https://ria.ru/20210727/strelba-1743042604.html

В Петербурге пьяный мужчина обстрелял из окна подростков

В Петербурге пьяный мужчина обстрелял из окна подростков - РИА Новости, 27.07.2021

В Петербурге пьяный мужчина обстрелял из окна подростков

Полицейские задержали мужчину, стрелявшего из окна по подросткам из пневматического пистолета в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T09:29

2021-07-27T09:29

2021-07-27T09:29

россия

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2c1082e834eb55550d167ab470736617.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, стрелявшего из окна по подросткам из пневматического пистолета в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полиция задержала мужчину, стрелявшего из окна в Красносельском районе", - говорится в релизе.Сообщение об инциденте поступило вчера вечером. По данным пресс-службы, 43-летний мужчина в нетрезвом виде несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в подростков 16 и 17 лет из окна квартиры дома на улице Маршала Захарова.Оба пострадавших госпитализированы с ушибами и после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

https://ria.ru/20210630/zaderzhanie-1739325873.html

россия

ленинградская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия