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В Берлине прокомментировали расследование Херша о "Северных потоках"
В Берлине прокомментировали расследование Херша о "Северных потоках" - РИА Новости, 10.02.2023
В Берлине прокомментировали расследование Херша о "Северных потоках"
У Германии нет данных, подтверждающих тезисы американского журналиста о взрывах на газопроводах "Северный поток", заявила журналистам в пятницу спикер кабинета... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:36
2023-02-10T14:36
2023-02-10T14:36
германия
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джо байден
северный поток
авария на "северных потоках"
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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. У Германии нет данных, подтверждающих тезисы американского журналиста о взрывах на газопроводах "Северный поток", заявила журналистам в пятницу спикер кабинета министров ФРГ Кристиане Хоффманн."У федерального правительства нет никаких доказательств, подтверждающих каким-либо образом этот тезис или утверждения, сделанные в статье", - сказала представитель кабмина на брифинге.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
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германия, цены на нефть, в мире, берлин (город), сша, джо байден, северный поток, авария на "северных потоках"
Германия, Цены на нефть, В мире, Берлин (город), США, Джо Байден, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
В Берлине прокомментировали расследование Херша о "Северных потоках"
В правительстве ФРГ заявили, что не могут подтвердить тезисы Херша о "Северных потоках"