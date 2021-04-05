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В Ленинградской области завели дело после стрельбы на детской площадке
В Ленинградской области завели дело после стрельбы на детской площадке
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Ленинградской области после того, как мальчика подстрелили на детской площадке, сообщает областное управление СК. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T09:51
2021-04-05T09:51
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
кингисепп
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Ленинградской области после того, как мальчика подстрелили на детской площадке, сообщает областное управление СК."В Кингисеппе возбуждено уголовное дело по факту ранения ребенка на детской площадке", - сказано в сообщении.Как уточнили в пресс-службе ведомства, 4 апреля неизвестный выстрелил в сторону игравших на площадке детей в Кингисеппе. В результате десятилетний мальчик получил ранение в шею и был отправлен в больницу. Угрозы для жизни нет.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".
https://ria.ru/20201221/konflikt-1590208473.html
ленинградская область
кингисепп
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следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, кингисепп, происшествия

В Ленинградской области завели дело после стрельбы на детской площадке

09:51 05.04.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Фото : СК РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Ленинградской области после того, как мальчика подстрелили на детской площадке, сообщает областное управление СК.
Кингисеппе возбуждено уголовное дело по факту ранения ребенка на детской площадке", - сказано в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, 4 апреля неизвестный выстрелил в сторону игравших на площадке детей в Кингисеппе. В результате десятилетний мальчик получил ранение в шею и был отправлен в больницу. Угрозы для жизни нет.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".
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Следственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьКингисеппПроисшествия
 
 
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