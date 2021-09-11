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Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2021 году
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2021 году - РИА Новости, 11.09.2021
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2021 году
В ночь на 11 сентября в поселке Солидарность под Ельцом (Липецкая область) взорвался газ. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T10:45
2021-09-11T10:45
происшествия
справки
московская область (подмосковье)
краснодар
новый уренгой
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика марий эл
республика дагестан
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В ночь на 11 сентября в поселке Солидарность под Ельцом (Липецкая область) взорвался газ.Ниже приводится справочная информация о взрывах бытового газа в жилых домах в России в 2021 году.В ночь на 11 сентября в поселке Солидарность под Ельцом (Липецкая область) взорвался газ. После взрыва обрушился один подъезд, пожара не было. В настоящий момент известно о трех погибших, среди них 11-летний ребенок. Шесть человек пострадали, в том числе девочка 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек.9 сентября в населенном пункте Красногорский в Звениговском районе Республики Марий-Эл произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на первом этаже двухэтажного панельного жилого дома. Пострадали два человека, они были госпитализированы. 8 сентября в городском округе Богородский в Подмосковье произошел взрыв газа в девятиэтажном жилом доме. В результате обрушились второй, третий и частично четвертый этажи. Всего, по данным регионального МЧС, в результате взрыва газа в доме погибли семь человек, 15 пострадали.По предварительным данным, причиной случившегося стала утечка бытового газа в квартире, где проживала многодетная семья. 27 августа в Махачкале (Дагестан) в нежилом помещении, расположенном по улице Новокаякентская, произошел взрыв газа. По версии следствия, собственник помещения нарушил требования пожарной безопасности, из-за этого в помещении произошла утечка газа. Подростки во время игры бросили горящую петарду перед входными дверьми помещения, из-за чего произошел взрыв газа. Дети 12 и 13 лет получили сильные ожоги и были госпитализированы в тяжелом состоянии. 16 августа в Симферополе в пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа на первом этаже. Последующего горения не последовало. Пострадали два человека. Было эвакуировано 32 человека, в том числе семь детей. Несущие конструкции дома не пострадали. 11 августа в Краснодаре в одной из квартир 4-этажного дома на улице Орджоникидзе в Пашковском микрорайоне произошел пожар, предварительной причиной которого стал взрыв бытового газа. Один человек погиб, еще двое пострадали. 7 августа в одном из домов в городе Новый Уренгой произошел взрыв бытового газа. Инцидент произошел в квартире на третьем этаже дома на улице Молодежной. По информации МЧС, в результате ЧП частично обрушились стена квартиры и обшивка в подъезде. Пострадал один человек. 28 июля в Барнауле в многоквартирном доме на улице Молодежной взорвался бытовой газ. 69-летняя женщина получила ожоги 35% тела. Также пострадал семилетний ребенок, который после обследования в больнице был отпущен домой. Позднее женщина скончалась.6 июня в многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП пострадал хозяин помещения, ему оторвало кисть руки, его в шоковом состоянии доставили в больницу. 19 апреля в селе Маргуша в Нижегородской области в трехэтажном жилом доме взорвался газ. После взрыва начался пожар на всей площади – 1200 квадратов, а также произошло обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах. Пострадали семь человек - четыре взрослых и три ребенка, еще один ребенок был найден погибшим под завалами. 29 марта в Зеленодольске (Татарстан) в 9-этажном доме произошел хлопок газа, обрушились семь квартир. Погибли два человека. 19 марта в подмосковных Химках на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома прогремел взрыв газа, после которого обрушились перекрытия. По предварительным данным, погибли мужчина и трехлетний ребенок, еще двое – женщина и 12-летний подросток – пострадали. 7 марта в деревне Лукьяново Серпуховского района из-за хлопка бытового газа обрушились несущие конструкции частного дома. Газовый котел в доме был установлен в нарушение требований безопасного использования. Пострадала пятнадцатилетняя девушка, которая получила ожоги разной степени тяжести. 1 марта в поселке Рыздвяный Ставропольского края в первом подъезде пятиэтажного многоквартирного дома произошел взрыв газа. В результате были выбиты стекла в одной квартире и повреждена входная дверь. Из 15 квартир были эвакуированы 23 человека. Пострадал один человек. 23 января в Назрановском районе Ингушетии в частном доме произошел взрыв газа. В результате пострадали два человека. Взрывом выбило стекла на кухне, пожара в доме не было. 9 января в одном из частных домов в селе Межводное Черноморского района на западе Крыма произошел взрыв газа. результате была повреждена крыша и частично стены. Пострадали три человека, которые с травмами различных степеней тяжести были доставлены в больницу. Впоследствии одна из пострадавших скончалась. Причиной взрыва явилась утечка газа.
московская область (подмосковье)
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происшествия, справки, московская область (подмосковье), краснодар, новый уренгой, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика марий эл, республика дагестан
10:45 11.09.2021
 

Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2021 году

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В ночь на 11 сентября в поселке Солидарность под Ельцом (Липецкая область) взорвался газ.
Ниже приводится справочная информация о взрывах бытового газа в жилых домах в России в 2021 году.
В ночь на 11 сентября в поселке Солидарность под Ельцом (Липецкая область) взорвался газ. После взрыва обрушился один подъезд, пожара не было. В настоящий момент известно о трех погибших, среди них 11-летний ребенок. Шесть человек пострадали, в том числе девочка 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек.
9 сентября в населенном пункте Красногорский в Звениговском районе Республики Марий-Эл произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на первом этаже двухэтажного панельного жилого дома. Пострадали два человека, они были госпитализированы.
8 сентября в городском округе Богородский в Подмосковье произошел взрыв газа в девятиэтажном жилом доме. В результате обрушились второй, третий и частично четвертый этажи. Всего, по данным регионального МЧС, в результате взрыва газа в доме погибли семь человек, 15 пострадали.
По предварительным данным, причиной случившегося стала утечка бытового газа в квартире, где проживала многодетная семья.
27 августа в Махачкале (Дагестан) в нежилом помещении, расположенном по улице Новокаякентская, произошел взрыв газа. По версии следствия, собственник помещения нарушил требования пожарной безопасности, из-за этого в помещении произошла утечка газа. Подростки во время игры бросили горящую петарду перед входными дверьми помещения, из-за чего произошел взрыв газа. Дети 12 и 13 лет получили сильные ожоги и были госпитализированы в тяжелом состоянии.
16 августа в Симферополе в пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа на первом этаже. Последующего горения не последовало. Пострадали два человека. Было эвакуировано 32 человека, в том числе семь детей. Несущие конструкции дома не пострадали.
11 августа в Краснодаре в одной из квартир 4-этажного дома на улице Орджоникидзе в Пашковском микрорайоне произошел пожар, предварительной причиной которого стал взрыв бытового газа. Один человек погиб, еще двое пострадали.
7 августа в одном из домов в городе Новый Уренгой произошел взрыв бытового газа. Инцидент произошел в квартире на третьем этаже дома на улице Молодежной. По информации МЧС, в результате ЧП частично обрушились стена квартиры и обшивка в подъезде. Пострадал один человек.
28 июля в Барнауле в многоквартирном доме на улице Молодежной взорвался бытовой газ. 69-летняя женщина получила ожоги 35% тела. Также пострадал семилетний ребенок, который после обследования в больнице был отпущен домой. Позднее женщина скончалась.
6 июня в многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП пострадал хозяин помещения, ему оторвало кисть руки, его в шоковом состоянии доставили в больницу.
19 апреля в селе Маргуша в Нижегородской области в трехэтажном жилом доме взорвался газ. После взрыва начался пожар на всей площади – 1200 квадратов, а также произошло обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах. Пострадали семь человек - четыре взрослых и три ребенка, еще один ребенок был найден погибшим под завалами.
29 марта в Зеленодольске (Татарстан) в 9-этажном доме произошел хлопок газа, обрушились семь квартир. Погибли два человека.
19 марта в подмосковных Химках на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома прогремел взрыв газа, после которого обрушились перекрытия. По предварительным данным, погибли мужчина и трехлетний ребенок, еще двое – женщина и 12-летний подросток – пострадали.
7 марта в деревне Лукьяново Серпуховского района из-за хлопка бытового газа обрушились несущие конструкции частного дома. Газовый котел в доме был установлен в нарушение требований безопасного использования. Пострадала пятнадцатилетняя девушка, которая получила ожоги разной степени тяжести.
1 марта в поселке Рыздвяный Ставропольского края в первом подъезде пятиэтажного многоквартирного дома произошел взрыв газа. В результате были выбиты стекла в одной квартире и повреждена входная дверь. Из 15 квартир были эвакуированы 23 человека. Пострадал один человек.
23 января в Назрановском районе Ингушетии в частном доме произошел взрыв газа. В результате пострадали два человека. Взрывом выбило стекла на кухне, пожара в доме не было.
9 января в одном из частных домов в селе Межводное Черноморского района на западе Крыма произошел взрыв газа. результате была повреждена крыша и частично стены. Пострадали три человека, которые с травмами различных степеней тяжести были доставлены в больницу. Впоследствии одна из пострадавших скончалась. Причиной взрыва явилась утечка газа.
 
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