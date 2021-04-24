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Житель Тулы обстрелял подростков из страйкбольного автомата
Житель Тулы обстрелял подростков из страйкбольного автомата
Житель Тулы открыл стрельбу по группе подростков 13-14 лет металлическими шариками из страйкбольного автомата, двое подростков получили легкие травмы, сообщило... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T10:29
2021-04-24T10:29
2021-04-24T12:53
россия
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тула
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр — РИА Новости. Житель Тулы открыл стрельбу по группе подростков 13-14 лет металлическими шариками из страйкбольного автомата, двое подростков получили легкие травмы, сообщило СУ СК России по региону.При задержании приятель стрелявшего оказал сопротивление и ударил кулаком в лицо сотрудника полиции."В настоящее время подозреваемые задержаны, потерпевшим оказана медицинская помощь, следователь проводит допросы потерпевших несовершеннолетних с участием их родителей и психологов, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщает следственное управление.Возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а также о применении насилия в отношении представителя власти.УМВД по Тульской области уточняет, что оба задержанных в момент инцидента были пьяны — это ранее судимые мужчины 1994 и 1993 годов рождения. Страйкбольный автомат стрелял пластиковыми шариками, отмечает полиция. "Установлено, что своими действиями они причинили телесные повреждения 19-летнему юноше, 14-летней девушке и 13-летнему подростку. Всем потерпевшим оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает", — сообщает УМВД.
https://ria.ru/20210410/peterburg-1727677406.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), тула, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр — РИА Новости.
Житель Тулы
открыл стрельбу по группе подростков 13-14 лет металлическими шариками из страйкбольного автомата, двое подростков получили легкие травмы, сообщило СУ СК России
по региону.
"По данным следствия, вечером 23 апреля около 18:00 на улице Максимовского города Тулы один из злоумышленников открыл стрельбу из находившегося при нем страйкбольного автомата, который стреляет металлическими шариками, по группе подростков 13-14 лет. Двум из пяти подростков причинены повреждения в виде кровоподтеков", — говорится в сообщении.
При задержании приятель стрелявшего оказал сопротивление и ударил кулаком в лицо сотрудника полиции.
"В настоящее время подозреваемые задержаны, потерпевшим оказана медицинская помощь, следователь проводит допросы потерпевших несовершеннолетних с участием их родителей и психологов, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщает следственное управление.
Возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а также о применении насилия в отношении представителя власти.
УМВД по Тульской области уточняет, что оба задержанных в момент инцидента были пьяны — это ранее судимые мужчины 1994 и 1993 годов рождения. Страйкбольный автомат стрелял пластиковыми шариками, отмечает полиция. "Установлено, что своими действиями они причинили телесные повреждения 19-летнему юноше, 14-летней девушке и 13-летнему подростку. Всем потерпевшим оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает", — сообщает УМВД.