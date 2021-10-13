https://ria.ru/20211013/obstrel-1754413877.html
Житель Ивановской области обстрелял ребенка из пневматического пистолета
Житель Ивановской области обстрелял ребенка из пневматического пистолета - РИА Новости, 13.10.2021
Житель Ивановской области обстрелял ребенка из пневматического пистолета
Уголовное дело возбуждено в Ивановской области на 64-летнего жителя Вичуги, стрелявшего из пневматического пистолета в 11-летнюю девочку, сообщает региональное... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:40
2021-10-13T16:40
2021-10-13T16:40
происшествия
вичуга
ивановская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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РЯЗАНЬ, 13 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Ивановской области на 64-летнего жителя Вичуги, стрелявшего из пневматического пистолета в 11-летнюю девочку, сообщает региональное следственное управление СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, подозреваемого в совершении хулиганства... с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ)", - говорится в сообщении.Как установило следствие, днем 9 октября мужчина, находясь в своей квартире в городе Вичуга, высказал претензии игравшим во дворе дома детям. Затем подростки услышали хлопок, доносящийся со стороны окна этой квартиры, и ушли гулять на площадь в противоположной стороне дома."Используя данный малозначительный повод, из хулиганских побуждений, подозреваемый вышел на площадь, где произвел из пневматического пистолета не менее 2 выстрелов с близкого расстояния в направлении 11-летнего ребенка. В результате преступных действий девочке были причинены телесные повреждения в виде двух гематом. Телесные повреждения у девочки относятся к категории повреждений, причиняющих легкий вред здоровью", - отмечает СУСК.После крика девочки от причиненной боли подозреваемый прекратил свои действия и скрылся с места происшествия, уточняется в сообщении. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20210627/strelba-1738780277.html
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происшествия, вичуга, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Житель Ивановской области обстрелял ребенка из пневматического пистолета
Житель Ивановской области обстрелял 11-летнюю девочку из пневматического пистолета
РЯЗАНЬ, 13 окт – РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено в Ивановской области
на 64-летнего жителя Вичуги
, стрелявшего из пневматического пистолета в 11-летнюю девочку, сообщает региональное следственное управление СК РФ
.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, подозреваемого в совершении хулиганства... с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Как установило следствие, днем 9 октября мужчина, находясь в своей квартире в городе Вичуга, высказал претензии игравшим во дворе дома детям. Затем подростки услышали хлопок, доносящийся со стороны окна этой квартиры, и ушли гулять на площадь в противоположной стороне дома.
"Используя данный малозначительный повод, из хулиганских побуждений, подозреваемый вышел на площадь, где произвел из пневматического пистолета не менее 2 выстрелов с близкого расстояния в направлении 11-летнего ребенка. В результате преступных действий девочке были причинены телесные повреждения в виде двух гематом. Телесные повреждения у девочки относятся к категории повреждений, причиняющих легкий вред здоровью", - отмечает СУСК.
После крика девочки от причиненной боли подозреваемый прекратил свои действия и скрылся с места происшествия, уточняется в сообщении. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.