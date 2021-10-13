Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211013/obstrel-1754413877.html
Житель Ивановской области обстрелял ребенка из пневматического пистолета
Житель Ивановской области обстрелял ребенка из пневматического пистолета - РИА Новости, 13.10.2021
Житель Ивановской области обстрелял ребенка из пневматического пистолета
Уголовное дело возбуждено в Ивановской области на 64-летнего жителя Вичуги, стрелявшего из пневматического пистолета в 11-летнюю девочку, сообщает региональное... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:40
2021-10-13T16:40
происшествия
вичуга
ивановская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c6a7304b365dd3887c4477bce955c637.jpg
РЯЗАНЬ, 13 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Ивановской области на 64-летнего жителя Вичуги, стрелявшего из пневматического пистолета в 11-летнюю девочку, сообщает региональное следственное управление СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, подозреваемого в совершении хулиганства... с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ)", - говорится в сообщении.Как установило следствие, днем 9 октября мужчина, находясь в своей квартире в городе Вичуга, высказал претензии игравшим во дворе дома детям. Затем подростки услышали хлопок, доносящийся со стороны окна этой квартиры, и ушли гулять на площадь в противоположной стороне дома."Используя данный малозначительный повод, из хулиганских побуждений, подозреваемый вышел на площадь, где произвел из пневматического пистолета не менее 2 выстрелов с близкого расстояния в направлении 11-летнего ребенка. В результате преступных действий девочке были причинены телесные повреждения в виде двух гематом. Телесные повреждения у девочки относятся к категории повреждений, причиняющих легкий вред здоровью", - отмечает СУСК.После крика девочки от причиненной боли подозреваемый прекратил свои действия и скрылся с места происшествия, уточняется в сообщении. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20210627/strelba-1738780277.html
https://ria.ru/20210817/moskva-1746029446.html
вичуга
ивановская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94fa7b970dec095327cb0e51acc00abd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, вичуга, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:40 13.10.2021
 
Житель Ивановской области обстрелял ребенка из пневматического пистолета

Житель Ивановской области обстрелял 11-летнюю девочку из пневматического пистолета

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 13 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Ивановской области на 64-летнего жителя Вичуги, стрелявшего из пневматического пистолета в 11-летнюю девочку, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, подозреваемого в совершении хулиганства... с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 08:59
В Омске неизвестный обстрелял детей, делающих селфи на фоне заката
Как установило следствие, днем 9 октября мужчина, находясь в своей квартире в городе Вичуга, высказал претензии игравшим во дворе дома детям. Затем подростки услышали хлопок, доносящийся со стороны окна этой квартиры, и ушли гулять на площадь в противоположной стороне дома.
"Используя данный малозначительный повод, из хулиганских побуждений, подозреваемый вышел на площадь, где произвел из пневматического пистолета не менее 2 выстрелов с близкого расстояния в направлении 11-летнего ребенка. В результате преступных действий девочке были причинены телесные повреждения в виде двух гематом. Телесные повреждения у девочки относятся к категории повреждений, причиняющих легкий вред здоровью", - отмечает СУСК.
После крика девочки от причиненной боли подозреваемый прекратил свои действия и скрылся с места происшествия, уточняется в сообщении. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 09:05
В Москве мужчина выстрелил в подростка
 
ПроисшествияВичугаИвановская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Обвинители утверждают, что Парнас умышленно нарушил законы США, сообщила WP
04:22Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между "Газпромом" и Венгрией
04:19Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике
04:00Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой
03:57Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
03:50Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России
03:36Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью
03:36Пушков оценил вопрос американской журналистки Путину
03:32Путин заявил, что Россия и партнеры по ОПЕК+ находят приемлемые решения
03:28России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине
03:21Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания
03:19Премьер Турецкой республики Северного Кипра подал в отставку
03:19США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты
03:18Специалист рассказал, сколько нужно хранить платежки за квартиру
03:11Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России
03:08Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия
03:05Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
03:01Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США
03:00Новые материалы для водородной энергетики создали в России
02:57Путин рассказал, что Россию устраивают расчеты в долларах за энергоресурсы
Лента новостейМолния