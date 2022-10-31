https://ria.ru/20221031/obsledovanie-1828285962.html

"Газпром" допустили к обследованию места подрыва "Северных потоков"

"Газпром" допустили к обследованию места подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 01.11.2022

"Газпром" допустили к обследованию места подрыва "Северных потоков"

"Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.11.2022

2022-10-31T23:11

2022-10-31T23:11

2022-11-01T00:12

газпром

авария на "северных потоках"

владимир путин

в мире

россия

украина

вмс великобритании

минобороны великобритании

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СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", заявил президент России Владимир Путин.Ранее в Министерстве обороны России заявили, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очакове Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". По их данным, эти же британские специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций. Минобороны Великобритании отказалось признать свою причастность ко всем этим подрывам.Позже Министерство иностранных дел России сообщило, что прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Черном море.

https://ria.ru/20221030/nato-1827911020.html

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

газпром, авария на "северных потоках", владимир путин, в мире, россия, украина, вмс великобритании, минобороны великобритании, северный поток, северный поток — 2