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"Газпром" допустили к обследованию места подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 01.11.2022
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"Газпром" допустили к обследованию места подрыва "Северных потоков"
"Газпром" допустили к обследованию места подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 01.11.2022
"Газпром" допустили к обследованию места подрыва "Северных потоков"
"Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.11.2022
2022-10-31T23:11
2022-11-01T00:12
газпром
авария на "северных потоках"
владимир путин
в мире
россия
украина
вмс великобритании
минобороны великобритании
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СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", заявил президент России Владимир Путин.Ранее в Министерстве обороны России заявили, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очакове Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". По их данным, эти же британские специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций. Минобороны Великобритании отказалось признать свою причастность ко всем этим подрывам.Позже Министерство иностранных дел России сообщило, что прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Черном море.
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газпром, авария на "северных потоках", владимир путин, в мире, россия, украина, вмс великобритании, минобороны великобритании, северный поток, северный поток — 2
Газпром, Авария на "Северных потоках", Владимир Путин, В мире, Россия, Украина, ВМС Великобритании, Минобороны Великобритании, Северный поток, Северный поток — 2
23:11 31.10.2022 (обновлено: 00:12 01.11.2022)
 
"Газпром" допустили к обследованию места подрыва "Северных потоков"

Путин сообщил, что "Газпром" обследовал места взрывов на "Северных потоках"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток — 1 и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", заявил президент России Владимир Путин.

"Сегодня (Алексей. — Прим. ред.) Миллер доложил с утра, что обследовали. Допустили, кстати, "Газпром" к обследованию места взрыва", — сказал Путин журналистам.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очакове Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". По их данным, эти же британские специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций. Минобороны Великобритании отказалось признать свою причастность ко всем этим подрывам.
Позже Министерство иностранных дел России сообщило, что прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Черном море.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 16:13
Во Франции рассказали, кто подорвал трубы "Северного потока"
 
ГазпромАвария на "Северных потоках"Владимир ПутинВ миреРоссияУкраинаВМС ВеликобританииМинобороны ВеликобританииСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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