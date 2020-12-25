https://ria.ru/20201225/dtp-1590853619.html

Названа возможная причина ДТП с автобусом в Рязанской области

Названа возможная причина ДТП с автобусом в Рязанской области

Водитель опрокинувшегося под Рязанью автобуса мог уснуть за рулем, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T08:05

2020-12-25T08:05

2020-12-25T09:25

дтп с рейсовым автобусом в рязанской области

рязанская область

дтп

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 25 дек — РИА Новости. Водитель опрокинувшегося под Рязанью автобуса мог уснуть за рулем, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.Автобус "Москва — Волгоград" перевернулся на 247-м километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 03:00 в пятницу. В нем находились 26 человек, в том числе два водителя. По информации СК, четыре человека погибли, 13 пострадали, среди них пять детей от семи до 17 лет.Ранее власти Волгоградской области сообщили, что все пострадавшие — жители этого региона. Полиция устанавливает личности погибших.По словам собеседника агентства, власти Волгоградской и Рязанской областей совместно с перевозчиком организуют доставку пассажиров до места назначения. Первую группу отправят рейсовыми автобусами.

https://ria.ru/20201225/avtobus-1590855799.html

рязанская область

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дтп с рейсовым автобусом в рязанской области, рязанская область, дтп, происшествия