10:48 18.10.2022 (обновлено: 17:01 18.10.2022)
Опубликованы первые кадры повреждений "Северного потока"
Шведская газета Expressen опубликовала первые кадры повреждений "Северного потока"
СТОКГОЛЬМ, 18 окт — РИА Новости. Шведская газета Expressen опубликовала первые кадры повреждений газопроводов "Северного потока".
Это издание получило исключительное разрешение на съемку от властей.
На видео, снятом подводным беспилотником, видны значительные повреждения газопровода. На некоторых частях трубы есть трещины, торчащие острые края, металл значительно деформирован. На морском дне заметны следы очень сильного взрыва.
"Для того чтобы повредить такой толстый металл, требуется очень большое усилие, как мы видим", — приводит издание слова оператора дрона Тронда Ларсена.
В Швеции взрыв на газопроводах расследует полиция безопасности Säpo.
В свою очередь, полиция Копенгагена заявила, что при содействии вооруженных сил и в сотрудничестве с полицейской службой безопасности Норвегии провела предварительное расследование ЧП в Балтийском море.
"Расследование подтвердило, что газопроводам "Северный поток 1 и 2" в исключительной экономической зоне Дании был нанесен значительный ущерб и что ущерб был вызван мощными взрывами", — говорится в сообщении полиции.
Там отметили, что пока преждевременно говорить о возможном участии Швеции и Германии в расследовании.
Взрывы на "Северных потоках"
Двадцать шестого сентября произошли теракты сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". По имеющейся информации, повреждены три из четырех ниток магистралей.
Взрывы произошли в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.
В Берлине, Стокгольме и Копенгагене не исключили целенаправленную диверсию.
Российская Генпрокуратура открыла дело об акте международного терроризма.
Как заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, правительство страны намерено не допустить Россию до участия в расследовании диверсии.
В Москве, в свою очередь, подчеркивают, что без привлечения российских специалистов никакое расследование нельзя будет считать достоверным и объективным.
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