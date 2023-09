Теракты на "Северных потоках" (2022)

https://ria.ru/20230926/terakty-1898520925.html

Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" – экспортные газопроводы из России в Европу через Балтийское море. РИА Новости, 26.09.2023

Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" – экспортные газопроводы из России в Европу через Балтийское море.Каждый газопровод состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Таким образом, суммарная проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока – 2" – 110 миллиардов кубометров газа в год."Северный поток" более 10 лет обеспечивал высокую надежность поставок российского газа европейским потребителям, минуя транзитные страны. Поставки газа по "Северному потоку" были остановлены с конца августа 2022 года. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая". Немецкая Siemens заявила, что не считает их технической причиной для остановки газопровода. Однако позже "Газпром" объявил, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде. "Северный поток – 2" был построен за три года, строительство завершилось в сентябре 2021 года. Газопровод был полностью готов к эксплуатации и заполнен техническим газом, но так и не заработал: сначала Германия приостановила сертификацию из-за несоответствия требованиям законодательства Евросоюза, а после начала российской спецоперации на Украине фактически заморозила проект.В 2022 году "Северный поток" и "Северный поток – 2" подверглись диверсии. В ночь на 26 сентября 2022 года было зафиксировано падение давления на одной из двух ниток газопровода "Северного потока – 2". Оператор "Северного потока – 2" компания Nord Stream 2 AG немедленно оповестил о произошедшем ЧП береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.Вечером 26 сентября 2022 года давление упало и на обеих нитках газопровода "Северного потока". Согласно информации от властей Дании и Швеции, были обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке –2" на юго-востоке от острова. Позднее береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из "Северных потоков". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва, прогремевших на маршрутах залегания трубопроводов, один из них имел магнитуду 2,3.Компания Nord Stream AG заявила, что разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно. Германия, Дания и Швеция не исключили, что утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" произошли из-за диверсии. Власти в Германии предположили, что трубы газопровода могут навсегда стать непригодными для использования из-за ЧП. 28 сентября Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября заявил, что взрыв был диверсией, направленной на уничтожение общеевропейской энергетической инфраструктуры.По данным "Газпрома", в момент взрыва на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" в трех нитках находилось примерно 800 миллионов кубометров газа. 3 октября "Газпром" сообщил, что давление в обеих нитках поврежденного газопровода "Северный поток" и нитке А "Северного потока – 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились. По оценкам Международной обсерватории по выбросам метана (IMEO) Программы ООН по окружающей среде, в результате аварий на газопроводах в объем выбросов метана в атмосферу составил 75-230 килотонн. При этом отмечается, что это соответствует выбросам метана нефтегазовой промышленности за один день. В середине октября шведская газета Expressen опубликовала первые кадры повреждений газопроводов "Северного потока". Это издание получило исключительное разрешение на съемку от властей. На видео, снятом подводным беспилотником, видны значительные повреждения газопровода. На некоторых частях трубы есть трещины, торчащие острые края, металл значительно деформирован. На морском дне заметны следы очень сильного взрыва. 31 октября президент России Владимир Путин сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков". По его словам, на месте аварии образовались две воронки. 40-метровый кусок трубы вырвало и изогнуло на 90 градусов. Ее осколки, как предположил президент, повредили находящуюся рядом нитку "Северного потока – 2". Поначалу Швеция, Дания и Германия хотели расследовать взрывы в рамках совместной следственной группы, но этого не произошло, потому что сначала Швеция, а затем Дания вышли из этой группы. По данным СМИ, Швеция выразила обеспокоенность по поводу секретности. Россия доступ к расследованию взрывов на "Северных потоках" не получила. В середине ноября Служба безопасности Швеции заявила, что расследование ЧП на "Северных потоках" показало, что речь идет о диверсии, были задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов. Они также изъяли на месте взрывов в Балтийском море некие "посторонние предметы", на которых обнаружили остатки взрывчатых веществ. Сразу же после диверсий в Европе начала распространяться версия, согласно которой за подрывом газопроводов могла стоять сама Россия. Первыми об этом заявили официальные лица в Германии и Польше, предположив, что Москва хотела таким образом дестабилизировать энергетические рынки ЕС. 27 сентября немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на информированные источники сообщил: ЦРУ еще в августе предупреждало власти ФРГ о том, что в отношении ее объектов критической инфраструктуры на Балтийском море может быть осуществлена диверсия. Издание The Times со ссылкой на "информанта в Минобороны Великобритании" добавило, что для подрыва трубопроводов российские диверсанты могли задействовать подводные дроны. В свою очередь, американская газета The Washington Post со ссылкой на "пять европейских чиновников, непосредственно вовлеченных в обсуждение вопросов безопасности" сообщила, что "наиболее распространенной в Европе является версия о причастности России к этим инцидентам". Однако в конце декабря газета Washington Post со ссылкой на одного из европейских чиновников сообщила, что за несколько месяцев расследования не нашлось никаких доказательств того, что за атаками стояла Россия. Такую же оценку дали 23 представителя дипломатических и разведывательных служб в девяти странах, опрошенных изданием. При этом Washington Post отмечает, что никто на Западе не сомневается в том, что ЧП на "Северных потоках" было умышленным. Немецкие следователи также не нашли доказательств причастности России к взрывам на газопроводах "Северного потока". Генеральный прокурор Германии Петер Франк, чье ведомство занимается расследованием, в начале февраля 2023 года в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что "в настоящее время эта версия не подтверждается". 8 февраля 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Из материала Херша следует, что ЦРУ непосредственно участвовало в подготовке диверсии и именно рабочая группа этого ведомства нашла способ взорвать "Северные потоки". Херш заявил, что приказ начать диверсионную операцию против "Северных потоков" отдал глава ЦРУ Уильям Бернс. Спустя несколько дней после выхода расследования Сеймура Херша анонимный участник учений НАТО Baltops-22 написал письмо американскому журналисту Джону Дугану. В нем утверждается, что отправитель видел, как на место учений 15 июня прошлого года вертолет доставил группу американцев в гражданской одежде, которых встретил вице-адмирал 6-го флота США и люди в штатском. При себе у прибывших было нехарактерное для военных профессиональное оборудование для глубоководных погружений. Затем они провели беседу с вице-адмиралом, после чего вышли в море и начали погружения на глубину, которые в общей сложности длились шесть часов.Официальный представитель госдепа Нед Прайс назвал сообщение о причастности США к терактам "полной чепухой". Министерство иностранных дел Норвегии также назвало "чушью" утверждения о причастности страны к подрыву газопроводов "Северный поток". Спикер кабинета министров ФРГ Кристиане Хоффманн заявила, что у Германии нет данных, подтверждающих тезисы американского журналиста о взрывах на газопроводах "Северный поток". В свою очередь прокуратура и министерство иностранных дел Швеции не стали комментировать расследование Сеймура Херша о взрывах на газопроводах "Северный поток". Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя расследование журналиста Сеймура Херша, заявила, что США пытаются скрыть правду о взрывах на газопроводах "Северный поток", которая имеет значение, и продать дезинформацию, и такое происходит не в первый раз. 16 февраля 2023 года замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия не сомневается в ответственности США за ЧП на "Северных потоках". В марте в ряде западных СМИ появились публикации, авторы которых утверждали об украинском следе во взрывах на газопроводах.7 марта газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США. В германском издании Die Zeit тогда же вышла публикация, в которой говорится, что немецкие следователи установили судно, с которого совершили диверсию. Как уточняется, речь идет о яхте, которую арендовали у компании, базирующейся в Польше. Предполагается, что фирма принадлежит двум украинцам. По версии следствия, диверсию осуществила команда из шести человек. Их национальность установить не удалось, известно, что они использовали поддельные паспорта. 8 марта британская газета Times заявила, что европейским разведкам известно имя "частного спонсора" диверсий. Его личность не раскрывается спецслужбами, но речь идет о состоятельном украинце, который якобы не связан с президентом Владимиром Зеленским и его правительством. По информации немецкого издания Spiegel в ходе подготовки теракта на "Северных потоках", предположительно, была использована яхты "Андромеда" (Andromeda). Портом приписки яхты является Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Свой путь, как писало издание, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик.В свою очередь немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала собственное расследование, выполненное совместно с другими СМИ Германии и Европы, в котором высказывается версия о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев.По данным СМИ, "Андромеду" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. При этом в 2020 году на счету этой фирмы оказались 2,8 миллиона евро. Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта. Один из них, как утверждается, был румынским, выданным на имя Стефана Марку.Согласно расследованию европейских СМИ, человек, представившийся хозяевам "Андромеды" как Стефан Марку, может быть 26-летним украинцем, и о нем известно немецким органам безопасности. Утверждается, что его настоящее имя известно команде журналистов, но по соображениям безопасности остается неназванным. Он родом из города к юго-востоку от Киева, на старых фотографиях в соцсетях он запечатлен в форме вместе с товарищами и с автоматом Калашникова в руках. Предполагается, что он служит в рядах ВС Украины.При этом утверждается, что СМИ удалось установить личность еще одного украинца, который может быть причастен к диверсии – он родом из окрестностей Одессы и также известен следствию. Однако, по данным СМИ, он не принимал активного участия в диверсии, а скорее выполнял вспомогательную роль.В конце мая издание Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре сообщило, что на яхте "Андромеда" были найдены остатки взрывчатого вещества октоген, пригодного для использования под водой. В конце августа телеканал ZDF и издание Spiegel сообщили, что источники, знакомые с ходом расследования взрывов на "Северных потоках", подтверждают более ранние сообщения СМИ о том, что следы ведут на Украину. Глава Минобороны Германии Борис Писториус в связи с сообщениями СМИ про возможных исполнителей теракта на "Северных потоках" не стал исключать, что взрывы были операцией под чужим флагом. В этой связи Писториус призвал не делать поспешных выводов. Президент России Владимир Путин назвал полной чушью версию о причастности украинских активистов к взрыву на "Северных потоках". По словам президента "взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями". В Кремле не раз заявляли, что расследование теракта на "Северных потоках" должно быть транспарентным, мир должен узнать, кто виновен. Россия не питает иллюзий о честности Запада в расследовании тех или иных инцидентов, но от ответа за инциденты на "Северных потоках" ему уйти не удастся, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. В феврале 2023 года российская сторона представила проект резолюции Совбеза ООН о расследовании диверсий на "Северных потоках", который предлагал проведение под эгидой генсекретаря ООН международного расследования инцидентов на "Северных потоках".Документ был предложен Россией в соавторстве с КНР, а также при поддержке Белоруссии, Венесуэлы, КНДР, Никарагуа, Сирии и Эритреи.Резолюцию поддержали лишь три члена Совбеза: помимо самой России это Бразилия и Китай. Остальные участники заседания воздержались. В результате голосов "за" оказалось недостаточно, и проект резолюции принят не был.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

