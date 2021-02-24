https://ria.ru/20210224/draka-1598798399.html

В Кизляре произошла драка со стрельбой

В Кизляре произошла драка со стрельбой

Два человека пострадали в драке со стрельбой в Кизляре (Дагестан), сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T16:03

2021-02-24T16:03

2021-02-24T17:07

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

кизляр

кизлярский район

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 24 фев — РИА Новости. Два человека пострадали в драке со стрельбой в Кизляре (Дагестан), сообщает пресс-служба регионального МВД.Инцидент произошел накануне на Октябрьской улице. Два человека открыли огонь по двум жителям Кизлярского района, 36 и 42 лет, после чего скрылись на автомобилях.Пострадавших доставили в центральную городскую больницу c ранениями, в том числе в область бедра и головы.На место происшествия выехали сотрудники полиции, они изъяли гильзы и пули. Личность одного из стрелявших удалось установить: это 32-летний житель Гунибского района.Сейчас полицейские устанавливают личность второго злоумышленника и принимают меры по задержанию обоих. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, стрелявшим грозит до семи лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210215/draka-1597526971.html

россия

кизляр

кизлярский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), кизляр, кизлярский район, происшествия