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Опубликованы первые кадры повреждений "Северного потока"

Опубликованы первые кадры повреждений "Северного потока" - РИА Новости, 18.10.2022

Опубликованы первые кадры повреждений "Северного потока"

Шведская газета Expressen опубликовала первые кадры повреждений газопроводов "Северного потока". РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T10:48

2022-10-18T10:48

2022-10-18T17:01

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СТОКГОЛЬМ, 18 окт — РИА Новости. Шведская газета Expressen опубликовала первые кадры повреждений газопроводов "Северного потока".Это издание получило исключительное разрешение на съемку от властей.На видео, снятом подводным беспилотником, видны значительные повреждения газопровода. На некоторых частях трубы есть трещины, торчащие острые края, металл значительно деформирован. На морском дне заметны следы очень сильного взрыва.В Швеции взрыв на газопроводах расследует полиция безопасности Säpo.В свою очередь, полиция Копенгагена заявила, что при содействии вооруженных сил и в сотрудничестве с полицейской службой безопасности Норвегии провела предварительное расследование ЧП в Балтийском море.Там отметили, что пока преждевременно говорить о возможном участии Швеции и Германии в расследовании.Взрывы на "Северных потоках"Двадцать шестого сентября произошли теракты сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". По имеющейся информации, повреждены три из четырех ниток магистралей.Взрывы произошли в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.В Берлине, Стокгольме и Копенгагене не исключили целенаправленную диверсию.Российская Генпрокуратура открыла дело об акте международного терроризма.Как заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, правительство страны намерено не допустить Россию до участия в расследовании диверсии.В Москве, в свою очередь, подчеркивают, что без привлечения российских специалистов никакое расследование нельзя будет считать достоверным и объективным.

https://ria.ru/20221018/gaz-1824783779.html

https://ria.ru/20221016/turtsiya-1824412035.html

https://ria.ru/20221014/voyna-1823826952.html

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Первые кадры поврежденного газопровода "Северный поток" Первые кадры поврежденного газопровода "Северный поток" 2022-10-18T10:48 true PT1M57S

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в мире, россия, швеция, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2