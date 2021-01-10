Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210110/dtp-1592466354.html
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2020-2021 годах
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2020-2021 годах
РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T14:54
2021-01-10T14:54
следственный комитет россии (ск рф)
ульяновская область
ульяновск
саранск
справки
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592459243_0:88:1041:673_1920x0_80_0_0_71d4a0f9da351a336d97d934aa5d3a76.jpg
202110 января в Башкирии на 36-м километре автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит столкнулись два автобуса Ford Transit, один из которых направлялся из села Большеустикинское в сторону Уфы, другой – по тому же маршруту в обратном направлении. Погибли женщина и шестилетний ребенок, еще 11 человек обратились за медицинской помощью. 2 января вблизи населенного пункта Деревеньки Родниковского района Ивановской области водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет и его опрокидывание, в результате которого один человек погиб, еще 12 человек, в том числе ребенок, получили травмы. 202025 декабря на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области опрокинулся автобус "Москва – Волгоград", в нем находились 26 человек, в том числе два водителя. По информации полиции, четыре человека погибли, пострадали 11 человек. СК сообщал о 13 пострадавших.24 декабря в Екатеринбурге на улице Селькоровская водитель служебного автобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем, который стоял. Травмы получили 12 человек.21 декабря в Красноярске на Октябрьском мосту автобус ПАЗ наехал на стоящий грузовик МАЗ, водитель которого остановился по причине поломки. Пострадали 16 человек.23 ноября в Усть-Илимске Иркутской области дежурный автобус, доставлявший рабочих на предприятие, опрокинулся на дороге. Пострадали 10 человек.18 ноября в городе Лодейное Поле Ленинградской области в результате столкновения автобуса и грузовика один человек погиб и более 10 получили травмы.18 ноября на улице Скуратовской в Туле произошло столкновение автомобиля Ford EcoSport и маршрутного транспортного средства Peugeot Boxer, пострадали 10 человек.30 октября на 423 километре автодороги "Курск-Саратов" у села Верхний Карачан в Грибановском районе Воронежской области столкнулись рейсовый автобус Setra, ехавший по маршруту "Борисоглебск-Москва", и грузовик Volvo. Погиб водитель автобуса, травмы получили 10 человек.24 октября на 126-м километре трассы Р255 в Болотнинском районе Новосибирской области произошло столкновение рейсового автобуса и выехавшего на встречную полосу легкового автомобиля Toyota Noah. В результате ДТП в микроавтобусе погибли двое взрослых и два ребенка, еще два человека были госпитализированы. Позже один из пострадавших скончался.7 октября в Кизлярском районе Дагестана на федеральной автодороге Астрахань – Махачкала произошло ДТП с участием пяти автомобилей: школьной "Газели", трех грузовиков и легкового автомобиля. Погибло три человека, еще 14 пострадали.27 сентября на автодороге "Переславское-Янтарный" в районе поселка Кумачево под Калининградом рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Погибли шесть человек, 15 человек пострадали.22 сентября в Ульчском районе Хабаровского края в результате ДТП опрокинулся автобус. Все находившиеся в автобусе 45 человек получили травмы различной степени тяжести. 15 человек были госпитализированы.13 сентября на 142-м километре трассы М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области рейсовый автобус "Тверь-Конаково-Тверь" врезался в остановившийся перед пешеходным переходом грузовик. В автобусе на момент ДТП находились 16 пассажиров и водитель. В результате ДТП пострадали 11 человек, среди них было пятеро детей.30 августа на федеральной автодороге "Астрахань-Махачкала" на территории Тарумовского района Дагестана во время движения от прицепа "Камаза" отлетело колесо, оно столкнулось с рейсовым автобусом. В результате ДТП пострадали 17 человек. По данным СК по региону, ДТП стало возможным из-за плохой работы лиц, ответственных за техническую исправность транспортного средства, которое выходит на линию.23 августа в Москве на 25-м километре Калужского шоссе автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали 16 человек, среди которых три ребенка.1 августа в Ленинском районе Севастополя автомобиль Mercedes совершил столкновение с автобусом. В ДТП пострадали 14 человек, из них шестеро детей.6 июня на трассе "Кавказ" в Сунженском районе Ингушетии произошло столкновение двух автобусов. В результате ДТП пострадали 19 человек, шестеро были госпитализированы. Оба автобуса развозили рабочих яблочного сада. 23 марта в Ростове-на-Дону в районе улицы Стачки и переулка Виражный столкнулись два автобуса. Пострадали 13 человек. 22 марта на 566-м километре автодороги Р-22 "Москва-Волгоград" в Жердевском районе Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП, когда пытались избежать столкновения. Погибли два человека, пострадали 17. 29 февраля на 24-м километре автодороги Саранск – Ульяновск автобус Higer футбольного клуба "Нефтяник" съехал с трассы и опрокинулся. Пострадали 10 человек, в том числе девять детей. 15 февраля на федеральной автодороге Р-22 в районе населенного пункта Аршань-Зельмень в Калмыкии столкнулись два автобуса, следовавшие по маршрутам Москва – Элиста и Москва – Хасавюрт, а также грузовик КамАЗ. Пострадали 11 человек. 9 февраля на 60-м километре автодороги "Кемерово – Анжеро-Судженск" в Кемеровской области рейсовый автобус столкнулся лоб в лоб с грузовиком. Погибли два человека, пострадали 38 человек. 30 января на автодороге "Колыма" в Оймяконском районе Якутии опрокинулся автобус с вахтовиками. Пострадали 16 человек. 29 января на трассе М-4 "Дон" в районе Грушевского спуска в Ростовской области столкнулись рейсовый автобус ПАЗ, грузовой автомобиль Scania, минивэн Mercedes Viano и легковой Reno. Погибли два человека, 10 пострадало. 26 января на 414-м километре автодороги М-7 "Волга" в Пермском крае столкнулись два легковых автомобиля и междугородний рейсовый автобус, пострадали 15 человек.24 января на перекрестке Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская в Ярославле произошло столкновение двух автобусов и автомобиля. Погиб один человек, пострадали 16.16 января на 114-м километре автодороги "Карсун – Ростислаевка" в Карсунском районе Ульяновской области произошло ДТП. Из-за сильного гололеда автобус "ПАЗ" опрокинулся в кювет. Пострадали 14 человек.10 января на 472-м километре федеральной трассы М-7 "Волга" в Пермском крае столкнулись семь машин, в том числе фура и автобус, в котором ехали подростки-спортсмены. Пострадали 12 человек, шестеро из которых – дети.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
ульяновская область
ульяновск
саранск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592459243_0:0:1041:780_1920x0_80_0_0_0bd93267b8db6e2da488c7f8da872915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область, ульяновск, саранск, справки, происшествия

Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2020-2021 годах

14:54 10.01.2021
 
© Фото : пресс-службы ГИБДД и МЧС РБНа месте ДТП в Башкирии
На месте ДТП в Башкирии - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© Фото : пресс-службы ГИБДД и МЧС РБ
Читать ria.ru в
2021
10 января в Башкирии на 36-м километре автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит столкнулись два автобуса Ford Transit, один из которых направлялся из села Большеустикинское в сторону Уфы, другой – по тому же маршруту в обратном направлении. Погибли женщина и шестилетний ребенок, еще 11 человек обратились за медицинской помощью.
2 января вблизи населенного пункта Деревеньки Родниковского района Ивановской области водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет и его опрокидывание, в результате которого один человек погиб, еще 12 человек, в том числе ребенок, получили травмы.
2020
25 декабря на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области опрокинулся автобус "Москва – Волгоград", в нем находились 26 человек, в том числе два водителя. По информации полиции, четыре человека погибли, пострадали 11 человек. СК сообщал о 13 пострадавших.
24 декабря в Екатеринбурге на улице Селькоровская водитель служебного автобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем, который стоял. Травмы получили 12 человек.
21 декабря в Красноярске на Октябрьском мосту автобус ПАЗ наехал на стоящий грузовик МАЗ, водитель которого остановился по причине поломки. Пострадали 16 человек.
23 ноября в Усть-Илимске Иркутской области дежурный автобус, доставлявший рабочих на предприятие, опрокинулся на дороге. Пострадали 10 человек.
18 ноября в городе Лодейное Поле Ленинградской области в результате столкновения автобуса и грузовика один человек погиб и более 10 получили травмы.
18 ноября на улице Скуратовской в Туле произошло столкновение автомобиля Ford EcoSport и маршрутного транспортного средства Peugeot Boxer, пострадали 10 человек.
30 октября на 423 километре автодороги "Курск-Саратов" у села Верхний Карачан в Грибановском районе Воронежской области столкнулись рейсовый автобус Setra, ехавший по маршруту "Борисоглебск-Москва", и грузовик Volvo. Погиб водитель автобуса, травмы получили 10 человек.
24 октября на 126-м километре трассы Р255 в Болотнинском районе Новосибирской области произошло столкновение рейсового автобуса и выехавшего на встречную полосу легкового автомобиля Toyota Noah. В результате ДТП в микроавтобусе погибли двое взрослых и два ребенка, еще два человека были госпитализированы. Позже один из пострадавших скончался.
7 октября в Кизлярском районе Дагестана на федеральной автодороге Астрахань – Махачкала произошло ДТП с участием пяти автомобилей: школьной "Газели", трех грузовиков и легкового автомобиля. Погибло три человека, еще 14 пострадали.
27 сентября на автодороге "Переславское-Янтарный" в районе поселка Кумачево под Калининградом рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Погибли шесть человек, 15 человек пострадали.
22 сентября в Ульчском районе Хабаровского края в результате ДТП опрокинулся автобус. Все находившиеся в автобусе 45 человек получили травмы различной степени тяжести. 15 человек были госпитализированы.
13 сентября на 142-м километре трассы М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области рейсовый автобус "Тверь-Конаково-Тверь" врезался в остановившийся перед пешеходным переходом грузовик. В автобусе на момент ДТП находились 16 пассажиров и водитель. В результате ДТП пострадали 11 человек, среди них было пятеро детей.
30 августа на федеральной автодороге "Астрахань-Махачкала" на территории Тарумовского района Дагестана во время движения от прицепа "Камаза" отлетело колесо, оно столкнулось с рейсовым автобусом. В результате ДТП пострадали 17 человек. По данным СК по региону, ДТП стало возможным из-за плохой работы лиц, ответственных за техническую исправность транспортного средства, которое выходит на линию.
23 августа в Москве на 25-м километре Калужского шоссе автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали 16 человек, среди которых три ребенка.
1 августа в Ленинском районе Севастополя автомобиль Mercedes совершил столкновение с автобусом. В ДТП пострадали 14 человек, из них шестеро детей.
6 июня на трассе "Кавказ" в Сунженском районе Ингушетии произошло столкновение двух автобусов. В результате ДТП пострадали 19 человек, шестеро были госпитализированы. Оба автобуса развозили рабочих яблочного сада.
23 марта в Ростове-на-Дону в районе улицы Стачки и переулка Виражный столкнулись два автобуса. Пострадали 13 человек.
22 марта на 566-м километре автодороги Р-22 "Москва-Волгоград" в Жердевском районе Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП, когда пытались избежать столкновения. Погибли два человека, пострадали 17.
29 февраля на 24-м километре автодороги Саранск – Ульяновск автобус Higer футбольного клуба "Нефтяник" съехал с трассы и опрокинулся. Пострадали 10 человек, в том числе девять детей.
15 февраля на федеральной автодороге Р-22 в районе населенного пункта Аршань-Зельмень в Калмыкии столкнулись два автобуса, следовавшие по маршрутам Москва – Элиста и Москва – Хасавюрт, а также грузовик КамАЗ. Пострадали 11 человек.
9 февраля на 60-м километре автодороги "Кемерово – Анжеро-Судженск" в Кемеровской области рейсовый автобус столкнулся лоб в лоб с грузовиком. Погибли два человека, пострадали 38 человек.
30 января на автодороге "Колыма" в Оймяконском районе Якутии опрокинулся автобус с вахтовиками. Пострадали 16 человек.
29 января на трассе М-4 "Дон" в районе Грушевского спуска в Ростовской области столкнулись рейсовый автобус ПАЗ, грузовой автомобиль Scania, минивэн Mercedes Viano и легковой Reno. Погибли два человека, 10 пострадало.
26 января на 414-м километре автодороги М-7 "Волга" в Пермском крае столкнулись два легковых автомобиля и междугородний рейсовый автобус, пострадали 15 человек.
24 января на перекрестке Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская в Ярославле произошло столкновение двух автобусов и автомобиля. Погиб один человек, пострадали 16.
16 января на 114-м километре автодороги "Карсун – Ростислаевка" в Карсунском районе Ульяновской области произошло ДТП. Из-за сильного гололеда автобус "ПАЗ" опрокинулся в кювет. Пострадали 14 человек.
10 января на 472-м километре федеральной трассы М-7 "Волга" в Пермском крае столкнулись семь машин, в том числе фура и автобус, в котором ехали подростки-спортсмены. Пострадали 12 человек, шестеро из которых – дети.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Следственный комитет России (СК РФ)Ульяновская областьУльяновскСаранскСправкиПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15Ожидаемый преемник Авксентьевой будет баллотироваться в мэры Якутска
07:07Названа вакансия в Москве с зарплатой до 250 тысяч рублей в месяц
06:43Врач назвала опасные для здоровья утренние привычки
06:33Россиянам посоветовали правильный способ накопления денег
06:30В мэрии Якутии рассказали о проблемах со здоровьем у Авксентьевой
06:27Горбачев призвал обсуждать с Байденом недопустимость ядерной войны
06:22Эксперт назвала возможные сценарии по COVID-19 после Нового года
06:16При пожаре в жилом доме в Благовещенске погиб человек
06:08Шведское СМИ опасается газовой войны из-за "Северного потока — 2"
06:04Авксентьева после отставки станет общественным советником мэра Якутска
05:49Забайкальская чиновница извинилась за слова про "поесть и поспать"
05:37Пушков рассказал о серьезном ударе по США со стороны Евросоюза
05:10Жапаров лидирует на выборах в Киргизии после подсчета 98% бюллетеней
05:06"Давления не было": пресс-секретарь мэра Якутска рассказал о ее отставке
04:53В Приморье погиб рыбак, провалившийся под лед на машине
04:49В Индонезии назвали вероятную причину крушения Boeing 737
04:46Пелоси предположила, что Трамп может помиловать самого себя
04:40Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина"
04:33Якутская городская дума примет решение об отставке Авксентьевой 14 января
04:30Глава избиркома Хабаровского края уволился после восьми лет на посту
Лента новостейМолния