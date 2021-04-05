https://ria.ru/20210405/delo-1604234736.html

В Ленинградской области завели дело после стрельбы на детской площадке

В Ленинградской области завели дело после стрельбы на детской площадке

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Ленинградской области после того, как мальчика подстрелили на детской площадке, сообщает областное управление СК. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T09:51

2021-04-05T09:51

2021-04-05T09:51

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

кингисепп

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Ленинградской области после того, как мальчика подстрелили на детской площадке, сообщает областное управление СК."В Кингисеппе возбуждено уголовное дело по факту ранения ребенка на детской площадке", - сказано в сообщении.Как уточнили в пресс-службе ведомства, 4 апреля неизвестный выстрелил в сторону игравших на площадке детей в Кингисеппе. В результате десятилетний мальчик получил ранение в шею и был отправлен в больницу. Угрозы для жизни нет.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

https://ria.ru/20201221/konflikt-1590208473.html

ленинградская область

кингисепп

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, кингисепп, происшествия