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В Подмосковье дорожный конфликт закончился стрельбой
В Подмосковье дорожный конфликт закончился стрельбой - РИА Новости, 24.05.2021
В Подмосковье дорожный конфликт закончился стрельбой
Два человека попали в больницу после стрельбы в результате дорожного конфликта в Королеве, возбуждено уголовное дело, стрелявший под подпиской о невыезде,... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:17
2021-05-24T14:17
2021-05-24T14:17
россия
королев
татьяна петрова
происшествия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Два человека попали в больницу после стрельбы в результате дорожного конфликта в Королеве, возбуждено уголовное дело, стрелявший под подпиской о невыезде, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.В полицию поступила информация о ранении двух человек на Октябрьской улице. Выяснилось, что между 57-летним водителем и двумя местными жителями 33 и 38 лет произошел конфликт на нерегулируемом пешеходном переходе."Водитель иномарки произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в направлении данных граждан, которые с травмами были госпитализированы в Королевскую городскую больницу. Также телесные повреждения получил водитель автомашины", - сказала Петрова.Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", водитель под подпиской о невыезде, оружие направлено на экспертизу.
https://ria.ru/20210523/volgograd-1733522786.html
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россия, королев, татьяна петрова, происшествия