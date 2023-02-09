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В Швеции не комментируют новые данные о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 09.02.2023
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В Швеции не комментируют новые данные о ЧП на "Северных потоках"
В Швеции не комментируют новые данные о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 09.02.2023
В Швеции не комментируют новые данные о ЧП на "Северных потоках"
Прокуратура и министерство иностранных дел Швеции не комментируют расследование американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о взрывах РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T20:34
2023-02-09T20:34
россия
швеция
сша
джо байден
владимир путин
алексей миллер
газпром
генеральная прокуратура рф
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ЦЮРИХ, 9 фев - РИА Новости. Прокуратура и министерство иностранных дел Швеции не комментируют расследование американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о взрывах на газопроводах "Северный поток". Как сообщили РИА Новости в пресс-службе шведского МИД, "в настоящее время компетентные органы Швеции проводят уголовное расследование". В свою очередь, пресс-служба прокуратуры сообщила, что расследование инцидентов на "Северных потоках" продолжается, "но прокуроры не могут давать комментарии в связи с конфиденциальностью (дела)". Херш ранее на этой неделе опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, значительно сократились с середины июня прошлого года из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала военной операции на территории Украины, а с конца августа вовсе прекратились. Через месяц, 26 сентября, на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский союз расследует возможные причины повреждений. Президент РФ Владимир Путин в октябре сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании.
https://ria.ru/20230209/potok-1850956813.html
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россия, швеция, сша, джо байден, владимир путин, алексей миллер, газпром, генеральная прокуратура рф, северный поток
Россия, Швеция, США, Джо Байден, Владимир Путин, Алексей Миллер, Газпром, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток
20:34 09.02.2023
 
В Швеции не комментируют новые данные о ЧП на "Северных потоках"

Прокуратура и МИД Швеции не комментируют новые данные о подрыве "Северных потоков"

© iStock.com / EL MEHDI EL KHAYYATФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© iStock.com / EL MEHDI EL KHAYYAT
Флаг Швеции в Стокгольме . Архивное фото
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ЦЮРИХ, 9 фев - РИА Новости. Прокуратура и министерство иностранных дел Швеции не комментируют расследование американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о взрывах на газопроводах "Северный поток".
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе шведского МИД, "в настоящее время компетентные органы Швеции проводят уголовное расследование".
"У нас нет дальнейших комментариев", - заявили во внешнеполитическом ведомстве королевства.
В свою очередь, пресс-служба прокуратуры сообщила, что расследование инцидентов на "Северных потоках" продолжается, "но прокуроры не могут давать комментарии в связи с конфиденциальностью (дела)".
Херш ранее на этой неделе опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, значительно сократились с середины июня прошлого года из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала военной операции на территории Украины, а с конца августа вовсе прекратились.
Через месяц, 26 сентября, на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский союз расследует возможные причины повреждений. Президент РФ Владимир Путин в октябре сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании.
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РоссияШвецияСШАДжо БайденВладимир ПутинАлексей МиллерГазпромГенеральная прокуратура РФСеверный поток
 
 
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