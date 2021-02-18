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В Магнитогорске мужчина выстрелил по подросткам из пневматики
В Магнитогорске мужчина выстрелил по подросткам из пневматики
Полиция в Магнитогорске разыскивает мужчину, который в среду вечером стрелял по подросткам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Челябинской... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:40
2021-02-18T12:40
россия
гумвд
магнитогорск
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 фев – РИА Новости. Полиция в Магнитогорске разыскивает мужчину, который в среду вечером стрелял по подросткам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Челябинской области.Ранее на посвященной городу странице в соцсети "ВКонтакте" местный житель сообщил, что инцидент произошел в трамвае - нетрезвый мужчина выстрелил в двух подростков из пневматического оружия, попав одному из них в бедро, а второму - в висок."Данный факт подтверждаем. Полицией проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого", - сказала собеседница агентства, добавив, что правоохранители просят свидетелей сообщить о случившемся.Источник в правоохранительных органах РИА Новости пояснил, что жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает и госпитализация им не потребовалась.
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россия, гумвд, магнитогорск, челябинская область, происшествия

В Магнитогорске мужчина выстрелил по подросткам из пневматики

12:40 18.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 18 фев – РИА Новости. Полиция в Магнитогорске разыскивает мужчину, который в среду вечером стрелял по подросткам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Челябинской области.
Ранее на посвященной городу странице в соцсети "ВКонтакте" местный житель сообщил, что инцидент произошел в трамвае - нетрезвый мужчина выстрелил в двух подростков из пневматического оружия, попав одному из них в бедро, а второму - в висок.
"Данный факт подтверждаем. Полицией проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого", - сказала собеседница агентства, добавив, что правоохранители просят свидетелей сообщить о случившемся.
Источник в правоохранительных органах РИА Новости пояснил, что жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает и госпитализация им не потребовалась.
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РоссияГУМВДМагнитогорскЧелябинская областьПроисшествия
 
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