Мужчина пострадал при стрельбе у кафе на улице Поселковая в Петербурге, ведётся розыск участников конфликта, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T11:36
2021-03-28T11:36
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Мужчина пострадал при стрельбе у кафе на улице Поселковая в Петербурге, ведётся розыск участников конфликта, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, 26 марта в полицию поступило сообщение о стрельбе в поселке Шушары у кафе на улице Поселковой.Затем в больницу огнестрельным ранением брюшной области и левого бедра в состоянии средней тяжести самостоятельно обратился пострадавший при стрельбе.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".
https://ria.ru/20210324/draka-1602631800.html
https://rsport.ria.ru/20210323/smert-1602464895.html
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гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге мужчина пострадал при стрельбе у кафе

11:36 28.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Мужчина пострадал при стрельбе у кафе на улице Поселковая в Петербурге, ведётся розыск участников конфликта, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудники полиции разыскивают участников конфликта в Шушарах, после которого мужчина попал в больницу", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 13:36
В Мурманской области выяснят причины массовой драки в вахтовом поселке
По данным пресс-службы, 26 марта в полицию поступило сообщение о стрельбе в поселке Шушары у кафе на улице Поселковой.
"Сотрудники полиции установили, что около 20.20 рядом как произошла драка между посетителями заведения, которые разошлись до прибытия наряда", - сказано в сообщении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 13:14
В Северной Осетии в драке убили бойца MMA
Затем в больницу огнестрельным ранением брюшной области и левого бедра в состоянии средней тяжести самостоятельно обратился пострадавший при стрельбе.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".
 
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