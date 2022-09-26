https://ria.ru/20220926/potok-1819597962.html
ЧП на "Северном потоке — 2" произошло в водах Дании
ЧП на "Северном потоке — 2" произошло в водах Дании - РИА Новости, 26.09.2022
ЧП на "Северном потоке — 2" произошло в водах Дании
Чрезвычайное происшествие на "Северном потоке — 2" произошло в водах Дании рядом с островом Борнхольм, там установили охранную зону радиусом пять морских миль,... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:25
2022-09-26T17:25
2022-09-26T21:07
северный поток — 2
дания
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природный газ
германия
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Чрезвычайное происшествие на "Северном потоке — 2" произошло в водах Дании рядом с островом Борнхольм, там установили охранную зону радиусом пять морских миль, сообщил РИА Новости оператор газопровода Nord Stream 2 AG."Во взаимодействии с береговыми службами установлено, что ЧП произошло в датской ИЭЗ юго-восточнее Борнхольма. Береговыми службами в качестве меры безопасности установлена охранная зона радиусом пять морских миль", — говорится в заявлении.Ранее в понедельник оператор Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на нитке А "Северного потока — 2", она была заполнена техническим газом. О произошедшем немедленно оповестили береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Идет расследование.При этом в этот же день Морское управление Дании заявило об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, юго-восточнее которого проходит газопровод. По данным службы, это "может быть опасно для судоходства"."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство шло три года и завершилось 10 сентября 2021 года. Газопровод полностью готов к эксплуатации и заполнен техническим газом.Тем не менее он так и не заработал: сначала Германия приостановила сертификацию из-за несоответствия требованиям законодательства Евросоюза, а после начала российской спецоперации на Украине фактически заморозила проект.
https://ria.ru/20220925/germaniya-1819383907.html
https://ria.ru/20220916/gaz-1817416732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный поток — 2, дания, в мире, россия, природный газ, германия, nord stream 2 ag
Северный поток — 2, Дания, В мире, Россия, Природный газ, Германия, Nord Stream 2 AG
17:25 26.09.2022 (обновлено: 21:07 26.09.2022)
ЧП на "Северном потоке — 2" произошло в водах Дании
Nord Stream 2 AG: ЧП на "Северном потоке — 2" произошло рядом с датским островом Борнхольм
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Чрезвычайное происшествие на "Северном потоке — 2" произошло в водах Дании рядом с островом Борнхольм, там установили охранную зону радиусом пять морских миль, сообщил РИА Новости оператор газопровода Nord Stream 2 AG.
"Во взаимодействии с береговыми службами установлено, что ЧП произошло в датской ИЭЗ юго-восточнее Борнхольма. Береговыми службами в качестве меры безопасности установлена охранная зона радиусом пять морских миль", — говорится в заявлении.
Ранее в понедельник оператор Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на нитке А "Северного потока — 2", она была заполнена техническим газом. О произошедшем немедленно оповестили береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Идет расследование.
При этом в этот же день Морское управление Дании заявило об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, юго-восточнее которого проходит газопровод. По данным службы, это "может быть опасно для судоходства".
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство шло три года и завершилось 10 сентября 2021 года. Газопровод полностью готов к эксплуатации и заполнен техническим газом.
Тем не менее он так и не заработал: сначала Германия приостановила сертификацию из-за несоответствия требованиям законодательства Евросоюза, а после начала российской спецоперации на Украине
фактически заморозила проект.