https://ria.ru/20210831/arest-1747955950.html

В Новосибирске арестовали мужчину, стрелявшего по прохожим

В Новосибирске арестовали мужчину, стрелявшего по прохожим - РИА Новости, 31.08.2021

В Новосибирске арестовали мужчину, стрелявшего по прохожим

Заельцовский районный суд в Новосибирске во вторник отправил под арест 59-летнего жителя города, который в воскресенье в нетрезвом виде открыл стрельбу дробью... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T11:34

2021-08-31T11:34

2021-08-31T11:34

происшествия

новосибирская область

новосибирск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 31 авг – РИА Новости. Заельцовский районный суд в Новосибирске во вторник отправил под арест 59-летнего жителя города, который в воскресенье в нетрезвом виде открыл стрельбу дробью по прохожим из окна квартиры, сообщает СУСК по Новосибирской области.Пьяный мужчина 29 августа около 17.00 (13.00 мск) из квартиры на третьем этаже на улице Лебедевского в Заельцовском районе Новосибирска начал беспорядочную стрельбу из охотничьего оружия в находившихся возле дома людей. Пострадали пять человек, двое из которых направлены в больницу. Стрелявший задержан, в отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве.Заельцовский районный суд Новосибирска со ссылкой на данные следствия сообщает, что мужчина "из хулиганских побуждений" произвел не менее трех беспорядочных выстрелов из огнестрельного оружия "ИЖ" 12 калибра в сторону придомовой территории, в результате чего пять человек получили ранения. Ранее в облминздраве сообщали, что никому из пятерых пострадавших госпитализация не потребовалась.Председатель СК России Александр Бастрыкин запрашивал доклад по обстоятельствам происшествия. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20210830/strelba-1747777233.html

новосибирская область

новосибирск

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происшествия, новосибирская область, новосибирск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)