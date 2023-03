https://ria.ru/20230310/yakhta-1856897637.html

Немецкие СМИ раскрыли новые подробности о теракте на "Северных потоках"

Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следование яхты, которая якобы использовалась в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T02:38

2023-03-10T02:38

2023-03-10T04:11

БЕРЛИН, 10 мар - РИА Новости. Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следование яхты, которая якобы использовалась в ходе подготовки теракта на "Северных потоках".По данным Spiegel, 15-метровая яхта модели "Bavaria Cruiser 50" была арендована неизвестными через чартерную фирму с острова Рюген. Издание также опубликовало фото яхты.Судно, как пишет издание, вышло из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик. Ранее федеральная прокуратура Германии сообщила РИА Новости, что с 18 по 20 января 2023 года обыскала неназванное судно в связи с подозрительной арендой. В ведомстве подтвердили, что это судно могли использовать для перевозки взрывных устройств, с помощью которых были подорваны "Северные потоки". По данным прокуратуры, подозреваемых среди сотрудников немецкой компании, сдавшей судно в аренду, нет.Газета The New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского спонсора диверсий на "Северных потоках".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости назвал публикации о "Северных потоках" скоординированным вбросом в СМИ. Глава МИД России Сергей Лавров назвал данные расследования позорными.Газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках". Глава Минобороны Германии в связи с сообщениями СМИ про возможных исполнителей теракта на "Северных потоках" не стал исключать, что взрывы были операцией под чужим флагом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что публикации о "Северных потоках" - это скоординированный вброс в СМИ в целях отвлечь внимание. Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

