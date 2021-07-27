Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210727/strelba-1743042604.html
В Петербурге пьяный мужчина обстрелял из окна подростков
В Петербурге пьяный мужчина обстрелял из окна подростков - РИА Новости, 27.07.2021
В Петербурге пьяный мужчина обстрелял из окна подростков
Полицейские задержали мужчину, стрелявшего из окна по подросткам из пневматического пистолета в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T09:29
2021-07-27T09:29
россия
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2c1082e834eb55550d167ab470736617.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, стрелявшего из окна по подросткам из пневматического пистолета в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полиция задержала мужчину, стрелявшего из окна в Красносельском районе", - говорится в релизе.Сообщение об инциденте поступило вчера вечером. По данным пресс-службы, 43-летний мужчина в нетрезвом виде несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в подростков 16 и 17 лет из окна квартиры дома на улице Маршала Захарова.Оба пострадавших госпитализированы с ушибами и после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).
https://ria.ru/20210630/zaderzhanie-1739325873.html
россия
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_87705ffe8e373c3b6d2c08bea6f6a98c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
09:29 27.07.2021
 
В Петербурге пьяный мужчина обстрелял из окна подростков

Полиция задержала мужчину, стрелявшего из окна по подросткам в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, стрелявшего из окна по подросткам из пневматического пистолета в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полиция задержала мужчину, стрелявшего из окна в Красносельском районе", - говорится в релизе.
Сообщение об инциденте поступило вчера вечером. По данным пресс-службы, 43-летний мужчина в нетрезвом виде несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в подростков 16 и 17 лет из окна квартиры дома на улице Маршала Захарова.
Оба пострадавших госпитализированы с ушибами и после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 22:35
В Липецке задержали стрелявшего с балкона жилого дома мужчину
 
РоссияГУМВДЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:49Волки, снимавшиеся в фильме Дмитрия Дьяченко, сбежали в тайгу
15:48Избиратели в этом году будут полностью обеспечены средствами защиты
15:44Суд продлил арест жене рэпера Картрайта, обвиняемой в его убийстве
15:40Священник призвал не опасаться биочипов для тестирования на COVID-19
15:40Раскрыта дата выхода флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S8
15:37В Госдуме ответили на идею сделки с Турцией по Крыму
15:30Представитель химзавода в Леверкузене заявил об угрозе для города
15:28Камеры в Москве сняли тысячи говорящих по телефону водителей
15:25В турецком парламенте отвергли идею сделки с Россией по Крыму и Кипру
15:18На немецком химзаводе рассказали о работниках, пострадавших при взрыве
15:16Конкурс в МГУ составляет более девяти человек на место, заявил Садовничий
15:10"Веселящий газ" и димедрол включили в перечень одурманивающих веществ
15:09Эрнст рассказал о трансляции Олимпиады в Крыму
15:08В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали, пишут СМИ
15:08Режиссер рассказал о съемках в космосе фильма "Вызов"
15:02Бывший пресс-секретарь Зеленского подарила Пескову свою книгу
15:01ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет
14:59В Госдуме призвали Анкару сформировать четкую позицию по Крыму
14:55Путин заявил о незначительной инфляции в России
14:54Эрнст назвал церемонию открытия Олимпиады в Токио "достаточно минорной"
Лента новостейМолния