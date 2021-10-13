https://ria.ru/20211013/obstrel-1754413877.html

Житель Ивановской области обстрелял ребенка из пневматического пистолета

Житель Ивановской области обстрелял ребенка из пневматического пистолета - РИА Новости, 13.10.2021

Житель Ивановской области обстрелял ребенка из пневматического пистолета

Уголовное дело возбуждено в Ивановской области на 64-летнего жителя Вичуги, стрелявшего из пневматического пистолета в 11-летнюю девочку, сообщает региональное... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:40

2021-10-13T16:40

2021-10-13T16:40

происшествия

вичуга

ивановская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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РЯЗАНЬ, 13 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Ивановской области на 64-летнего жителя Вичуги, стрелявшего из пневматического пистолета в 11-летнюю девочку, сообщает региональное следственное управление СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, подозреваемого в совершении хулиганства... с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ)", - говорится в сообщении.Как установило следствие, днем 9 октября мужчина, находясь в своей квартире в городе Вичуга, высказал претензии игравшим во дворе дома детям. Затем подростки услышали хлопок, доносящийся со стороны окна этой квартиры, и ушли гулять на площадь в противоположной стороне дома."Используя данный малозначительный повод, из хулиганских побуждений, подозреваемый вышел на площадь, где произвел из пневматического пистолета не менее 2 выстрелов с близкого расстояния в направлении 11-летнего ребенка. В результате преступных действий девочке были причинены телесные повреждения в виде двух гематом. Телесные повреждения у девочки относятся к категории повреждений, причиняющих легкий вред здоровью", - отмечает СУСК.После крика девочки от причиненной боли подозреваемый прекратил свои действия и скрылся с места происшествия, уточняется в сообщении. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20210627/strelba-1738780277.html

https://ria.ru/20210817/moskva-1746029446.html

вичуга

ивановская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, вичуга, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф), россия