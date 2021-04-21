https://ria.ru/20210421/izhevsk-1729206923.html

В ижевском магазине мужчина расстрелял экс-сожительницу и скрылся

В ижевском магазине мужчина расстрелял экс-сожительницу и скрылся

Правоохранители Удмуртии ищут преступника, который вечером в магазине расстрелял из огнестрельного оружия бывшую сожительницу, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T09:46

2021-04-21T09:46

2021-04-21T10:08

россия

скр

происшествия

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УФА, 21 апр – РИА Новости. Правоохранители Удмуртии ищут преступника, который вечером в магазине расстрелял из огнестрельного оружия бывшую сожительницу, сообщили в СУСК РФ по региону.В следственном управлении СКР по Удмуртии РИА Новости пояснили, что мужчина и женщина являются бывшими сожителями."У женщины осталась несовершеннолетняя дочь, это не их общий ребенок", - сообщил собеседник агентству.Уточняется, что в отношении Гильманова следственные органы возбудили уголовное дело по пункту "е" части 2 статьи 105 УК РФ "убийство общеопасным способом"."В связи с тем, что после совершения преступления обвиняемый скрылся от органов предварительного следствия, он объявлен в розыск. Следственное управление обращается с просьбой ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить правоохранителям", - сообщают в ведомстве.

https://ria.ru/20210329/yugra-1603254825.html

https://ria.ru/20210326/prizrak-1602989877.html

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2021

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россия, скр, происшествия