В Швеции не комментируют новые данные о ЧП на "Северных потоках"
Прокуратура и МИД Швеции не комментируют новые данные о подрыве "Северных потоков"
© iStock.com / EL MEHDI EL KHAYYATФлаг Швеции в Стокгольме
© iStock.com / EL MEHDI EL KHAYYAT
Флаг Швеции в Стокгольме . Архивное фото
ЦЮРИХ, 9 фев - РИА Новости. Прокуратура и министерство иностранных дел Швеции не комментируют расследование американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о взрывах на газопроводах "Северный поток".
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе шведского МИД, "в настоящее время компетентные органы Швеции проводят уголовное расследование".
"У нас нет дальнейших комментариев", - заявили во внешнеполитическом ведомстве королевства.
В свою очередь, пресс-служба прокуратуры сообщила, что расследование инцидентов на "Северных потоках" продолжается, "но прокуроры не могут давать комментарии в связи с конфиденциальностью (дела)".
Херш ранее на этой неделе опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Через месяц, 26 сентября, на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский союз расследует возможные причины повреждений. Президент РФ Владимир Путин в октябре сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании.