Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210524/strelba-1733650794.html
В Подмосковье дорожный конфликт закончился стрельбой
В Подмосковье дорожный конфликт закончился стрельбой - РИА Новости, 24.05.2021
В Подмосковье дорожный конфликт закончился стрельбой
Два человека попали в больницу после стрельбы в результате дорожного конфликта в Королеве, возбуждено уголовное дело, стрелявший под подпиской о невыезде,... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:17
2021-05-24T14:17
россия
королев
татьяна петрова
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153170/46/1531704652_0:282:3068:2008_1920x0_80_0_0_b5a4fd41906208c60806aa91c81e277f.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Два человека попали в больницу после стрельбы в результате дорожного конфликта в Королеве, возбуждено уголовное дело, стрелявший под подпиской о невыезде, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.В полицию поступила информация о ранении двух человек на Октябрьской улице. Выяснилось, что между 57-летним водителем и двумя местными жителями 33 и 38 лет произошел конфликт на нерегулируемом пешеходном переходе."Водитель иномарки произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в направлении данных граждан, которые с травмами были госпитализированы в Королевскую городскую больницу. Также телесные повреждения получил водитель автомашины", - сказала Петрова.Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", водитель под подпиской о невыезде, оружие направлено на экспертизу.
https://ria.ru/20210523/volgograd-1733522786.html
россия
королев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153170/46/1531704652_709:467:2817:2048_1920x0_80_0_0_9782d9eea76344ef7db1bc4318befa49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, королев, татьяна петрова, происшествия

В Подмосковье дорожный конфликт закончился стрельбой

14:17 24.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Два человека попали в больницу после стрельбы в результате дорожного конфликта в Королеве, возбуждено уголовное дело, стрелявший под подпиской о невыезде, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
В полицию поступила информация о ранении двух человек на Октябрьской улице. Выяснилось, что между 57-летним водителем и двумя местными жителями 33 и 38 лет произошел конфликт на нерегулируемом пешеходном переходе.
"Водитель иномарки произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в направлении данных граждан, которые с травмами были госпитализированы в Королевскую городскую больницу. Также телесные повреждения получил водитель автомашины", - сказала Петрова.
Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", водитель под подпиской о невыезде, оружие направлено на экспертизу.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
Вчера, 12:55
В Волгограде фитнес-тренера заподозрили в стрельбе по людям
 
РоссияКоролевТатьяна ПетроваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Пушков предрек гибель спорта из-за скандала с белорусским флагом
03:04"Русская рулетка": глава Евросовета прокомментировал ЧП с Ryanair
03:00В России разработали экспресс-метод обнаружения радиационной угрозы
02:55Глава Еврокомиссии напомнила о важности России для ЕС
02:54Манижа рассказала, как иностранцы на самом деле отнеслись к ней
02:52Глава Счетной палаты Кудрин предложил способ победить бедность за три-четыре года
02:43В Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности"
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
Лента новостейМолния