Рейтинг@Mail.ru
Писториус: подрыв "Северных потоков" мог быть "операцией под чужим флагом" - РИА Новости, 08.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 08.03.2023 (обновлено: 15:14 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/potoki-1856586009.html
Писториус: подрыв "Северных потоков" мог быть "операцией под чужим флагом"
Писториус: подрыв "Северных потоков" мог быть "операцией под чужим флагом" - РИА Новости, 08.03.2023
Писториус: подрыв "Северных потоков" мог быть "операцией под чужим флагом"
Глава Минобороны Германии в связи с сообщениями СМИ про возможных исполнителей теракта на "Северных Потоках" не стал исключать, что взрывы были операцией под... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T15:13
2023-03-08T15:14
в мире
германия
европа
киев
северный поток
авария на "северных потоках"
борис писториус
минобороны германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg
БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Глава Минобороны Германии в связи с сообщениями СМИ про возможных исполнителей теракта на "Северных Потоках" не стал исключать, что взрывы были операцией под чужим флагом. В этой связи Писториус призвал не делать поспешных выводов. "Мне знакомы сообщения об этом расследовании (СМИ - прим. ред.). Необходимо чётко различать, была ли это украинская группировка, то есть по заказу Украины, или же это проукраинская, без ведома правительства". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что публикации о "Северных потоках" - это скоординированный вброс в СМИ в целях отвлечь внимание. В среду федеральная прокуратура Германии подтвердила РИА Новости проведение обысков на судне, на котором, предположительно, перевозили взрывчатые вещества для подрыва Северных потоков. Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованная у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. В ответе прокуратуры ФРГ на запрос РИА Новости позднее сообщили, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.
https://ria.ru/20230308/rassledovanie-1856579807.html
https://ria.ru/20230308/obysk-1856575465.html
германия
европа
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_81:60:926:694_1920x0_80_0_0_e901ee691368859f437e22a1681335cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, европа, киев, северный поток, авария на "северных потоках", борис писториус, минобороны германии
В мире, Германия, Европа, Киев, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Борис Писториус, Минобороны Германии
Писториус: подрыв "Северных потоков" мог быть "операцией под чужим флагом"

Министр обороны ФРГ Писториус не исключил, что "Северные потоки" взорвали под чужим флагом

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Глава Минобороны Германии в связи с сообщениями СМИ про возможных исполнителей теракта на "Северных Потоках" не стал исключать, что взрывы были операцией под чужим флагом.
«
"Я хочу указать на то, что также есть рассуждения о том, что это могло быть операцией под чужим флагом. Это было бы не впервые в истории подобных происшествий", - сообщил он перед неформальной встречей глав минобороны ЕС в Стокгольме.
В этой связи Писториус призвал не делать поспешных выводов.
"Мне знакомы сообщения об этом расследовании (СМИ - прим. ред.). Необходимо чётко различать, была ли это украинская группировка, то есть по заказу Украины, или же это проукраинская, без ведома правительства".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Захарова высмеяла западное расследование теракта на "Северных потоках"
Вчера, 14:26
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что публикации о "Северных потоках" - это скоординированный вброс в СМИ в целях отвлечь внимание.
В среду федеральная прокуратура Германии подтвердила РИА Новости проведение обысков на судне, на котором, предположительно, перевозили взрывчатые вещества для подрыва Северных потоков.
Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованная у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. В ответе прокуратуры ФРГ на запрос РИА Новости позднее сообщили, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.
Место утечки на газопроводе Северный поток
ФРГ подтвердила данные об обыске судна в рамках дела о "Северных потоках"
Вчера, 13:45
 
В миреГерманияЕвропаКиевСеверный потокАвария на "Северных потоках"Борис ПисториусМинобороны Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала