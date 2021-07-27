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В Петербурге пьяный мужчина обстрелял из окна подростков
В Петербурге пьяный мужчина обстрелял из окна подростков - РИА Новости, 27.07.2021
В Петербурге пьяный мужчина обстрелял из окна подростков
Полицейские задержали мужчину, стрелявшего из окна по подросткам из пневматического пистолета в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T09:29
2021-07-27T09:29
2021-07-27T09:29
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, стрелявшего из окна по подросткам из пневматического пистолета в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полиция задержала мужчину, стрелявшего из окна в Красносельском районе", - говорится в релизе.Сообщение об инциденте поступило вчера вечером. По данным пресс-службы, 43-летний мужчина в нетрезвом виде несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в подростков 16 и 17 лет из окна квартиры дома на улице Маршала Захарова.Оба пострадавших госпитализированы с ушибами и после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).
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россия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
В Петербурге пьяный мужчина обстрелял из окна подростков
Полиция задержала мужчину, стрелявшего из окна по подросткам в Санкт-Петербурге