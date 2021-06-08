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Житель Екатеринбурга открыл стрельбу во дворе, один человек пострадал

Житель Екатеринбурга открыл стрельбу во дворе, один человек пострадал - РИА Новости, 08.06.2021

Житель Екатеринбурга открыл стрельбу во дворе, один человек пострадал

Один человек пострадал при стрельбе во дворе в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге, злоумышленник задержан, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T14:41

2021-06-08T14:41

2021-06-08T14:41

россия

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Один человек пострадал при стрельбе во дворе в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге, злоумышленник задержан, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.Ранее местные СМИ написали, в одном из дворов на улице Старых Большевиков из-за дорожного конфликта мужчина из пистолета ранил человека."Около 15.00 (13.00 мск) в отдел полиции №14 поступило сообщение о конфликте, в ходе которого гражданину были нанесены телесные повреждения. Мужчина с признаками опьянения, причастный к данному инциденту, задержан полицейскими на месте происшествия", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта.

https://ria.ru/20210608/raneniya-1736116789.html

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россия, екатеринбург, происшествия