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В Петербурге мужчина пострадал при стрельбе у кафе
В Петербурге мужчина пострадал при стрельбе у кафе
Мужчина пострадал при стрельбе у кафе на улице Поселковая в Петербурге, ведётся розыск участников конфликта, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T11:36
2021-03-28T11:36
2021-03-28T11:36
гумвд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Мужчина пострадал при стрельбе у кафе на улице Поселковая в Петербурге, ведётся розыск участников конфликта, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, 26 марта в полицию поступило сообщение о стрельбе в поселке Шушары у кафе на улице Поселковой.Затем в больницу огнестрельным ранением брюшной области и левого бедра в состоянии средней тяжести самостоятельно обратился пострадавший при стрельбе.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".
https://ria.ru/20210324/draka-1602631800.html
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гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия