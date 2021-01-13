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В Кировской области руководитель школы бокса выстрелил в тренера
В Кировской области руководитель школы бокса выстрелил в тренера
Руководитель школы бокса в Кирово-Чепецке Алексей Толпыгин ранил в живот из огнестрельного оружия тренера другого спортклуба Анатолия Скрябина, возбуждено... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T18:15
2021-01-13T18:15
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
кирово-чепецк
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Руководитель школы бокса в Кирово-Чепецке Алексей Толпыгин ранил в живот из огнестрельного оружия тренера другого спортклуба Анатолия Скрябина, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по Кировской области.Ранее на местном портале Chepetsk.ru появилась информация о "разборках боксерских клубов" в Кирово-Чепецке, во время которых руководитель школы бокса "Чемпион" Толпыгин выстрелил в главного тренера спортклуба "Боец" Скрябина."Толпыгин стрелял в Скрябина, у него ранение в брюшную полость", - подтвердила собеседница агентства.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. "По версии следствия, днем 13 января 47-летний мужчина, находясь в помещении одного из спортивных клубов, из-за возникших личных неприязненных отношений произвел выстрел из имеющегося при нем огнестрельного оружия в своего знакомого. С ранением тела потерпевшего госпитализировали, в настоящее время он находится в больнице", - сообщается на сайте регионального СУСК.Подозреваемый задержан, его допрашивают. Выясняются мотивы произошедшего.
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кировская область
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следственный комитет россии (ск рф), кировская область, кирово-чепецк, происшествия

В Кировской области руководитель школы бокса выстрелил в тренера

18:15 13.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Руководитель школы бокса в Кирово-Чепецке Алексей Толпыгин ранил в живот из огнестрельного оружия тренера другого спортклуба Анатолия Скрябина, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по Кировской области.
Ранее на местном портале Chepetsk.ru появилась информация о "разборках боксерских клубов" в Кирово-Чепецке, во время которых руководитель школы бокса "Чемпион" Толпыгин выстрелил в главного тренера спортклуба "Боец" Скрябина.
"Толпыгин стрелял в Скрябина, у него ранение в брюшную полость", - подтвердила собеседница агентства.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. "По версии следствия, днем 13 января 47-летний мужчина, находясь в помещении одного из спортивных клубов, из-за возникших личных неприязненных отношений произвел выстрел из имеющегося при нем огнестрельного оружия в своего знакомого. С ранением тела потерпевшего госпитализировали, в настоящее время он находится в больнице", - сообщается на сайте регионального СУСК.
Подозреваемый задержан, его допрашивают. Выясняются мотивы произошедшего.
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Следственный комитет России (СК РФ)Кировская областьКирово-ЧепецкПроисшествия
 
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