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Nord Stream назвала разрушения на "Северном потоке" беспрецедентными - РИА Новости, 27.09.2022
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Nord Stream назвала разрушения на "Северном потоке" беспрецедентными
Nord Stream назвала разрушения на "Северном потоке" беспрецедентными - РИА Новости, 27.09.2022
Nord Stream назвала разрушения на "Северном потоке" беспрецедентными
Компания Nord Stream AG прокомментировала ЧП на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", назвав ситуацию беспрецедентной. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:04
2022-09-27T15:38
nord stream
северный поток
в мире
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Компания Nord Stream AG прокомментировала ЧП на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", назвав ситуацию беспрецедентной. Накануне компания Nord Stream 2 AG заявила, что на "Северном потоке — 2", который был заполнен техническим газом, произошло чрезвычайное происшествие в водах Дании. Отмечалось, что на нитке А резко упало давление. Позже Nord Stream AG сообщила, что снижение давления зафиксировали и на обеих нитках "Северного потока".Морское управление Дании выпустило релиз об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". Как сообщило Reuters со ссылкой на Морское управление Швеции, "на "Северном потоке" есть две утечки: одна в экономической зоне Швеции и одна в экономической зоне Дании. Они очень близки друг к другу".Сертификация построенного газопровода "Северный поток — 2" остановилась после начала российской специальной военной операции на Украине. Прокачка по "Северному потоку" прекратилась из-за необходимости ремонтировать и обслуживать оборудование Siemens, чему мешают антироссийские санкции Запада. Активными противниками поставок российского газа в Европу являются США. В частности, они препятствовали строительству "Северного потока — 2", существенно затянув его сроки. Реализации проекта препятствовала и Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа.
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nord stream , северный поток, в мире
Nord Stream , Северный поток, В мире
11:04 27.09.2022 (обновлено: 15:38 27.09.2022)
 
Nord Stream назвала разрушения на "Северном потоке" беспрецедентными

Оператор Nord Stream AG: три нитки "Северных потоков" получили беспрецедентные повреждения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЧасть газопровода "Северный поток"
Часть газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Часть газопровода "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Компания Nord Stream AG прокомментировала ЧП на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", назвав ситуацию беспрецедентной.

"Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно", — говорится в сообщении.

Накануне компания Nord Stream 2 AG заявила, что на "Северном потоке — 2", который был заполнен техническим газом, произошло чрезвычайное происшествие в водах Дании. Отмечалось, что на нитке А резко упало давление. Позже Nord Stream AG сообщила, что снижение давления зафиксировали и на обеих нитках "Северного потока".
Морское управление Дании выпустило релиз об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". Как сообщило Reuters со ссылкой на Морское управление Швеции, "на "Северном потоке" есть две утечки: одна в экономической зоне Швеции и одна в экономической зоне Дании. Они очень близки друг к другу".
Сертификация построенного газопровода "Северный поток — 2" остановилась после начала российской специальной военной операции на Украине. Прокачка по "Северному потоку" прекратилась из-за необходимости ремонтировать и обслуживать оборудование Siemens, чему мешают антироссийские санкции Запада. Активными противниками поставок российского газа в Европу являются США. В частности, они препятствовали строительству "Северного потока — 2", существенно затянув его сроки. Реализации проекта препятствовала и Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа.
За Северный поток – 2: тысячи людей в Лубмине вышли на акцию протеста - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
10:52
За "Северный поток – 2": тысячи людей в Лубмине вышли на акцию протестаТысячи людей вышли на улицы Лубмина на акцию против высоких цен на энергоресурсы. Они также требовали от властей открыть газопровод "Северный поток – 2".
 
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