23:11 31.10.2022 (обновлено: 00:12 01.11.2022)
"Газпром" допустили к обследованию места подрыва "Северных потоков"
Путин сообщил, что "Газпром" обследовал места взрывов на "Северных потоках"
© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня (Алексей. — Прим. ред.) Миллер доложил с утра, что обследовали. Допустили, кстати, "Газпром" к обследованию места взрыва", — сказал Путин журналистам.
Ранее в Министерстве обороны России заявили, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очакове Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". По их данным, эти же британские специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций. Минобороны Великобритании отказалось признать свою причастность ко всем этим подрывам.
Позже Министерство иностранных дел России сообщило, что прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Черном море.
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