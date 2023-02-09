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МИД Норвегии отреагировал на обвинения в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 09.02.2023
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МИД Норвегии отреагировал на обвинения в подрыве "Северных потоков"
МИД Норвегии отреагировал на обвинения в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 09.02.2023
МИД Норвегии отреагировал на обвинения в подрыве "Северных потоков"
Министерство иностранных дел Норвегии в комментарии РИА Новости назвало "чушью" утверждения о причастности страны к подрыву газопроводов "Северный поток". РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:32
2023-02-09T16:03
норвегия
россия
сша
джо байден
владимир путин
алексей миллер
газпром
генеральная прокуратура рф
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ЦЮРИХ, 9 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Норвегии в комментарии РИА Новости назвало "чушью" утверждения о причастности страны к подрыву газопроводов "Северный поток".Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее на этой неделе опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году."Эти обвинения – чушь", - сообщили в МИД Норвегии в ответ на просьбу прокомментировать публикацию американского журналиста.Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, значительно сократились с середины июня прошлого года из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала военной операции на территории Украины, а с конца августа вовсе прекратились.Через месяц, 26 сентября, на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский союз расследует возможные причины повреждений. Президент РФ Владимир Путин в октябре сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании.
https://ria.ru/20230209/sevpotok-1850844866.html
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норвегия, россия, сша, джо байден, владимир путин, алексей миллер, газпром, генеральная прокуратура рф, северный поток, авария на "северных потоках"
Норвегия, Россия, США, Джо Байден, Владимир Путин, Алексей Миллер, Газпром, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
15:32 09.02.2023 (обновлено: 16:03 09.02.2023)
 
МИД Норвегии отреагировал на обвинения в подрыве "Северных потоков"

МИД Норвегии назвал обвинения в причастности к подрыву "Северных потоков" чушью

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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ЦЮРИХ, 9 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Норвегии в комментарии РИА Новости назвало "чушью" утверждения о причастности страны к подрыву газопроводов "Северный поток".
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее на этой неделе опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
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"Эти обвинения – чушь", - сообщили в МИД Норвегии в ответ на просьбу прокомментировать публикацию американского журналиста.
Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, значительно сократились с середины июня прошлого года из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала военной операции на территории Украины, а с конца августа вовсе прекратились.
Через месяц, 26 сентября, на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский союз расследует возможные причины повреждений. Президент РФ Владимир Путин в октябре сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании.
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НорвегияРоссияСШАДжо БайденВладимир ПутинАлексей МиллерГазпромГенеральная прокуратура РФСеверный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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