https://ria.ru/20220926/potok-1819597962.html

ЧП на "Северном потоке — 2" произошло в водах Дании

ЧП на "Северном потоке — 2" произошло в водах Дании - РИА Новости, 26.09.2022

ЧП на "Северном потоке — 2" произошло в водах Дании

Чрезвычайное происшествие на "Северном потоке — 2" произошло в водах Дании рядом с островом Борнхольм, там установили охранную зону радиусом пять морских миль,... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:25

2022-09-26T17:25

2022-09-26T21:07

северный поток — 2

дания

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россия

природный газ

германия

nord stream 2 ag

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Чрезвычайное происшествие на "Северном потоке — 2" произошло в водах Дании рядом с островом Борнхольм, там установили охранную зону радиусом пять морских миль, сообщил РИА Новости оператор газопровода Nord Stream 2 AG."Во взаимодействии с береговыми службами установлено, что ЧП произошло в датской ИЭЗ юго-восточнее Борнхольма. Береговыми службами в качестве меры безопасности установлена охранная зона радиусом пять морских миль", — говорится в заявлении.Ранее в понедельник оператор Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на нитке А "Северного потока — 2", она была заполнена техническим газом. О произошедшем немедленно оповестили береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Идет расследование.При этом в этот же день Морское управление Дании заявило об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, юго-восточнее которого проходит газопровод. По данным службы, это "может быть опасно для судоходства"."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство шло три года и завершилось 10 сентября 2021 года. Газопровод полностью готов к эксплуатации и заполнен техническим газом.Тем не менее он так и не заработал: сначала Германия приостановила сертификацию из-за несоответствия требованиям законодательства Евросоюза, а после начала российской спецоперации на Украине фактически заморозила проект.

https://ria.ru/20220925/germaniya-1819383907.html

https://ria.ru/20220916/gaz-1817416732.html

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россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

северный поток — 2, дания, в мире, россия, природный газ, германия, nord stream 2 ag