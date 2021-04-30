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В Петербурге подпольные экскурсоводы устроили конфликт со стрельбой
В Петербурге подпольные экскурсоводы устроили конфликт со стрельбой
Полиция проводит проверку по факту конфликта между организаторами нелегальных экскурсий по крышам, в результате которого произошла стрельба из газового... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T10:54
2021-04-30T10:57
россия
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту конфликта между организаторами нелегальных экскурсий по крышам, в результате которого произошла стрельба из газового пистолета, ведётся проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области"Полиция проводит проверку по факту конфликта между организаторами нелегальных экскурсий по крышам. Конфликт в центре города, окончившийся стрельбой из газового пистолета, возник из-за крыши, которую не смогли поделить между собой гиды", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, в ночь на 30 апреля в полицию обратился 19-летний петербуржец, сообщивший о конфликте у дома 51 по улице Восстания. По его словам, неизвестный выстрелил ему в лицо из газового устройства. Потерпевшего с ранением щеки доставили в больницу. "Сотрудниками полиции стрелявший молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 18-летний юноша. У него изъято газовое устройство", - отметили полицейские.Как установила полиция, оба участника конфликта занимаются проведением нелегальных экскурсий по городским крышам. "У входа в парадную между гидами возникла словесная перепалка, переросшая в драку со стрельбой", - сказано в сообщении.В отношении стрелявшего составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".Также обоих молодых людей могут привлечь к ответственности за организацию подпольных экскурсий.
https://ria.ru/20210424/strelba-1729780948.html
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россия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге подпольные экскурсоводы устроили конфликт со стрельбой

10:54 30.04.2021 (обновлено: 10:57 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗакат с видом на стрелку Васильевского острова с Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге
Закат с видом на стрелку Васильевского острова с Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту конфликта между организаторами нелегальных экскурсий по крышам, в результате которого произошла стрельба из газового пистолета, ведётся проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области
"Полиция проводит проверку по факту конфликта между организаторами нелегальных экскурсий по крышам. Конфликт в центре города, окончившийся стрельбой из газового пистолета, возник из-за крыши, которую не смогли поделить между собой гиды", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, в ночь на 30 апреля в полицию обратился 19-летний петербуржец, сообщивший о конфликте у дома 51 по улице Восстания. По его словам, неизвестный выстрелил ему в лицо из газового устройства. Потерпевшего с ранением щеки доставили в больницу. "Сотрудниками полиции стрелявший молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 18-летний юноша. У него изъято газовое устройство", - отметили полицейские.
Как установила полиция, оба участника конфликта занимаются проведением нелегальных экскурсий по городским крышам. "У входа в парадную между гидами возникла словесная перепалка, переросшая в драку со стрельбой", - сказано в сообщении.
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В отношении стрелявшего составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".
Также обоих молодых людей могут привлечь к ответственности за организацию подпольных экскурсий.
 
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