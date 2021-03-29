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В Новой Москве таксисты устроили стрельбу и поножовщину
В Новой Москве таксисты устроили стрельбу и поножовщину
Несколько таксистов устроили стрельбу из травматического оружия и поножовщину в поселке Мосрентген, один мужчина скончался от полученных ран, сообщили в... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T13:45
2021-03-29T14:44
гумвд
мосрентген
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Несколько таксистов устроили стрельбу из травматического оружия и поножовщину в поселке Мосрентген, один мужчина скончался от полученных ран, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД."27 марта около 02.40 в полицию поступило несколько сообщений о том, что на улице Адмирала Корнилова, поселок Мосрентген, граждане получили различные ранения. Один обнаружен со следами крови, другой, мужчина 2000 года рождения, скончался - по предварительным данным, от колото-резаных ранений. Третий обратился самостоятельно в медицинское учреждение с колото-резаными ранами и был госпитализирован", - говорится в сообщении.Установлено, что конфликт произошел между водителями такси на фоне личной неприязни, они нанесли друг другу ранения, в том числе из травматического оружия.Полиция ищет других участников конфликта.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, в конфликте пострадали несколько приезжих - предположительно, граждан Таджикистана, - причем конфликт начался "на почве перевозок".
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гумвд, мосрентген, москва, происшествия

В Новой Москве таксисты устроили стрельбу и поножовщину

13:45 29.03.2021 (обновлено: 14:44 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Несколько таксистов устроили стрельбу из травматического оружия и поножовщину в поселке Мосрентген, один мужчина скончался от полученных ран, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
"27 марта около 02.40 в полицию поступило несколько сообщений о том, что на улице Адмирала Корнилова, поселок Мосрентген, граждане получили различные ранения. Один обнаружен со следами крови, другой, мужчина 2000 года рождения, скончался - по предварительным данным, от колото-резаных ранений. Третий обратился самостоятельно в медицинское учреждение с колото-резаными ранами и был госпитализирован", - говорится в сообщении.
Установлено, что конфликт произошел между водителями такси на фоне личной неприязни, они нанесли друг другу ранения, в том числе из травматического оружия.
Полиция ищет других участников конфликта.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, в конфликте пострадали несколько приезжих - предположительно, граждан Таджикистана, - причем конфликт начался "на почве перевозок".
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