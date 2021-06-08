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Житель Екатеринбурга открыл стрельбу во дворе, один человек пострадал
Житель Екатеринбурга открыл стрельбу во дворе, один человек пострадал - РИА Новости, 08.06.2021
Житель Екатеринбурга открыл стрельбу во дворе, один человек пострадал
Один человек пострадал при стрельбе во дворе в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге, злоумышленник задержан, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:41
2021-06-08T14:41
россия
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Один человек пострадал при стрельбе во дворе в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге, злоумышленник задержан, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.Ранее местные СМИ написали, в одном из дворов на улице Старых Большевиков из-за дорожного конфликта мужчина из пистолета ранил человека."Около 15.00 (13.00 мск) в отдел полиции №14 поступило сообщение о конфликте, в ходе которого гражданину были нанесены телесные повреждения. Мужчина с признаками опьянения, причастный к данному инциденту, задержан полицейскими на месте происшествия", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта.
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россия, екатеринбург, происшествия

Житель Екатеринбурга открыл стрельбу во дворе, один человек пострадал

14:41 08.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Один человек пострадал при стрельбе во дворе в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге, злоумышленник задержан, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.
Ранее местные СМИ написали, в одном из дворов на улице Старых Большевиков из-за дорожного конфликта мужчина из пистолета ранил человека.
"Около 15.00 (13.00 мск) в отдел полиции №14 поступило сообщение о конфликте, в ходе которого гражданину были нанесены телесные повреждения. Мужчина с признаками опьянения, причастный к данному инциденту, задержан полицейскими на месте происшествия", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта.
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