https://ria.ru/20210608/strelba-1736148117.html
Житель Екатеринбурга открыл стрельбу во дворе, один человек пострадал
Житель Екатеринбурга открыл стрельбу во дворе, один человек пострадал - РИА Новости, 08.06.2021
Житель Екатеринбурга открыл стрельбу во дворе, один человек пострадал
Один человек пострадал при стрельбе во дворе в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге, злоумышленник задержан, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:41
2021-06-08T14:41
2021-06-08T14:41
россия
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Один человек пострадал при стрельбе во дворе в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге, злоумышленник задержан, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.Ранее местные СМИ написали, в одном из дворов на улице Старых Большевиков из-за дорожного конфликта мужчина из пистолета ранил человека."Около 15.00 (13.00 мск) в отдел полиции №14 поступило сообщение о конфликте, в ходе которого гражданину были нанесены телесные повреждения. Мужчина с признаками опьянения, причастный к данному инциденту, задержан полицейскими на месте происшествия", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта.
https://ria.ru/20210608/raneniya-1736116789.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_1008:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_bb7aec76d35fbdacd658613cd7a682e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, екатеринбург, происшествия