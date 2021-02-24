Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210224/draka-1598798399.html
В Кизляре произошла драка со стрельбой
В Кизляре произошла драка со стрельбой
Два человека пострадали в драке со стрельбой в Кизляре (Дагестан), сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T16:03
2021-02-24T17:07
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
кизляр
кизлярский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МАХАЧКАЛА, 24 фев — РИА Новости. Два человека пострадали в драке со стрельбой в Кизляре (Дагестан), сообщает пресс-служба регионального МВД.Инцидент произошел накануне на Октябрьской улице. Два человека открыли огонь по двум жителям Кизлярского района, 36 и 42 лет, после чего скрылись на автомобилях.Пострадавших доставили в центральную городскую больницу c ранениями, в том числе в область бедра и головы.На место происшествия выехали сотрудники полиции, они изъяли гильзы и пули. Личность одного из стрелявших удалось установить: это 32-летний житель Гунибского района.Сейчас полицейские устанавливают личность второго злоумышленника и принимают меры по задержанию обоих. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, стрелявшим грозит до семи лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210215/draka-1597526971.html
россия
кизляр
кизлярский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), кизляр, кизлярский район, происшествия

В Кизляре произошла драка со стрельбой

16:03 24.02.2021 (обновлено: 17:07 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 24 фев — РИА Новости. Два человека пострадали в драке со стрельбой в Кизляре (Дагестан), сообщает пресс-служба регионального МВД.
Инцидент произошел накануне на Октябрьской улице. Два человека открыли огонь по двум жителям Кизлярского района, 36 и 42 лет, после чего скрылись на автомобилях.
Пострадавших доставили в центральную городскую больницу c ранениями, в том числе в область бедра и головы.
На место происшествия выехали сотрудники полиции, они изъяли гильзы и пули. Личность одного из стрелявших удалось установить: это 32-летний житель Гунибского района.
Сейчас полицейские устанавливают личность второго злоумышленника и принимают меры по задержанию обоих. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, стрелявшим грозит до семи лет лишения свободы.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 14:06
В Южно-Сахалинске проверяют сообщения о вооруженной драке подростков
 
РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)КизлярКизлярский районПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Названы пять частых ошибок водителей при покупке нового авто
04:27Пожаловавшаяся на зарплату врач из Находки заявила о порче ее авто
04:26Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть супы-пюре
04:25Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A
04:11Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию вернутся морозы
04:06Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда
03:51Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену
03:42Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
03:30Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве
03:26Жертва "скопинского маньяка" прокомментировала его скорое освобождение
03:23Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании
03:21Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие
03:13Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США иностранцев
02:28Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия
02:12Автоэксперт назвал неожиданную ошибку при парковке машины
02:11Косметолог дала совет, как спать для сохранения красоты и молодости
02:10В США мужчина признался, что убил свою соседку и приготовил ее сердце
01:57Мадуро поставил ультиматум ЕС
01:52Посол оценил совместные усилия России и Аргентины в борьбе с COVID-19
01:38В двух городах Испании произошли беспорядки из-за ареста рэпера
Лента новостейМолния