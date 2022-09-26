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ЧП на "Северном потоке — 2" произошло в водах Дании - РИА Новости, 26.09.2022
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ЧП на "Северном потоке — 2" произошло в водах Дании
ЧП на "Северном потоке — 2" произошло в водах Дании - РИА Новости, 26.09.2022
ЧП на "Северном потоке — 2" произошло в водах Дании
Чрезвычайное происшествие на "Северном потоке — 2" произошло в водах Дании рядом с островом Борнхольм, там установили охранную зону радиусом пять морских миль,... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:25
2022-09-26T21:07
северный поток — 2
дания
в мире
россия
природный газ
германия
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Чрезвычайное происшествие на "Северном потоке — 2" произошло в водах Дании рядом с островом Борнхольм, там установили охранную зону радиусом пять морских миль, сообщил РИА Новости оператор газопровода Nord Stream 2 AG."Во взаимодействии с береговыми службами установлено, что ЧП произошло в датской ИЭЗ юго-восточнее Борнхольма. Береговыми службами в качестве меры безопасности установлена охранная зона радиусом пять морских миль", — говорится в заявлении.Ранее в понедельник оператор Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на нитке А "Северного потока — 2", она была заполнена техническим газом. О произошедшем немедленно оповестили береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Идет расследование.При этом в этот же день Морское управление Дании заявило об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, юго-восточнее которого проходит газопровод. По данным службы, это "может быть опасно для судоходства"."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство шло три года и завершилось 10 сентября 2021 года. Газопровод полностью готов к эксплуатации и заполнен техническим газом.Тем не менее он так и не заработал: сначала Германия приостановила сертификацию из-за несоответствия требованиям законодательства Евросоюза, а после начала российской спецоперации на Украине фактически заморозила проект.
https://ria.ru/20220925/germaniya-1819383907.html
https://ria.ru/20220916/gaz-1817416732.html
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северный поток — 2, дания, в мире, россия, природный газ, германия, nord stream 2 ag
Северный поток — 2, Дания, В мире, Россия, Природный газ, Германия, Nord Stream 2 AG
17:25 26.09.2022 (обновлено: 21:07 26.09.2022)
 
ЧП на "Северном потоке — 2" произошло в водах Дании

Nord Stream 2 AG: ЧП на "Северном потоке — 2" произошло рядом с датским островом Борнхольм

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtMногоцелевое судно "Фортуна" во время трубоукладочных работ в водах Дании
Mногоцелевое судно Фортуна во время трубоукладочных работ в водах Дании - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Mногоцелевое судно "Фортуна" во время трубоукладочных работ в водах Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Чрезвычайное происшествие на "Северном потоке — 2" произошло в водах Дании рядом с островом Борнхольм, там установили охранную зону радиусом пять морских миль, сообщил РИА Новости оператор газопровода Nord Stream 2 AG.
"Во взаимодействии с береговыми службами установлено, что ЧП произошло в датской ИЭЗ юго-восточнее Борнхольма. Береговыми службами в качестве меры безопасности установлена охранная зона радиусом пять морских миль", — говорится в заявлении.
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25 сентября, 20:31
В Германии прошла массовая акция в поддержку запуска "Северного потока — 2"
Ранее в понедельник оператор Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на нитке А "Северного потока — 2", она была заполнена техническим газом. О произошедшем немедленно оповестили береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Идет расследование.
При этом в этот же день Морское управление Дании заявило об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, юго-восточнее которого проходит газопровод. По данным службы, это "может быть опасно для судоходства".
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16 сентября, 19:11
Путин предложил Европе снять санкции с "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство шло три года и завершилось 10 сентября 2021 года. Газопровод полностью готов к эксплуатации и заполнен техническим газом.
Тем не менее он так и не заработал: сначала Германия приостановила сертификацию из-за несоответствия требованиям законодательства Евросоюза, а после начала российской спецоперации на Украине фактически заморозила проект.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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Северный поток — 2ДанияВ миреРоссияПриродный газГерманияNord Stream 2 AG
 
 
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