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В Новосибирске арестовали мужчину, стрелявшего по прохожим
В Новосибирске арестовали мужчину, стрелявшего по прохожим - РИА Новости, 31.08.2021
В Новосибирске арестовали мужчину, стрелявшего по прохожим
Заельцовский районный суд в Новосибирске во вторник отправил под арест 59-летнего жителя города, который в воскресенье в нетрезвом виде открыл стрельбу дробью... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:34
2021-08-31T11:34
происшествия
новосибирская область
новосибирск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 31 авг – РИА Новости. Заельцовский районный суд в Новосибирске во вторник отправил под арест 59-летнего жителя города, который в воскресенье в нетрезвом виде открыл стрельбу дробью по прохожим из окна квартиры, сообщает СУСК по Новосибирской области.Пьяный мужчина 29 августа около 17.00 (13.00 мск) из квартиры на третьем этаже на улице Лебедевского в Заельцовском районе Новосибирска начал беспорядочную стрельбу из охотничьего оружия в находившихся возле дома людей. Пострадали пять человек, двое из которых направлены в больницу. Стрелявший задержан, в отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве.Заельцовский районный суд Новосибирска со ссылкой на данные следствия сообщает, что мужчина "из хулиганских побуждений" произвел не менее трех беспорядочных выстрелов из огнестрельного оружия "ИЖ" 12 калибра в сторону придомовой территории, в результате чего пять человек получили ранения. Ранее в облминздраве сообщали, что никому из пятерых пострадавших госпитализация не потребовалась.Председатель СК России Александр Бастрыкин запрашивал доклад по обстоятельствам происшествия. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате ведомства.
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
11:34 31.08.2021
 
В Новосибирске арестовали мужчину, стрелявшего по прохожим

В Новосибирске арестовали мужчину, стрелявшего по прохожим из окна квартиры

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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НОВОСИБИРСК, 31 авг – РИА Новости. Заельцовский районный суд в Новосибирске во вторник отправил под арест 59-летнего жителя города, который в воскресенье в нетрезвом виде открыл стрельбу дробью по прохожим из окна квартиры, сообщает СУСК по Новосибирской области.
Пьяный мужчина 29 августа около 17.00 (13.00 мск) из квартиры на третьем этаже на улице Лебедевского в Заельцовском районе Новосибирска начал беспорядочную стрельбу из охотничьего оружия в находившихся возле дома людей. Пострадали пять человек, двое из которых направлены в больницу. Стрелявший задержан, в отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве.
"Сегодня по ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. В следственном управлении уточнили, что подозреваемый отказался от дачи показаний.
Заельцовский районный суд Новосибирска со ссылкой на данные следствия сообщает, что мужчина "из хулиганских побуждений" произвел не менее трех беспорядочных выстрелов из огнестрельного оружия "ИЖ" 12 калибра в сторону придомовой территории, в результате чего пять человек получили ранения. Ранее в облминздраве сообщали, что никому из пятерых пострадавших госпитализация не потребовалась.
Председатель СК России Александр Бастрыкин запрашивал доклад по обстоятельствам происшествия. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате ведомства.
Подстанция скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 07:08
В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
 
ПроисшествияНовосибирская областьНовосибирскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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