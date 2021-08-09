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Житель Канска устроил стрельбу во время конфликта на дороге

Житель Канска устроил стрельбу во время конфликта на дороге - РИА Новости, 09.08.2021

Житель Канска устроил стрельбу во время конфликта на дороге

Ранее судимый 19-летний житель Канска Красноярского края после конфликта на дороге ранил из охотничьего ружья двух человек, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T08:46

2021-08-09T08:46

2021-08-09T08:46

происшествия

канск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости. Ранее судимый 19-летний житель Канска Красноярского края после конфликта на дороге ранил из охотничьего ружья двух человек, сообщает краевой главк МВД.По данным ведомства, инцидент произошел ночью в пятницу. Отмечается, что молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ, на дороге поругался с группой людей, находившейся в другом авто. По данным полиции, чтобы не нагнетать обстановку, он решил уехать, но въехал в машину компании и скрылся с места ДТП."Спустя час он подъехал к месту проживания, где у ворот обнаружил водителя пострадавшей машины и участников конфликта. Забежав в дом, подозреваемый взял гладкоствольное оружие, принадлежавшее его отцу, вышел на улицу и произвел 4 выстрела в сторону граждан, а затем вернул ружье в сейф. В результате его противоправных действий пострадали мужчина и женщина", - говорится в сообщении ведомства.Там же добавляется, что в настоящее время стрелявший арестован, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия". Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

https://ria.ru/20210801/strelba-1743901172.html

канск

красноярский край

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происшествия, канск, красноярский край