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Немецкие СМИ раскрыли новые подробности о теракте на "Северных потоках" - РИА Новости, 10.03.2023
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02:38 10.03.2023 (обновлено: 04:11 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/yakhta-1856897637.html
Немецкие СМИ раскрыли новые подробности о теракте на "Северных потоках"
Немецкие СМИ раскрыли новые подробности о теракте на "Северных потоках" - РИА Новости, 10.03.2023
Немецкие СМИ раскрыли новые подробности о теракте на "Северных потоках"
Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следование яхты, которая якобы использовалась в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T02:38
2023-03-10T04:11
россия
европа
германия
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
северный поток
в мире
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БЕРЛИН, 10 мар - РИА Новости. Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следование яхты, которая якобы использовалась в ходе подготовки теракта на "Северных потоках".По данным Spiegel, 15-метровая яхта модели "Bavaria Cruiser 50" была арендована неизвестными через чартерную фирму с острова Рюген. Издание также опубликовало фото яхты.Судно, как пишет издание, вышло из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик. Ранее федеральная прокуратура Германии сообщила РИА Новости, что с 18 по 20 января 2023 года обыскала неназванное судно в связи с подозрительной арендой. В ведомстве подтвердили, что это судно могли использовать для перевозки взрывных устройств, с помощью которых были подорваны "Северные потоки". По данным прокуратуры, подозреваемых среди сотрудников немецкой компании, сдавшей судно в аренду, нет.Газета The New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского спонсора диверсий на "Северных потоках".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости назвал публикации о "Северных потоках" скоординированным вбросом в СМИ. Глава МИД России Сергей Лавров назвал данные расследования позорными.Газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках". Глава Минобороны Германии в связи с сообщениями СМИ про возможных исполнителей теракта на "Северных потоках" не стал исключать, что взрывы были операцией под чужим флагом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что публикации о "Северных потоках" - это скоординированный вброс в СМИ в целях отвлечь внимание. Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20230309/lavrov-1856752094.html
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россия, европа, германия, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, в мире
Россия, Европа, Германия, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, В мире
Немецкие СМИ раскрыли новые подробности о теракте на "Северных потоках"

Spiegel: организаторы диверсии на "Северных потоков" арендовали парусную яхту "Андромеда"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 мар - РИА Новости. Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следование яхты, которая якобы использовалась в ходе подготовки теракта на "Северных потоках".
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"В деле о теракте на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море всплывают новые подробности. Судно, на котором, как предполагается, диверсанты перевезли взрывные устройства, является парусной яхтой "Андромеда" с портом приписки Бреге на острове Рюген", - пишет издание со ссылкой на источники в ведомствах.
По данным Spiegel, 15-метровая яхта модели "Bavaria Cruiser 50" была арендована неизвестными через чартерную фирму с острова Рюген. Издание также опубликовало фото яхты.
Судно, как пишет издание, вышло из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик.
Ранее федеральная прокуратура Германии сообщила РИА Новости, что с 18 по 20 января 2023 года обыскала неназванное судно в связи с подозрительной арендой. В ведомстве подтвердили, что это судно могли использовать для перевозки взрывных устройств, с помощью которых были подорваны "Северные потоки". По данным прокуратуры, подозреваемых среди сотрудников немецкой компании, сдавшей судно в аренду, нет.
Газета The New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского спонсора диверсий на "Северных потоках".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости назвал публикации о "Северных потоках" скоординированным вбросом в СМИ. Глава МИД России Сергей Лавров назвал данные расследования позорными.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Лавров: устроители теракта на "Северных потоках" должны быть наказаны
Вчера, 13:48
Газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках". Глава Минобороны Германии в связи с сообщениями СМИ про возможных исполнителей теракта на "Северных потоках" не стал исключать, что взрывы были операцией под чужим флагом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что публикации о "Северных потоках" - это скоординированный вброс в СМИ в целях отвлечь внимание.
Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
В Китае назвали истинную цель новых вбросов в СМИ о "Северных потоках"
Вчера, 10:55
 
РоссияЕвропаГерманияДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокВ мире
 
 
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