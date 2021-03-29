https://ria.ru/20210329/taksisty-1603289912.html

В Новой Москве таксисты устроили стрельбу и поножовщину

В Новой Москве таксисты устроили стрельбу и поножовщину

Несколько таксистов устроили стрельбу из травматического оружия и поножовщину в поселке Мосрентген, один мужчина скончался от полученных ран, сообщили в... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T13:45

2021-03-29T13:45

2021-03-29T14:44

гумвд

мосрентген

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Несколько таксистов устроили стрельбу из травматического оружия и поножовщину в поселке Мосрентген, один мужчина скончался от полученных ран, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД."27 марта около 02.40 в полицию поступило несколько сообщений о том, что на улице Адмирала Корнилова, поселок Мосрентген, граждане получили различные ранения. Один обнаружен со следами крови, другой, мужчина 2000 года рождения, скончался - по предварительным данным, от колото-резаных ранений. Третий обратился самостоятельно в медицинское учреждение с колото-резаными ранами и был госпитализирован", - говорится в сообщении.Установлено, что конфликт произошел между водителями такси на фоне личной неприязни, они нанесли друг другу ранения, в том числе из травматического оружия.Полиция ищет других участников конфликта.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, в конфликте пострадали несколько приезжих - предположительно, граждан Таджикистана, - причем конфликт начался "на почве перевозок".

https://ria.ru/20210324/draka-1602570665.html

мосрентген

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, мосрентген, москва, происшествия