https://ria.ru/20230308/potoki-1856586009.html

Писториус: подрыв "Северных потоков" мог быть "операцией под чужим флагом"

Писториус: подрыв "Северных потоков" мог быть "операцией под чужим флагом" - РИА Новости, 08.03.2023

Писториус: подрыв "Северных потоков" мог быть "операцией под чужим флагом"

Глава Минобороны Германии в связи с сообщениями СМИ про возможных исполнителей теракта на "Северных Потоках" не стал исключать, что взрывы были операцией под... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T15:13

2023-03-08T15:13

2023-03-08T15:14

в мире

германия

европа

киев

северный поток

авария на "северных потоках"

борис писториус

минобороны германии

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БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Глава Минобороны Германии в связи с сообщениями СМИ про возможных исполнителей теракта на "Северных Потоках" не стал исключать, что взрывы были операцией под чужим флагом. В этой связи Писториус призвал не делать поспешных выводов. "Мне знакомы сообщения об этом расследовании (СМИ - прим. ред.). Необходимо чётко различать, была ли это украинская группировка, то есть по заказу Украины, или же это проукраинская, без ведома правительства". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что публикации о "Северных потоках" - это скоординированный вброс в СМИ в целях отвлечь внимание. В среду федеральная прокуратура Германии подтвердила РИА Новости проведение обысков на судне, на котором, предположительно, перевозили взрывчатые вещества для подрыва Северных потоков. Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованная у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. В ответе прокуратуры ФРГ на запрос РИА Новости позднее сообщили, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.

https://ria.ru/20230308/rassledovanie-1856579807.html

https://ria.ru/20230308/obysk-1856575465.html

германия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, европа, киев, северный поток, авария на "северных потоках", борис писториус, минобороны германии