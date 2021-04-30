https://ria.ru/20210430/strelba-1730634913.html

В Петербурге подпольные экскурсоводы устроили конфликт со стрельбой

В Петербурге подпольные экскурсоводы устроили конфликт со стрельбой

Полиция проводит проверку по факту конфликта между организаторами нелегальных экскурсий по крышам, в результате которого произошла стрельба из газового... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T10:54

2021-04-30T10:54

2021-04-30T10:57

россия

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568775436_0:299:2907:1934_1920x0_80_0_0_bc77971e478134aca3a8a92f0b2bf54d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту конфликта между организаторами нелегальных экскурсий по крышам, в результате которого произошла стрельба из газового пистолета, ведётся проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области"Полиция проводит проверку по факту конфликта между организаторами нелегальных экскурсий по крышам. Конфликт в центре города, окончившийся стрельбой из газового пистолета, возник из-за крыши, которую не смогли поделить между собой гиды", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, в ночь на 30 апреля в полицию обратился 19-летний петербуржец, сообщивший о конфликте у дома 51 по улице Восстания. По его словам, неизвестный выстрелил ему в лицо из газового устройства. Потерпевшего с ранением щеки доставили в больницу. "Сотрудниками полиции стрелявший молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 18-летний юноша. У него изъято газовое устройство", - отметили полицейские.Как установила полиция, оба участника конфликта занимаются проведением нелегальных экскурсий по городским крышам. "У входа в парадную между гидами возникла словесная перепалка, переросшая в драку со стрельбой", - сказано в сообщении.В отношении стрелявшего составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".Также обоих молодых людей могут привлечь к ответственности за организацию подпольных экскурсий.

https://ria.ru/20210424/strelba-1729780948.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210422/strelba-1729506414.html

россия

ленинградская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия