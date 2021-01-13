https://ria.ru/20210113/strelba-1592910298.html

В Кировской области руководитель школы бокса выстрелил в тренера

В Кировской области руководитель школы бокса выстрелил в тренера

Руководитель школы бокса в Кирово-Чепецке Алексей Толпыгин ранил в живот из огнестрельного оружия тренера другого спортклуба Анатолия Скрябина, возбуждено... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T18:15

2021-01-13T18:15

2021-01-13T18:15

следственный комитет россии (ск рф)

кировская область

кирово-чепецк

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Руководитель школы бокса в Кирово-Чепецке Алексей Толпыгин ранил в живот из огнестрельного оружия тренера другого спортклуба Анатолия Скрябина, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по Кировской области.Ранее на местном портале Chepetsk.ru появилась информация о "разборках боксерских клубов" в Кирово-Чепецке, во время которых руководитель школы бокса "Чемпион" Толпыгин выстрелил в главного тренера спортклуба "Боец" Скрябина."Толпыгин стрелял в Скрябина, у него ранение в брюшную полость", - подтвердила собеседница агентства.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. "По версии следствия, днем 13 января 47-летний мужчина, находясь в помещении одного из спортивных клубов, из-за возникших личных неприязненных отношений произвел выстрел из имеющегося при нем огнестрельного оружия в своего знакомого. С ранением тела потерпевшего госпитализировали, в настоящее время он находится в больнице", - сообщается на сайте регионального СУСК.Подозреваемый задержан, его допрашивают. Выясняются мотивы произошедшего.

https://ria.ru/20201215/vystrel-1589331084.html

кировская область

кирово-чепецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), кировская область, кирово-чепецк, происшествия