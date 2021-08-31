В Новосибирске арестовали мужчину, стрелявшего по прохожим
В Новосибирске арестовали мужчину, стрелявшего по прохожим из окна квартиры
НОВОСИБИРСК, 31 авг – РИА Новости. Заельцовский районный суд в Новосибирске во вторник отправил под арест 59-летнего жителя города, который в воскресенье в нетрезвом виде открыл стрельбу дробью по прохожим из окна квартиры, сообщает СУСК по Новосибирской области.
Пьяный мужчина 29 августа около 17.00 (13.00 мск) из квартиры на третьем этаже на улице Лебедевского в Заельцовском районе Новосибирска начал беспорядочную стрельбу из охотничьего оружия в находившихся возле дома людей. Пострадали пять человек, двое из которых направлены в больницу. Стрелявший задержан, в отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве.
"Сегодня по ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. В следственном управлении уточнили, что подозреваемый отказался от дачи показаний.
Заельцовский районный суд Новосибирска со ссылкой на данные следствия сообщает, что мужчина "из хулиганских побуждений" произвел не менее трех беспорядочных выстрелов из огнестрельного оружия "ИЖ" 12 калибра в сторону придомовой территории, в результате чего пять человек получили ранения. Ранее в облминздраве сообщали, что никому из пятерых пострадавших госпитализация не потребовалась.
Председатель СК России Александр Бастрыкин запрашивал доклад по обстоятельствам происшествия. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате ведомства.
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