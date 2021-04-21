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В ижевском магазине мужчина расстрелял экс-сожительницу и скрылся
В ижевском магазине мужчина расстрелял экс-сожительницу и скрылся
Правоохранители Удмуртии ищут преступника, который вечером в магазине расстрелял из огнестрельного оружия бывшую сожительницу, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T09:46
2021-04-21T09:46
2021-04-21T10:08
россия
скр
происшествия
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УФА, 21 апр – РИА Новости. Правоохранители Удмуртии ищут преступника, который вечером в магазине расстрелял из огнестрельного оружия бывшую сожительницу, сообщили в СУСК РФ по региону.В следственном управлении СКР по Удмуртии РИА Новости пояснили, что мужчина и женщина являются бывшими сожителями."У женщины осталась несовершеннолетняя дочь, это не их общий ребенок", - сообщил собеседник агентству.Уточняется, что в отношении Гильманова следственные органы возбудили уголовное дело по пункту "е" части 2 статьи 105 УК РФ "убийство общеопасным способом"."В связи с тем, что после совершения преступления обвиняемый скрылся от органов предварительного следствия, он объявлен в розыск. Следственное управление обращается с просьбой ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить правоохранителям", - сообщают в ведомстве.
https://ria.ru/20210329/yugra-1603254825.html
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россия, скр, происшествия
УФА, 21 апр – РИА Новости.
Правоохранители Удмуртии ищут преступника, который вечером в магазине расстрелял из огнестрельного оружия бывшую сожительницу, сообщили в СУСК РФ
по региону.
"Вечером 20 апреля 43-летний Роберт Гильманов в магазине на улице Клубной в Ижевске при покупателях выстрелил в 37-летнюю продавщицу из огнестрельного оружия. Женщина от полученного ранения скончалась на месте", - говорится в сообщении ведомства.
В следственном управлении СКР
по Удмуртии РИА Новости пояснили, что мужчина и женщина являются бывшими сожителями.
"У женщины осталась несовершеннолетняя дочь, это не их общий ребенок", - сообщил собеседник агентству.
Уточняется, что в отношении Гильманова следственные органы возбудили уголовное дело по пункту "е" части 2 статьи 105 УК РФ "убийство общеопасным способом".
"В связи с тем, что после совершения преступления обвиняемый скрылся от органов предварительного следствия, он объявлен в розыск. Следственное управление обращается с просьбой ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить правоохранителям", - сообщают в ведомстве.