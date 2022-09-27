https://ria.ru/20220927/potok-1819722796.html

Nord Stream назвала разрушения на "Северном потоке" беспрецедентными

Nord Stream назвала разрушения на "Северном потоке" беспрецедентными - РИА Новости, 27.09.2022

Nord Stream назвала разрушения на "Северном потоке" беспрецедентными

Компания Nord Stream AG прокомментировала ЧП на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", назвав ситуацию беспрецедентной. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:04

2022-09-27T11:04

2022-09-27T15:38

nord stream

северный поток

в мире

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Компания Nord Stream AG прокомментировала ЧП на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", назвав ситуацию беспрецедентной. Накануне компания Nord Stream 2 AG заявила, что на "Северном потоке — 2", который был заполнен техническим газом, произошло чрезвычайное происшествие в водах Дании. Отмечалось, что на нитке А резко упало давление. Позже Nord Stream AG сообщила, что снижение давления зафиксировали и на обеих нитках "Северного потока".Морское управление Дании выпустило релиз об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". Как сообщило Reuters со ссылкой на Морское управление Швеции, "на "Северном потоке" есть две утечки: одна в экономической зоне Швеции и одна в экономической зоне Дании. Они очень близки друг к другу".Сертификация построенного газопровода "Северный поток — 2" остановилась после начала российской специальной военной операции на Украине. Прокачка по "Северному потоку" прекратилась из-за необходимости ремонтировать и обслуживать оборудование Siemens, чему мешают антироссийские санкции Запада. Активными противниками поставок российского газа в Европу являются США. В частности, они препятствовали строительству "Северного потока — 2", существенно затянув его сроки. Реализации проекта препятствовала и Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа.

https://ria.ru/20220927/lumbin-1819717850.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

nord stream , северный поток, в мире