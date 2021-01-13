https://ria.ru/20210113/strelba-1592910298.html
В Кировской области руководитель школы бокса выстрелил в тренера
В Кировской области руководитель школы бокса выстрелил в тренера
Руководитель школы бокса в Кирово-Чепецке Алексей Толпыгин ранил в живот из огнестрельного оружия тренера другого спортклуба Анатолия Скрябина, возбуждено... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T18:15
2021-01-13T18:15
2021-01-13T18:15
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
кирово-чепецк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Руководитель школы бокса в Кирово-Чепецке Алексей Толпыгин ранил в живот из огнестрельного оружия тренера другого спортклуба Анатолия Скрябина, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по Кировской области.Ранее на местном портале Chepetsk.ru появилась информация о "разборках боксерских клубов" в Кирово-Чепецке, во время которых руководитель школы бокса "Чемпион" Толпыгин выстрелил в главного тренера спортклуба "Боец" Скрябина."Толпыгин стрелял в Скрябина, у него ранение в брюшную полость", - подтвердила собеседница агентства.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. "По версии следствия, днем 13 января 47-летний мужчина, находясь в помещении одного из спортивных клубов, из-за возникших личных неприязненных отношений произвел выстрел из имеющегося при нем огнестрельного оружия в своего знакомого. С ранением тела потерпевшего госпитализировали, в настоящее время он находится в больнице", - сообщается на сайте регионального СУСК.Подозреваемый задержан, его допрашивают. Выясняются мотивы произошедшего.
https://ria.ru/20201215/vystrel-1589331084.html
кировская область
кирово-чепецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), кировская область, кирово-чепецк, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости.
Руководитель школы бокса в Кирово-Чепецке
Алексей Толпыгин ранил в живот из огнестрельного оружия тренера другого спортклуба Анатолия Скрябина, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК
по Кировской области
.
Ранее на местном портале Chepetsk.ru появилась информация о "разборках боксерских клубов" в Кирово-Чепецке, во время которых руководитель школы бокса "Чемпион" Толпыгин выстрелил в главного тренера спортклуба "Боец" Скрябина.
"Толпыгин стрелял в Скрябина, у него ранение в брюшную полость", - подтвердила собеседница агентства.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. "По версии следствия, днем 13 января 47-летний мужчина, находясь в помещении одного из спортивных клубов, из-за возникших личных неприязненных отношений произвел выстрел из имеющегося при нем огнестрельного оружия в своего знакомого. С ранением тела потерпевшего госпитализировали, в настоящее время он находится в больнице", - сообщается на сайте регионального СУСК.
Подозреваемый задержан, его допрашивают. Выясняются мотивы произошедшего.