https://ria.ru/20210218/magnitogorsk-1597987404.html

В Магнитогорске мужчина выстрелил по подросткам из пневматики

В Магнитогорске мужчина выстрелил по подросткам из пневматики

Полиция в Магнитогорске разыскивает мужчину, который в среду вечером стрелял по подросткам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Челябинской... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T12:40

2021-02-18T12:40

2021-02-18T12:40

россия

гумвд

магнитогорск

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 фев – РИА Новости. Полиция в Магнитогорске разыскивает мужчину, который в среду вечером стрелял по подросткам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Челябинской области.Ранее на посвященной городу странице в соцсети "ВКонтакте" местный житель сообщил, что инцидент произошел в трамвае - нетрезвый мужчина выстрелил в двух подростков из пневматического оружия, попав одному из них в бедро, а второму - в висок."Данный факт подтверждаем. Полицией проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого", - сказала собеседница агентства, добавив, что правоохранители просят свидетелей сообщить о случившемся.Источник в правоохранительных органах РИА Новости пояснил, что жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает и госпитализация им не потребовалась.

https://ria.ru/20201112/yunosha-1584275750.html

россия

магнитогорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, магнитогорск, челябинская область, происшествия