https://ria.ru/20210403/ingushetiya-1604102813.html
В Ингушетии возбудили дело из-за раненного в перестрелке подростка
В Ингушетии возбудили дело из-за раненного в перестрелке подростка
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело после случайного ранения подростка во время бытового конфликта в Малгобекском районе республики, сообщает СУСК... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T17:00
2021-04-03T17:00
2021-04-03T17:00
республика ингушетия
происшествия
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НАЛЬЧИК, 3 апр – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело после случайного ранения подростка во время бытового конфликта в Малгобекском районе республики, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в селении Верхние Ачалуки в Малгобекском районе произошел конфликт на бытовой почве, участники которого открыли стрельбу. В результате случайное ранение получил 15-летний местный житель, который был госпитализирован, ранивший его мужчина задержан."Следствием установлено, что 2 апреля на улице Ломоносова в селении Верхние Ачалуки между жителем Ставропольского края и местным жителем в автомобиле "Газель" произошел конфликт на бытовой почве", - говорится в сообщении.Уточняется, что во время конфликта местный житель из ружья произвел выстрелы в "Газель" и случайно ранил несовершеннолетнего 2006 года рождения, находившегося поблизости от места происшествия."Подростку причинены огнестрельные ранения грудной клетки, брюшной полости, он госпитализирован в медицинское учреждение, находится в реанимации", - уточняет ведомство.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему" УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы."Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210403/zaderzhanie-1604098278.html
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РИА Новости
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республика ингушетия, происшествия
НАЛЬЧИК, 3 апр – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело после случайного ранения подростка во время бытового конфликта в Малгобекском районе республики, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в селении Верхние Ачалуки в Малгобекском районе
произошел конфликт на бытовой почве, участники которого открыли стрельбу. В результате случайное ранение получил 15-летний местный житель, который был госпитализирован, ранивший его мужчина задержан.
"Следствием установлено, что 2 апреля на улице Ломоносова в селении Верхние Ачалуки между жителем Ставропольского края
и местным жителем в автомобиле "Газель" произошел конфликт на бытовой почве", - говорится в сообщении.
Уточняется, что во время конфликта местный житель из ружья произвел выстрелы в "Газель" и случайно ранил несовершеннолетнего 2006 года рождения, находившегося поблизости от места происшествия.
"Подростку причинены огнестрельные ранения грудной клетки, брюшной полости, он госпитализирован в медицинское учреждение, находится в реанимации", - уточняет ведомство.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему" УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
"Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - подчеркивается в сообщении.